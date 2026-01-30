Emploi et Cumul Emploi-Retraite Cumul emploi-retraite 2027 : 3 solutions méconnues pour garder votre pension intacte Par Fabrice Crozier | Publié le 30/01/2026 à 16:47 À partir du 1er janvier 2027, reprendre une activité après votre départ en retraite pourra vous coûter très cher. Mais trois dispositifs permettent de continuer à travailler tout en préservant vos droits. Retraite progressive, surcote, report de départ : voici comment choisir la solution adaptée à votre situation.

Ce qu'il faut retenir

Le cumul emploi-retraite sera fortement pénalisé à partir du 1er janvier 2027 pour les nouveaux retraités Avant 64 ans, chaque euro gagné sera déduit de votre pension La retraite progressive permet de travailler à temps partiel dès 60 ans tout en percevant une fraction de sa pension La surcote majore définitivement votre pension de 1,25% par trimestre supplémentaire travaillé Le report du départ permet d'accumuler des droits sans subir les nouvelles restrictions Les retraités ayant liquidé leur pension avant le 31 décembre 2026 ne sont pas concernés par le durcissement

Ce qui va changer au 1er janvier 2027 La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, définitivement adoptée le 16 décembre 2025, refond totalement le dispositif du cumul emploi-retraite. Les nouvelles règles s'appliquent aux assurés dont la première pension de vieillesse prend effet à compter du 1er janvier 2027.



Le principe est désormais simple : plus vous partez tôt, plus vous êtes pénalisé. Avant l'âge légal de 64 ans, chaque euro gagné en activité sera déduit de votre pension, dès le premier centime. Entre 64 et 67 ans, un plafond de 7 000 € annuels est instauré : au-delà, la moitié de vos revenus sera prélevée sur votre retraite. Ce n'est qu'après 67 ans que le cumul redevient intégral, sans limite.



Point crucial : cette réforme n'est pas rétroactive. Les personnes ayant liquidé leur retraite avant le 31 décembre 2026 conservent les règles actuelles, bien plus avantageuses. Une fenêtre d'opportunité existe donc pour ceux qui envisagent un départ imminent.

Trois dispositifs pour contourner ce piège

Option 1 Retraite progressive 🧓 Âge minimum requis 60 ans (depuis septembre 2025) 📊 Trimestres requis 150 trimestres validés ⏱️ Temps de travail 40% à 80% d'un temps plein Option 2 Surcote 📈 Majoration par trimestre +1,25% définitif ✅ Conditions Âge légal + taux plein atteints 💶 Plafond Aucun (illimité) Option 3 Report du départ 📅 Principe Ne pas liquider sa pension 💰 Avantage Salaire complet + droits accrus ⚠️ Limite Mise à la retraite d'office à 70 ans Face à ce durcissement, trois alternatives permettent de continuer à travailler en fin de carrière sans subir l'écrêtage de votre pension. Chacune répond à un profil et à des objectifs différents.

1. La retraite progressive : travailler moins tout en touchant une partie de sa pension 1er septembre 2025, la retraite progressive est accessible dès 60 ans, contre 62 ans auparavant. Cette avancée majeure, issue des décrets du 15 juillet 2025, ouvre de nouvelles perspectives pour les seniors souhaitant lever le pied sans attendre l'âge légal.



Le principe est le suivant : vous réduisez votre temps de travail entre 40% et 80% d'un temps plein, et vous percevez en contrepartie une fraction de votre pension. Si vous travaillez à 60%, vous touchez 40% de votre retraite. L'équation est simple : fraction de pension = 100% moins quotité de travail.



Trois conditions sont à réunir :

Avoir atteint 60 ans

Justifier d'au moins 150 trimestres validés tous régimes confondus

Obtenir l'accord de votre employeur pour passer à temps partiel (silence de 2 mois vaut acceptation) L'avantage décisif de ce dispositif : vous continuez à cotiser pendant toute la durée de la retraite progressive. Votre pension définitive sera donc recalculée à la hausse lors de votre départ définitif. Mieux encore, avec l'accord de votre employeur, vous pouvez surcotiser sur la base d'un temps plein, ce qui vous permettra d'obtenir une retraite équivalente à celle d'un salarié ayant travaillé à temps complet.



Pour en savoir plus sur les conditions et démarches, consultez le site de Depuis le, la retraite progressive est accessible dès, contre 62 ans auparavant. Cette avancée majeure, issue des décrets du 15 juillet 2025, ouvre de nouvelles perspectives pour les seniors souhaitant lever le pied sans attendre l'âge légal.Le principe est le suivant : vous réduisez votre temps de travail entre 40% et 80% d'un temps plein, et vous percevez en contrepartie une fraction de votre pension. Si vous travaillez à 60%, vous touchez 40% de votre retraite. L'équation est simple : fraction de pension = 100% moins quotité de travail.L'avantage décisif de ce dispositif : vous continuez à cotiser pendant toute la durée de la retraite progressive. Votre pension définitive sera donc recalculée à la hausse lors de votre départ définitif. Mieux encore, avec l'accord de votre employeur, vous pouvezsur la base d'un temps plein, ce qui vous permettra d'obtenir une retraite équivalente à celle d'un salarié ayant travaillé à temps complet.Pour en savoir plus sur les conditions et démarches, consultez le site de L'Assurance retraite

2. La surcote : augmenter définitivement sa pension de 5% par an Si vous avez atteint l'âge légal de départ et que vous disposez déjà du nombre de trimestres requis pour le taux plein, chaque trimestre supplémentaire travaillé majore votre pension de 1,25%. Cette bonification, appelée surcote, est définitive et viagère : elle vous sera versée jusqu'à votre décès.



