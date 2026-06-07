Cumul emploi-retraite : plus que six mois pour échapper à la double pénalité qui frappera les 64-67 ans

Un droit à peine accordé
La réforme des retraites de 2023 avait introduit un mécanisme inédit. Pour la première fois, un retraité en cumul emploi-retraite intégral pouvait acquérir de nouveaux droits à une seconde pension, plafonnée à 2 403 euros bruts par an.
Le dispositif récompensait ceux qui continuaient à travailler après leur départ. Cotisations versées, droits ouverts, seconde pension à la clé : la logique était lisible, et 541 000 retraités en bénéficiaient déjà en 2022 selon la DREES.
Or la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée le 16 décembre 2025 et entrée dans le code sous le numéro 2025-1403, a retourné cette logique. Son article 102 restructure intégralement le cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027.
Le dispositif récompensait ceux qui continuaient à travailler après leur départ. Cotisations versées, droits ouverts, seconde pension à la clé : la logique était lisible, et 541 000 retraités en bénéficiaient déjà en 2022 selon la DREES.
Or la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée le 16 décembre 2025 et entrée dans le code sous le numéro 2025-1403, a retourné cette logique. Son article 102 restructure intégralement le cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027.
Trois âges, trois verdicts
Le nouveau dispositif ne distingue plus entre cumul intégral et cumul plafonné. Il repose sur un critère unique : votre âge au moment où vous reprenez une activité.
Premier palier, le plus brutal. Si vous liquidez votre retraite après le 1er janvier 2027 et reprenez un emploi avant l'âge légal de départ, chaque euro de revenu d'activité est déduit intégralement de votre pension. Travailler ne rapporte rien de plus que le salaire : la pension est suspendue à due concurrence.
Deuxième palier, entre l'âge légal et 67 ans. Au-delà d'un seuil fixé par décret — l'étude d'impact retient un ordre de grandeur de 7 000 euros par an —, votre pension est réduite de 50 % du dépassement. Les nouvelles règles détaillées par service-public.gouv.fr le confirment. C'est la tranche d'âge où se concentre l'essentiel des retraités actifs.
Troisième palier, après 67 ans. Le cumul redevient intégral, sans plafond, et c'est la seule tranche d'âge qui conserve le droit d'acquérir une seconde pension.
Premier palier, le plus brutal. Si vous liquidez votre retraite après le 1er janvier 2027 et reprenez un emploi avant l'âge légal de départ, chaque euro de revenu d'activité est déduit intégralement de votre pension. Travailler ne rapporte rien de plus que le salaire : la pension est suspendue à due concurrence.
Deuxième palier, entre l'âge légal et 67 ans. Au-delà d'un seuil fixé par décret — l'étude d'impact retient un ordre de grandeur de 7 000 euros par an —, votre pension est réduite de 50 % du dépassement. Les nouvelles règles détaillées par service-public.gouv.fr le confirment. C'est la tranche d'âge où se concentre l'essentiel des retraités actifs.
Troisième palier, après 67 ans. Le cumul redevient intégral, sans plafond, et c'est la seule tranche d'âge qui conserve le droit d'acquérir une seconde pension.
La facture que personne ne pose
Prenons un cas concret. Vous avez 65 ans et venez de liquider votre retraite à taux plein en février 2027 avec une pension brute de 1 400 euros par mois.
Vous reprenez un emploi à temps partiel qui vous rapporte 800 euros bruts mensuels, soit 9 600 euros par an.
Sous les règles actuelles, le cumul est intégral : vous touchez vos 1 400 euros de pension plus vos 800 euros de salaire, sans aucune retenue. Total : 2 200 euros par mois.
Sous les nouvelles règles, le calcul bascule. Vos revenus d'activité de 9 600 euros dépassent le seuil de 7 000 euros de 2 600 euros.
L'écrêtement de 50 % s'applique : votre pension est réduite de 1 300 euros sur l'année. Votre pension effective tombe à 1 292 euros ET Votre revenu total passe à 2 092 euros au lieu de 2 200. La perte visible est de 108 euros par mois.
Sauf que cette perte n'est que la première.
La seconde est invisible mais plus lourde. Depuis la réforme 2023, chaque année travaillée en cumul intégral vous ouvrait le droit à une seconde pension plafonnée à 2 403 euros bruts par an.
Sur deux ans de travail entre 65 et 67 ans, vous pouviez accumuler jusqu'à 4 800 euros de pension supplémentaire par an, versée à vie une fois l'activité cessée. La LFSS 2026 supprime ce mécanisme pour les moins de 67 ans. Vos cotisations continuent d'être prélevées, mais elles ne génèrent plus aucun droit.
