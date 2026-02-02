Emploi et Cumul Emploi-Retraite Cumul emploi-retraite : salarié, auto-entrepreneur ou indépendant, quel statut est le plus avantageux en 2026 ? Par Fabrice Crozier | Publié le 02/02/2026 à 07:15 En 2026, les règles du cumul emploi-retraite varient considérablement selon votre statut professionnel. Un ancien salarié du privé, un auto-entrepreneur ou un artisan-commerçant ne sont pas soumis aux mêmes plafonds ni aux mêmes contraintes. Avant de reprendre une activité après votre départ en retraite, voici le comparatif complet pour choisir la solution la plus avantageuse selon votre situation.

Ce qu'il faut retenir

Le cumul intégral (sans plafond) est accessible à tous les statuts si vous avez le taux plein et l'âge légal, ou 67 ans En cumul plafonné, les salariés peuvent gagner jusqu'à 2 917 €/mois (pension + salaire), les indépendants jusqu'à 24 030 €/an de revenus d'activité Les salariés doivent attendre 6 mois pour retravailler chez leur ancien employeur, pas les indépendants Changer de régime (ex : passer de salarié à auto-entrepreneur) peut supprimer le plafond de revenus Les règles changent radicalement au 1er janvier 2027 : liquider sa retraite avant cette date permet de conserver les règles actuelles plus favorables

Le cumul intégral : les mêmes conditions pour tous les statuts Que vous soyez ancien salarié du privé, auto-entrepreneur ou artisan-commerçant, les conditions pour cumuler votre pension et vos revenus sans aucune limite sont identiques.



Pour bénéficier de ce cumul sans plafond, vous devez remplir deux conditions cumulatives : avoir liquidé toutes vos retraites (base et complémentaires, régimes français et étrangers) et avoir atteint soit l'âge légal avec le taux plein, soit 67 ans quel que soit votre nombre de trimestres.



Dans ce cas, vous pouvez reprendre n'importe quelle activité, quel que soit le statut choisi, et percevoir des revenus illimités tout en conservant l'intégralité de vos pensions. Mieux : depuis la réforme de 2023, vos cotisations vous permettent d'acquérir de nouveaux droits pour une seconde pension, plafonnée à 2 403 € brut par an en 2026 (soit 5% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale).



Cette seconde pension n'est pas automatique : vous devez en faire la demande à la fin de votre période de cumul. Elle est calculée à taux plein, sans décote, mais sans majoration non plus (pas de surcote, pas de majoration pour enfants).

Salarié du privé : un plafond calculé sur vos anciens revenus Si vous ne remplissez pas les conditions du cumul intégral, les règles diffèrent selon votre statut. Pour les anciens salariés du privé qui reprennent une activité salariée, le cumul est dit « plafonné ».



Le plafond correspond au montant le plus favorable entre 160% du SMIC (soit 2 916,84 € brut par mois en 2026) ou la moyenne de vos trois derniers salaires avant la retraite. Ce plafond s'applique à la somme de vos pensions (base et complémentaires) et de votre nouveau salaire. Si vous dépassez ce plafond, votre pension est réduite du montant du dépassement.



Attention : si vous reprenez une activité chez votre dernier employeur, vous devez respecter un délai de 6 mois après la liquidation de votre retraite. En cas de non-respect, votre pension sera suspendue pendant 6 mois. En revanche, vous pouvez travailler immédiatement chez un nouvel employeur, sans aucun délai.



Cette contrainte des 6 mois est spécifique aux salariés et n'existe pas pour les indépendants. Un point important à considérer si vous hésitez entre les deux statuts.

Auto-entrepreneur et artisan-commerçant : un plafond basé sur vos revenus d'activité travailleurs indépendants (artisans, commerçants, auto-entrepreneurs affiliés à la Sécurité Sociale des Indépendants), la règle est différente et souvent plus favorable : le plafond porte uniquement sur vos revenus d'activité, pas sur la somme pension + revenus.



En 2026, vos revenus professionnels ne doivent pas dépasser 50% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, soit 24 030 € par an. Ce plafond est doublé (100% du PASS, soit 48 060 €) si vous exercez dans une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) ou un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).



Avantage majeur : contrairement aux salariés, les indépendants n'ont aucun délai de carence. Vous pouvez poursuivre votre activité existante ou en créer une nouvelle immédiatement après votre départ en retraite. Cette souplesse est particulièrement appréciée des artisans et commerçants qui souhaitent transmettre progressivement leur activité.



Si vous dépassez le plafond de 24 030 €, votre pension est réduite du montant excédentaire. Par exemple, avec des revenus de 30 000 €, votre pension sera réduite de 5 970 € sur l'année (30 000 - 24 030).