Exemple concret : vous avez 63 ans et vos 170 trimestres requis. Si vous continuez à travailler deux années supplémentaires, soit 8 trimestres, votre pension sera majorée de 10% (8 × 1,25%). Sur une retraite de 1 500 € mensuels, cela représente 150 € de plus chaque mois, soit 1 800 € supplémentaires par an.



Contrairement à la décote qui est plafonnée à 25%, la surcote n'a aucune limite. Vous pouvez travailler autant de trimestres que vous le souhaitez au-delà du taux plein. Attention toutefois : seuls les trimestres cotisés sont pris en compte. Les périodes de chômage ou de maladie n'ouvrent pas droit à surcote.



Cette option est particulièrement intéressante si votre employeur vous propose de poursuivre votre activité et si votre état de santé le permet. Elle évite totalement les restrictions du nouveau cumul emploi-retraite puisque vous ne liquidez pas votre pension.

3. Le report du départ : conserver son salaire complet et maximiser ses droits



Cette option présente plusieurs avantages :

Vous conservez 100% de votre rémunération

Vous validez des trimestres supplémentaires qui ouvrent droit à la surcote

Vous accumulez des points de retraite complémentaire Agirc-Arrco

Vous n'êtes pas soumis aux nouvelles restrictions du cumul emploi-retraite



Point de vigilance : votre employeur peut vous mettre à la retraite d'office à partir de 70 ans. Entre 67 et 70 ans, il doit vous demander votre accord chaque année. Si vous refusez, il ne peut pas vous contraindre au départ.



Cette stratégie est recommandée aux seniors qui apprécient leur activité professionnelle, bénéficient de bonnes conditions de travail et souhaitent maximiser leur future pension sans subir aucune pénalité. La troisième stratégie consiste tout simplement à ne pas liquider sa retraite. Tant que vous n'avez pas demandé votre pension, vous percevez votre salaire intégral et continuez à accumuler des droits.Cette option présente plusieurs avantages :votre employeur peut vous mettre à la retraite d'office à partir de 70 ans. Entre 67 et 70 ans, il doit vous demander votre accord chaque année. Si vous refusez, il ne peut pas vous contraindre au départ.Cette stratégie est recommandée aux seniors qui apprécient leur activité professionnelle, bénéficient de bonnes conditions de travail et souhaitent maximiser leur future pension sans subir aucune pénalité.

Quelle solution choisir selon votre profil

Optez pour la retraite progressive si : Vous souhaitez réduire votre rythme de travail tout en sécurisant une partie de vos revenus. Ce dispositif est idéal pour une transition en douceur vers la retraite complète, notamment si vous ressentez une fatigue professionnelle.

Vous souhaitez réduire votre rythme de travail tout en sécurisant une partie de vos revenus. Ce dispositif est idéal pour une transition en douceur vers la retraite complète, notamment si vous ressentez une fatigue professionnelle. Privilégiez la surcote si : Vous êtes en bonne santé, vous appréciez votre travail et vous voulez augmenter définitivement le montant de votre pension. Chaque année supplémentaire vous rapporte 5% de majoration viagère.

Vous êtes en bonne santé, vous appréciez votre travail et vous voulez augmenter définitivement le montant de votre pension. Chaque année supplémentaire vous rapporte 5% de majoration viagère. Choisissez le report du départ si : Vous n'avez pas besoin de percevoir votre pension immédiatement et vous souhaitez maximiser vos droits sans aucune contrainte. Cette option offre la plus grande flexibilité mais implique de continuer à travailler à temps plein.



Dans tous les cas, il est recommandé de réaliser une simulation personnalisée auprès de votre caisse de retraite avant toute décision. Le service en ligne " Le choix entre ces trois alternatives dépend de votre situation personnelle et de vos objectifs.Dans tous les cas, il est recommandé de réaliser une simulation personnalisée auprès de votre caisse de retraite avant toute décision. Le service en ligne " Estimer le montant de ma retraite" disponible sur le site de L'Assurance retraite permet d'évaluer précisément l'impact de chaque option sur votre future pension.

Sources :

- L'Assurance retraite, janvier 2026

- Service-public.fr, janvier 2026

- Vie-publique.fr, LFSS 2026, décembre 2025

- Ministère du Travail, janvier 2026





La rédaction vous conseille < > Reconversion : ce conseiller gratuit dont personne ne vous parle quand vous voulez changer de métier Réforme du cumul emploi-retraite 2027 : pourquoi les 8 prochains mois sont décisifs pour vos revenus