Cumul emploi-retraite : pourquoi ceux qui choisissent la retraite progressive s'en sortent mieux

Dès 2027, reprendre un emploi après la retraite pourra amputer votre pension euro par euro. Mais un dispositif accessible dès 60 ans permet de travailler moins tout en augmentant ses droits — à condition de le demander avant de partir.

Dès janvier 2027, travailler avant 64 ans avec une pension liquidée entraînera une déduction totale de votre retraite Un autre dispositif, accessible dès 60 ans, permet de cumuler revenus et pension sans perdre un euro Encore faut-il le demander dans les règles — et connaître le piège que l'employeur peut vous tendre



Ce qui change vraiment pour ceux qui veulent continuer à travailler

1er janvier 2027, les règles du cumul emploi-retraite changent radicalement pour tous les nouveaux retraités.



Aujourd'hui, un retraité à taux plein peut reprendre une activité et cumuler librement sa pension avec son salaire. Demain, ce ne sera plus aussi simple. Et pour ceux qui partent avant 64 ans, la sanction sera brutale : chaque euro gagné sera déduit de la pension. Autrement dit, travailler ne rapportera rien de plus.



Pourtant, un autre chemin existe. Il ne passe pas par la case "retraite liquidée". La loi de financement de la Sécurité sociale 2026 a posé une bombe à retardement. À compter du, les règles duchangent radicalement pour tous les nouveaux retraités.Aujourd'hui, un retraité à taux plein peut reprendre une activité et cumuler librement sa pension avec son salaire. Demain, ce ne sera plus aussi simple. Et pour ceux qui partent, la sanction sera brutale : chaque euro gagné sera déduit de la pension. Autrement dit, travailler ne rapportera rien de plus.Pourtant, un autre chemin existe. Il ne passe pas par la case "retraite liquidée".



La retraite progressive : travailler moins sans liquider ses droits

La retraite progressive fonctionne sur un principe inverse du cumul emploi-retraite. Au lieu de partir puis reprendre un emploi, vous réduisez votre activité avant de liquider vos droits.



Concrètement, vous passez à temps partiel — entre 40 % et 80 % d'un temps plein — et vous percevez en parallèle une fraction de votre pension de retraite. Si vous travaillez à 60 %, vous touchez 40 % de votre pension.



Le point clé : vos droits continuent de croître. Chaque trimestre travaillé en retraite progressive s'ajoute à votre compteur. Votre pension définitive sera recalculée à la hausse au moment du départ réel. C'est la différence fondamentale avec le cumul emploi-retraite, où les droits acquis après liquidation sont plafonnés à 2 403 € bruts par an pour les retraités de moins de 67 ans..



Qui peut en bénéficier dès maintenant

1er septembre 2025, la retraite progressive est accessible dès 60 ans, quelle que soit votre date de naissance. Un décret du 15 juillet 2025 a supprimé le décalage progressif qui imposait d'attendre jusqu'à 62 ans selon la génération.



Trois conditions cumulatives à remplir :

Avoir au moins 60 ans

Justifier d'au moins 150 trimestres validés tous régimes confondus

validés tous régimes confondus Exercer une activité à temps partiel entre 40 % et 80 % d'un temps complet Le dispositif concerne les salariés du privé, les fonctionnaires, les contractuels de la fonction publique et les travailleurs indépendants. Les cadres au forfait jours y ont aussi accès : leur quotité s'apprécie en nombre de jours travaillés (entre 87 et 174 jours par an sur une base de 218). Depuis le, la retraite progressive est accessible dès, quelle que soit votre date de naissance. Un décret du 15 juillet 2025 a supprimé le décalage progressif qui imposait d'attendre jusqu'à 62 ans selon la génération.Trois conditions cumulatives à remplir :Le dispositif concerne les salariés du privé, les fonctionnaires, les contractuels de la fonction publique et les travailleurs indépendants. Les cadres auy ont aussi accès : leur quotité s'apprécie en nombre de jours travaillés (entre 87 et 174 jours par an sur une base de 218).



Ce que vous gagnez — et ce que vous perdez — selon le dispositif choisi



Avant Retraite progressive 🧓 Accès au dispositif Dès 60 ans 💶 Revenus pendant le dispositif Salaire partiel + fraction de pension 📈 Droits à la retraite définitive Continuent de croître sans plafond ⚠️ Impact sur la pension finale Recalcul à la hausse au départ définitif Après Cumul emploi-retraite (dès 2027) 🧓 Accès au dispositif Après liquidation de tous les droits 💶 Revenus avant 64 ans Salaire déduit intégralement de la pension 📈 Droits supplémentaires acquis Plafonnés à 2 403 €/an avant 67 ans ⚠️ Cumul intégral sans pénalité Uniquement à partir de 67 ans

Un salarié de 61 ans avec le taux plein qui hésite entre les deux voies a tout intérêt à choisir la retraite progressive. La surcote de 1,25 % par trimestre supplémentaire cotisé après l'âge légal viendra en plus s'ajouter à la pension définitive. Quatre trimestres de plus, c'est 5 % de pension en plus — à vie. La différence financière entre les deux dispositifs est considérable dès 2027. Voici ce que chaque option implique concrètement.Un salarié de 61 ans avec le taux plein qui hésite entre les deux voies a tout intérêt à choisir la retraite progressive. La surcote desupplémentaire cotisé après l'âge légal viendra en plus s'ajouter à la pension définitive. Quatre trimestres de plus, c'est— à vie.



Comment faire votre demande avant qu'il ne soit trop tard

retraite progressive se fait en ligne sur le site de au moins 5 mois avant la date souhaitée de début du dispositif.



En parallèle, vous devez obtenir l'accord de votre employeur pour passer à temps partiel. La demande lui est adressée par écrit (un envoi en recommandé est conseillé pour conserver une preuve datée). S'il ne répond pas dans un délai de deux mois, son silence vaut acceptation tacite.



S'il refuse, il doit désormais motiver sa décision par écrit. Ce point est renforcé depuis la loi du 24 octobre 2025 sur les salariés expérimentés, qui encadre plus strictement les refus patronaux.



La bonne stratégie : anticiper de 6 à 9 mois pour réunir vos justificatifs (relevé de carrière, contrat de travail, durée souhaitée du temps partiel). La demande dese fait en ligne sur le site de l'Assurance retraite , dans votre espace personnel. Elle doit être déposéeavant la date souhaitée de début du dispositif.En parallèle, vous devez obtenir l'accord de votre employeur pour passer à temps partiel. La demande lui est adressée(un envoi en recommandé est conseillé pour conserver une preuve datée). S'il ne répond pas dans un délai de, son silence vautS'il refuse, il doit désormaispar écrit. Ce point est renforcé depuis la loi du 24 octobre 2025 sur les salariés expérimentés, qui encadre plus strictement les refus patronaux.La bonne stratégie : anticiper depour réunir vos justificatifs (relevé de carrière, contrat de travail, durée souhaitée du temps partiel).



Le piège que peu anticipent

La retraite progressive a un talon d'Achille : si vous reprenez un temps complet après en avoir bénéficié, le dispositif est supprimé définitivement. Vous ne pourrez plus jamais en refaire la demande.



Même chose si vos revenus d'activité atteignent ou dépassent le niveau de revenus que vous perceviez avant la retraite progressive. La coupure est automatique et sans appel.



L'autre risque, souvent ignoré : les cotisations versées pendant la retraite progressive sont soumises à la CSG et à la CRDS. La fraction de pension perçue s'ajoute au salaire partiel dans votre déclaration fiscale. Selon votre tranche marginale d'imposition, le gain net réel peut être inférieur à ce que vous imaginiez.



Faut-il pour autant renoncer ? Non. Mais il faut simuler. Le site info-retraite.fr propose un simulateur qui intègre désormais la retraite progressive. Avant de décider, comparez les deux scénarios chiffrés sur votre situation personnelle.

Ce qu'il faut retenir

La retraite progressive permet de travailler à temps partiel dès 60 ans tout en percevant une fraction de sa pension — sans liquider ses droits Vos droits continuent de croître sans plafond, contrairement au cumul emploi-retraite (limité à 2 403 €/an de pension supplémentaire) Dès 2027, le cumul emploi-retraite sera lourdement pénalisé avant 64 ans : chaque euro gagné sera déduit de la pension La demande de retraite progressive doit être anticipée de 5 à 9 mois — le silence de l'employeur vaut acceptation sous 2 mois Attention : reprendre un temps complet après une retraite progressive supprime le dispositif définitivement