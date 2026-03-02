Ce record du taux d'emploi des seniors cache une réalité que personne ne veut voir

Entre ceux qui travaillent et ceux qui sont à la retraite, il existe une catégorie que les statistiques ne mettent presque jamais en lumière : les NER, pour « ni en emploi, ni à la retraite ». L'Insee estime qu'en moyenne, 21 % des personnes âgées de 55 à 61 ans se trouvent dans cette situation.



Un rapport d'information du Sénat, publié en mai 2025, chiffre à environ 589 000 le nombre de seniors NER en bonne santé et non au chômage, parmi les 55-64 ans. Des personnes qui ne travaillent plus, ne touchent pas encore de pension, et n'apparaissent nulle part dans les discours sur le « record d'emploi ».



Qui sont ces invisibles ? Selon l'Insee, la majorité subit sa situation. Près de la moitié sont inactifs pour raison de santé ou de handicap. Un cinquième est au chômage au sens strict. Les autres — souvent des femmes peu diplômées — se sont résignées. Trois NER sur cinq sont des femmes.



Le paradoxe est saisissant : d'un côté, la réforme des retraites repousse l'âge de départ. De l'autre, le marché du travail éjecte les seniors bien avant cet âge. Résultat : une zone grise de plus en plus large, où des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans revenus stables, sans statut clair, et sans accompagnement.



Selon le même rapport sénatorial, le retour à l'emploi de ces 589 000 personnes représenterait un gain net de 5,8 milliards d'euros pour les finances publiques. Un chiffre qui donne la mesure du gâchis.