C'est de l'argent versé à fonds perdu.
La facture réelle de deux années de cumul entre 65 et 67 ans se décompose ainsi : 2 600 euros de pension écrêtée, plus environ 4 800 euros par an de seconde pension que vous ne toucherez jamais. Le gouvernement a chiffré l'économie globale à 400 millions d'euros dès 2027 et 1,9 milliard en 2030.
Vous reprenez un emploi à temps partiel qui vous rapporte 800 euros bruts mensuels, soit 9 600 euros par an.
Sous les règles actuelles, le cumul est intégral : vous touchez vos 1 400 euros de pension plus vos 800 euros de salaire, sans aucune retenue. Total : 2 200 euros par mois.
Sous les nouvelles règles, le calcul bascule. Vos revenus d'activité de 9 600 euros dépassent le seuil de 7 000 euros de 2 600 euros.
L'écrêtement de 50 % s'applique : votre pension est réduite de 1 300 euros sur l'année. Votre pension effective tombe à 1 292 euros ET Votre revenu total passe à 2 092 euros au lieu de 2 200. La perte visible est de 108 euros par mois.
Sauf que cette perte n'est que la première.
La seconde est invisible mais plus lourde. Depuis la réforme 2023, chaque année travaillée en cumul intégral vous ouvrait le droit à une seconde pension plafonnée à 2 403 euros bruts par an.
Sur deux ans de travail entre 65 et 67 ans, vous pouviez accumuler jusqu'à 4 800 euros de pension supplémentaire par an, versée à vie une fois l'activité cessée. La LFSS 2026 supprime ce mécanisme pour les moins de 67 ans. Vos cotisations continuent d'être prélevées, mais elles ne génèrent plus aucun droit.
C'est de l'argent versé à fonds perdu.
La facture réelle de deux années de cumul entre 65 et 67 ans se décompose ainsi : 2 600 euros de pension écrêtée, plus environ 4 800 euros par an de seconde pension que vous ne toucherez jamais. Le gouvernement a chiffré l'économie globale à 400 millions d'euros dès 2027 et 1,9 milliard en 2030.
L'exode a déjà commencé
La réforme ne s'applique qu'aux pensions liquidées à partir du 1er janvier 2027. Ceux qui partent avant cette date conservent les anciennes règles, à vie.
D'où un phénomène que les directeurs de ressources humaines de six grands groupes industriels et de services ont décrit dans une tribune publiée début juin 2026 : des seniors avancent leur départ en retraite par peur des nouvelles règles, avant même que la réforme n'entre en vigueur.
Les compétences quittent donc les entreprises plus tôt que prévu et les plans de transmission sont court-circuités.
La Caisse autonome de retraite des médecins de France a été la première à employer le mot : écrêtement confiscatoire. Le message visait spécifiquement les praticiens de 64 à 67 ans que la LFSS 2026 dissuade de poursuivre leur activité en libéral. Or, ces médecins exercent souvent dans des zones où aucun remplaçant n'est disponible...
Le paradoxe est frontal : le même gouvernement qui a suspendu la réforme Borne pour apaiser les tensions sociales organise un mécanisme qui pousse les actifs expérimentés vers la sortie.
D'où un phénomène que les directeurs de ressources humaines de six grands groupes industriels et de services ont décrit dans une tribune publiée début juin 2026 : des seniors avancent leur départ en retraite par peur des nouvelles règles, avant même que la réforme n'entre en vigueur.
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La Caisse autonome de retraite des médecins de France a été la première à employer le mot : écrêtement confiscatoire. Le message visait spécifiquement les praticiens de 64 à 67 ans que la LFSS 2026 dissuade de poursuivre leur activité en libéral. Or, ces médecins exercent souvent dans des zones où aucun remplaçant n'est disponible...
Le paradoxe est frontal : le même gouvernement qui a suspendu la réforme Borne pour apaiser les tensions sociales organise un mécanisme qui pousse les actifs expérimentés vers la sortie.
Il reste six mois
Si vous envisagez de cumuler emploi et retraite dans les années qui viennent, la date du 31 décembre 2026 est désormais un verrou. Toute pension liquidée avant cette date vous maintient sous les anciennes règles.
Après, vous basculez dans le nouveau régime. La différence de traitement entre les deux bords de cette ligne est brutale et définitive.
Un décret doit encore fixer le seuil exact de revenus entre l'âge légal et 67 ans. Le chiffre de 7 000 euros annuels n'est qu'indicatif à ce stade, issu de l'étude d'impact du projet de loi. Mais le mécanisme, lui, est gravé dans la loi et l'horloge, pour ceux qui veulent y échapper, ne tournera plus que pendant six petits mois...
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