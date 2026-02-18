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Japon : Yasuko Tamaki, une vie entière au service de la même entreprise

Dans un monde professionnel marqué par la mobilité et les reconversions, l’histoire de Yasuko Tamaki force l’admiration et risque de devenir très rare. En effet, cette employée japonaise aujourd’hui âgée de 96 ans est devenue un symbole de fidélité et de longévité professionnelle après avoir consacré plus de six décennies à la même entreprise.



Un parcours commencé en 1956 Née le 15 mai 1930 au Japon, Yasuko Tamaki entre dans la vie active en 1956, à l’âge de 26 ans. Jusque-là, rien d’anormal. Elle est alors recrutée par Sunco Industries, une entreprise basée à Osaka -dans le sud du pays- spécialisée dans la distribution de vis et de pièces métalliques industrielles.



À une époque où le Japon est en pleine reconstruction économique, elle débute comme employée administrative. Son travail consiste principalement à gérer la comptabilité, les salaires et les déclarations fiscales -des tâches exigeant rigueur, constance et précision.



65 ans dans la même entreprise Mais ce qui distingue Yasuko Tamaki -et qui serait impossible en France- n’est pas seulement la durée de sa carrière, mais aussi sa stabilité : elle est restée au sein de la même entreprise, occupant sensiblement le même poste, pendant plus de 65 ans.



Naturellement, au fil des décennies, elle a vu son environnement de travail évoluer profondément : passage des registres papier aux outils informatiques, modernisation des méthodes comptables, informatisation progressive des services.



Loin de se laisser dépasser par ces transformations (parfois même des révolutions technologiques), elle a su s’adapter et apprendre à utiliser les nouveaux outils numériques, y compris les logiciels de bureautique.



Une reconnaissance internationale Son parcours exceptionnel a été reconnu par le Guinness World Records, qui l’a distinguée comme l’une des personnes ayant travaillé le plus longtemps dans la même entreprise et au même poste.



Elle a poursuivi son activité professionnelle au-delà de 90 ans, incarnant une vision du travail fondée sur la loyauté, la persévérance et l’engagement.

Un modèle de constance pour les générations suivantes Dans une société où les carrières sont de plus en plus fragmentées, l’histoire de Yasuko Tamaki rappelle qu’une trajectoire professionnelle peut aussi être faite de continuité.



Son parcours illustre la valeur de l’expérience accumulée, de la transmission intergénérationnelle et de l’attachement à une communauté de travail.