Emploi et Cumul Emploi-Retraite CVE : le piège de ce nouveau CDI qui permet à l'employeur de vous mettre à la retraite d'office Le contrat de valorisation de l'expérience est présenté comme une avancée pour l'emploi des seniors. Ce CDI réservé aux demandeurs d'emploi de 60 ans et plus cache pourtant une particularité qui change tout : l'employeur peut vous mettre à la retraite dès que vous atteignez le taux plein, sans votre accord. Un mécanisme à bien comprendre avant de signer.

Un CDI qui peut s'arrêter sans votre accord Le contrat de valorisation de l'expérience, ou CVE, est entré en vigueur le 24 octobre 2025 pour une phase expérimentale de cinq ans. Il s'adresse aux demandeurs d'emploi inscrits à France Travail âgés d'au moins 60 ans, voire 57 ans si un accord de branche le permet.



Sur le papier, c'est un CDI classique avec les mêmes droits et protections. Mais une différence majeure existe : l'employeur peut mettre fin au contrat dès que vous atteignez l'âge et la durée d'assurance pour une retraite à taux plein. Il n'a pas besoin de votre accord.



Dans un CDI classique, l'employeur ne peut vous mettre à la retraite d'office qu'à partir de 70 ans. Avant cet âge, il doit obtenir votre consentement chaque année à partir de 65 ans. Avec le CVE, cette protection disparaît : la date de votre départ est connue dès la signature du contrat.

Êtes-vous concerné par ce risque ? Vous êtes concerné si vous êtes demandeur d'emploi, inscrit à France Travail, âgé de 60 ans ou plus, et qu'une entreprise vous propose un CVE. Le contrat peut aussi être proposé dès 57 ans dans certaines branches professionnelles.



Une condition importante : vous ne devez pas avoir travaillé dans cette entreprise ou son groupe au cours des six derniers mois. Cette règle vise à éviter que des employeurs transforment des CDI existants en CVE pour faciliter les départs.



Le CVE n'est pas ouvert aux personnes qui bénéficient déjà d'une retraite de base à taux plein. Concrètement, si vous cherchez un emploi après 60 ans et qu'on vous propose ce type de contrat, vous devez savoir que votre employeur connaîtra dès le départ la date à laquelle il pourra se séparer de vous.

Ce que vous perdez en signant un CVE Prenons l'exemple de Bernard, 61 ans, embauché en CVE. Lors de la signature, il remet à son employeur un document de l'Assurance retraite indiquant qu'il atteindra le taux plein à 64 ans et 3 mois.



À cette date, son employeur pourra mettre fin à son contrat sans négociation. Bernard touchera une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement et bénéficiera d'un préavis. Mais il n'aura pas le choix de continuer à travailler pour améliorer sa pension grâce à la surcote.



La CGT a qualifié ce dispositif de « CDI à durée déterminée déguisé ». Le syndicat CFTC estime que le CVE permet aux employeurs de « s'acheter un senior à bas coût ». Car l'entreprise bénéficie d'une exonération de 40% sur la contribution patronale lors de la mise à la retraite.

Ce qu'il faut vérifier avant de signer



Comparez avec un CDI classique. Si l'employeur vous propose les deux options, le CDI vous protège jusqu'à 70 ans contre une mise à la retraite d'office. Le CVE ne vous protège que jusqu'à votre taux plein.



Le CVE reste compatible avec la retraite progressive et le cumul emploi-allocations chômage. Si vous acceptez ce contrat en toute connaissance de cause, vous bénéficiez des mêmes droits qu'un CDI pendant toute sa durée : congés, formation, indemnités de licenciement en cas de rupture anticipée.



Plus d'informations sur le dispositif sur



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Avant d'accepter un CVE, demandez votre relevé de carrière à l'Assurance retraite pour connaître votre date prévisionnelle de taux plein. C'est cette date qui déterminera la fin possible de votre contrat.Comparez avec un CDI classique. Si l'employeur vous propose les deux options, le CDI vous protège jusqu'à 70 ans contre une mise à la retraite d'office. Le CVE ne vous protège que jusqu'à votre taux plein.Le CVE reste compatible avec laet le. Si vous acceptez ce contrat en toute connaissance de cause, vous bénéficiez des mêmes droits qu'un CDI pendant toute sa durée : congés, formation, indemnités de licenciement en cas de rupture anticipée.Plus d'informations sur le dispositif sur le site du ministère du Travail ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sources :

- Ministère du Travail, travail-emploi.gouv.fr, mis à jour le 6 janvier 2026

- Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, Légifrance

- Service-public.fr, fiche CVE, 1er janvier 2026

- Accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 15/01/2026 à 07:00



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