Salarié Cumul plafonné 💶 Plafond mensuel (pension + salaire) 2 917 € brut ou moyenne des 3 derniers salaires ⏱️ Délai chez ancien employeur 6 mois obligatoires Indépendant Cumul plafonné 💶 Plafond annuel (revenus d'activité seuls) 24 030 € (ou 48 060 € en ZRR) ⏱️ Délai de reprise d'activité Aucun délai Pour les(artisans, commerçants, auto-entrepreneurs affiliés à la Sécurité Sociale des Indépendants), la règle est différente et souvent plus favorable : le plafond porte uniquement sur vos, pas sur la somme pension + revenus.En 2026, vos revenus professionnels ne doivent pas dépasser, soitpar an. Ce plafond est doublé (100% du PASS, soit 48 060 €) si vous exercez dans une(ZRR) ou un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).contrairement aux salariés, les indépendants n'ont. Vous pouvez poursuivre votre activité existante ou en créer une nouvelle immédiatement après votre départ en retraite. Cette souplesse est particulièrement appréciée des artisans et commerçants qui souhaitent transmettre progressivement leur activité.Si vous dépassez le plafond de 24 030 €, votre pension est réduite du montant excédentaire. Par exemple, avec des revenus de 30 000 €, votre pension sera réduite de 5 970 € sur l'année (30 000 - 24 030).

L'astuce méconnue : changer de régime pour supprimer le plafond Une règle peu connue peut changer la donne : si vous reprenez une activité dans un régime différent de celui qui vous verse votre pension, le plafond ne s'applique pas, même sans avoir le taux plein.



Exemple concret : vous êtes ancien salarié du privé (régime général) et vous créez une micro-entreprise (activité indépendante). Comme vous n'avez jamais cotisé au régime des indépendants, votre activité d'auto-entrepreneur n'est soumise à aucun plafond de revenus, même si vous n'avez pas le taux plein.



L'inverse fonctionne également : un ancien artisan qui reprend une activité salariée échappe au plafond des indépendants. Cette possibilité offre une grande liberté aux retraités qui souhaitent se reconvertir.



Cette stratégie permet aux retraités partis sans taux plein de cumuler librement leurs revenus tout en conservant l'intégralité de leurs pensions. Elle est particulièrement intéressante pour les départs anticipés (carrière longue, handicap) qui sont normalement soumis au cumul plafonné jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge légal de la retraite.



N'oubliez pas de déclarer votre reprise d'activité à votre caisse de retraite dans le mois qui suit, quel que soit votre statut. Cette formalité est obligatoire et conditionne le bon versement de vos pensions.

Attention : tout va changer au 1er janvier 2027 ! loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée le 16 décembre 2025, réforme en profondeur le cumul emploi-retraite pour les pensions liquidées à partir du 1er janvier 2027.



À partir de cette date, le dispositif sera organisé en trois tranches d'âge avec des règles bien plus restrictives. Avant l'âge légal (64 ans), chaque euro gagné sera déduit de votre pension. Entre l'âge légal et 67 ans, un nouveau plafond d'environ 7 000 € par an sera instauré, au-delà duquel 50% des revenus seront déduits de la pension. Seuls les retraités de 67 ans et plus pourront cumuler sans restriction et acquérir de nouveaux droits.



Point crucial : cette réforme n'est pas rétroactive. Les personnes qui liquident leur retraite avant le 31 décembre 2026 conserveront les règles actuelles, bien plus avantageuses. Si vous envisagez un cumul emploi-retraite et que vous remplissez les conditions de départ, il peut être stratégique d'anticiper votre demande de retraite cette année.



Pour plus d'informations sur votre situation personnelle, consultez le site de La, adoptée le 16 décembre 2025, réforme en profondeur le cumul emploi-retraite pour les pensions liquidées à partir duÀ partir de cette date, le dispositif sera organisé enavec des règles bien plus restrictives. Avant l'âge légal (64 ans), chaque euro gagné sera déduit de votre pension. Entre l'âge légal et 67 ans, un nouveau plafond d'environsera instauré, au-delà duquel 50% des revenus seront déduits de la pension. Seuls les retraités depourront cumuler sans restriction et acquérir de nouveaux droits.cette réforme n'est. Les personnes qui liquident leur retraiteconserveront les règles actuelles, bien plus avantageuses. Si vous envisagez un cumul emploi-retraite et que vous remplissez les conditions de départ, il peut être stratégique d'anticiper votre demande de retraite cette année.Pour plus d'informations sur votre situation personnelle, consultez le site de l'Assurance retraite ou le portail service-public.fr



Sources :

- L'Assurance retraite, janvier 2026

- Service-public.fr, janvier 2026

- Ministère du Travail, janvier 2026

- Loi n°2025-1403 de financement de la Sécurité sociale pour 2026





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