Cumul emploi-retraite : plus que six mois pour échapper à la double pénalité qui frappera les 64-67 ans

Prenons un cas concret. Vous avez 65 ans et venez de liquider votre retraite à taux plein en février 2027 avec une pension brute de 1 400 euros par mois.



Vous reprenez un emploi à temps partiel qui vous rapporte 800 euros bruts mensuels, soit 9 600 euros par an.



Sous les règles actuelles, le cumul est intégral : vous touchez vos 1 400 euros de pension plus vos 800 euros de salaire, sans aucune retenue. Total : 2 200 euros par mois.



Sous les nouvelles règles, le calcul bascule. Vos revenus d'activité de 9 600 euros dépassent le seuil de 7 000 euros de 2 600 euros.



L'écrêtement de 50 % s'applique : votre pension est réduite de 1 300 euros sur l'année. Votre pension effective tombe à 1 292 euros ET Votre revenu total passe à 2 092 euros au lieu de 2 200. La perte visible est de 108 euros par mois.



Sauf que cette perte n'est que la première.



La seconde est invisible mais plus lourde. Depuis la réforme 2023, chaque année travaillée en cumul intégral vous ouvrait le droit à une seconde pension plafonnée à 2 403 euros bruts par an.



Sur deux ans de travail entre 65 et 67 ans, vous pouviez accumuler jusqu'à 4 800 euros de pension supplémentaire par an, versée à vie une fois l'activité cessée. La LFSS 2026 supprime ce mécanisme pour les moins de 67 ans. Vos cotisations continuent d'être prélevées, mais elles ne génèrent plus aucun droit.



C'est de l'argent versé à fonds perdu.



La facture réelle de deux années de cumul entre 65 et 67 ans se décompose ainsi : 2 600 euros de pension écrêtée, plus environ 4 800 euros par an de seconde pension que vous ne toucherez jamais. Le gouvernement a chiffré l'économie globale à 400 millions d'euros dès 2027 et 1,9 milliard en 2030.