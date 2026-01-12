Emploi seniors : 3 erreurs qui peuvent ruiner vos chances d'embauche en 2026

Le marché de l'emploi pour les plus de 60 ans connaît un tournant historique. La loi du 24 octobre 2025 sur l'emploi des salariés expérimentés, combinée au budget de la Sécurité sociale 2026, crée un arsenal de mesures incitatives sans précédent pour pousser les entreprises à recruter des profils seniors.



Les grandes entreprises de 300 salariés et plus sont désormais soumises à un malus sur leurs cotisations patronales si elles n'engagent pas de négociations sur l'emploi des seniors. La taxe sur les ruptures conventionnelles et mises à la retraite passe de 30 % à 40 %, rendant les départs anticipés beaucoup plus coûteux pour les employeurs. Résultat : les recruteurs ont un intérêt financier direct à embaucher et maintenir les travailleurs expérimentés.



Pourtant, avec un taux d'emploi des 60-64 ans de seulement 38,9 % en France contre 50,9 % en moyenne européenne, le décalage reste immense. Une partie de l'explication tient aux candidats eux-mêmes, qui commettent des erreurs stratégiques lors de leur recherche d'emploi.