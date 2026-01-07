Emploi seniors 57+ : une aide de 4000€ sur 2 ans pour inciter les employeurs à recruter

Une aide financière que les candidats peuvent mentionner en entretien
En France, le taux d'emploi des 55-64 ans plafonne à 57 %, contre plus de 70 % en Allemagne ou en Suède. Pour inverser cette tendance, l'État a mis en place plusieurs dispositifs d'aide à l'embauche des seniors, dont certains permettent aux employeurs de percevoir jusqu'à 4 000 € sur deux ans.
Le problème : ces aides sont conçues pour les employeurs, pas pour les candidats. Résultat, la plupart des recruteurs ne les connaissent pas ou ne pensent pas à les demander. Selon France Travail, le taux de recours à ces dispositifs reste faible, alors même que les entreprises se plaignent de difficultés de recrutement.
Bonne nouvelle pour vous : rien ne vous empêche de mentionner ces aides lors d'un entretien. Vous devenez alors un candidat qui rapporte de l'argent à l'entreprise, et non un « coût » supposément plus élevé qu'un profil plus jeune.
Le problème : ces aides sont conçues pour les employeurs, pas pour les candidats. Résultat, la plupart des recruteurs ne les connaissent pas ou ne pensent pas à les demander. Selon France Travail, le taux de recours à ces dispositifs reste faible, alors même que les entreprises se plaignent de difficultés de recrutement.
Bonne nouvelle pour vous : rien ne vous empêche de mentionner ces aides lors d'un entretien. Vous devenez alors un candidat qui rapporte de l'argent à l'entreprise, et non un « coût » supposément plus élevé qu'un profil plus jeune.
Comment l'aide de 4000€ fonctionne concrètement
Le montant de 4 000 € peut être atteint en cumulant plusieurs dispositifs. Le plus accessible est l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, qui verse 2 000 € à l'employeur. Cette aide est cumulable avec l'aide forfaitaire de France Travail, également plafonnée à 2 000 €.
Pour les 57 ans et plus, d'autres options existent :
Certaines régions ajoutent des bonus : jusqu'à 5 000 € dans les Hauts-de-France (programme Génération S) ou des aides à l'adaptation de poste en Île-de-France.
Pour les 57 ans et plus, d'autres options existent :
- Le CDD senior : jusqu'à 36 mois, sans motif spécifique requis
- Le CDI inclusion : pour les profils éloignés de l'emploi, via les structures d'insertion (SIAE)
- Le Contrat unique d'insertion (CUI) : prolongeable jusqu'à la retraite à partir de 58 ans
Pourquoi cette information change la donne en entretien
Face à un candidat de 30 ans et un candidat de 58 ans à compétences égales, un employeur non informé choisira souvent le plus jeune par réflexe. Mais si le candidat senior explique que son embauche peut générer 4 000 € d'aides et des exonérations de charges, l'équation change.
Concrètement, vous pouvez dire : « Savez-vous que mon embauche ouvre droit à des aides de l'État pouvant atteindre 4 000 € ? Je peux vous transmettre les références si vous le souhaitez. »
Cette approche présente plusieurs avantages : elle démontre votre proactivité, votre connaissance des dispositifs RH, et surtout elle transforme votre âge en atout financier. Vous n'êtes plus « trop cher » : vous êtes subventionné.
Concrètement, vous pouvez dire : « Savez-vous que mon embauche ouvre droit à des aides de l'État pouvant atteindre 4 000 € ? Je peux vous transmettre les références si vous le souhaitez. »
Cette approche présente plusieurs avantages : elle démontre votre proactivité, votre connaissance des dispositifs RH, et surtout elle transforme votre âge en atout financier. Vous n'êtes plus « trop cher » : vous êtes subventionné.
Les démarches à connaître avant votre prochain entretien
Avant de mentionner ces aides en entretien, assurez-vous de remplir les conditions. Pour le contrat de professionnalisation avec aide majorée, vous devez être inscrit à France Travail. Pour le CDD senior, il faut être inscrit depuis plus de 3 mois ou bénéficier d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Préparez une fiche récapitulative à remettre au recruteur avec les informations suivantes :
Vous pouvez également contacter votre conseiller France Travail pour obtenir une attestation d'éligibilité. Ce document officiel renforce votre crédibilité auprès des recruteurs et leur simplifie les démarches.
Le site du ministère du Travail détaille l'ensemble des mesures seniors sur sa page dédiée. N'hésitez pas à l'imprimer pour vos entretiens.
Préparez une fiche récapitulative à remettre au recruteur avec les informations suivantes :
- Les dispositifs auxquels vous êtes éligible
- Les montants d'aide correspondants
- Le lien vers la page France Travail dédiée aux employeurs
Le site du ministère du Travail détaille l'ensemble des mesures seniors sur sa page dédiée. N'hésitez pas à l'imprimer pour vos entretiens.
Sources
- Ministère du Travail, Mesures seniors, janvier 2024
- France Travail, Aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, 2025
- Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation
- Ministère du Travail, Mesures seniors, janvier 2024
- France Travail, Aide à l'embauche des demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, 2025
- Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation