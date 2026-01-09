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Recrutement EHPAD 2026 : 4 500 postes, jusqu'à 2 200 € net et comment candidater

Par | Publié le 09/01/2026 à 06:00 | mis à jour le 07/01/2026 à 16:03

Le gouvernement vient de confirmer le recrutement de 4 500 professionnels supplémentaires en EHPAD pour 2026. Aides-soignants, infirmiers, accompagnants : quels profils sont recherchés, quels salaires attendre et comment postuler ? Guide complet.

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Professionnelle de santé en EHPAD © SeniorActu
Professionnelle de santé en EHPAD © SeniorActu

Un secteur qui recrute massivement

Le secteur du grand âge fait face à une pénurie de personnel sans précédent. Selon la DREES, plus de 350 000 postes seront à pourvoir d'ici 2027 dans les métiers de l'accompagnement des personnes âgées. Le plan gouvernemental 2026 prévoit 4 500 recrutements supplémentaires dans les EHPAD, financés par une enveloppe de 250 millions d'euros.

Ces recrutements s'ajoutent aux postes à pourvoir en raison du turnover élevé du secteur et des départs à la retraite. Pour les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, notamment les seniors de plus de 50 ans, c'est une opportunité concrète

Quels profils sont recherchés ?

Les EHPAD recrutent principalement sur trois types de postes :
 
  • Aides-soignants (AS) : diplôme d'État d'aide-soignant requis, formation de 10 mois. Ils assurent les soins d'hygiène et de confort des résidents.
  • Accompagnants éducatifs et sociaux (AES) : diplôme d'État AES, formation de 9 à 24 mois. Ils accompagnent les résidents dans les activités quotidiennes et sociales.
  • Infirmiers (IDE) : diplôme d'État infirmier (3 ans). Ils coordonnent les soins et assurent les actes médicaux.
Des postes d'agents de service hospitalier (ASH) sont également disponibles sans diplôme spécifique, avec formation interne.

Quels salaires attendre en 2026 ?

Les rémunérations ont été revalorisées grâce aux accords du Ségur de la santé, qui ont ajouté 183 € net mensuels aux salaires du secteur. Voici les grilles indicatives pour 2026 :
 
  • Aide-soignant débutant : environ 1 750 € net/mois (hors primes)
  • Aide-soignant expérimenté : jusqu'à 2 000 € net/mois
  • AES : environ 1 700 à 1 900 € net/mois
  • Infirmier en EHPAD : de 2 000 à 2 400 € net/mois selon l'expérience
  • ASH : environ 1 500 à 1 650 € net/mois
 
À ces salaires s'ajoutent souvent des primes (dimanche, nuit, ancienneté) et des avantages (mutuelle, comité d'entreprise).

Comment postuler aux 4 500 postes ?

  • France Travail : de nombreuses offres sont publiées sur le site francetravail.fr, rubrique "Santé"
  • Sites spécialisés : Staffsocial, Jobijoba secteur EHPAD, Emploi-collectivités
  • Candidatures directes : contacter les EHPAD de votre région (coordonnées sur pour-les-personnes-agees.gouv.fr)
  • Job dating : France Travail organise régulièrement des sessions de recrutement dédiées au secteur médico-social
 
Pour les personnes sans diplôme, la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) permet d'obtenir le diplôme d'aide-soignant ou d'AES en valorisant une expérience professionnelle d'au moins un an.

Les points de vigilance avant de postuler

Travailler en EHPAD demande des qualités humaines particulières : patience, empathie, résistance physique et émotionnelle. Avant de postuler, quelques points méritent attention :
 
  • Horaires décalés : travail possible le week-end, les jours fériés et parfois de nuit
  • Charge physique : manutention des résidents, station debout prolongée
  • Statut de l'établissement : les conditions varient entre EHPAD public, privé non lucratif et privé commercial
  • Formation continue : des possibilités d'évolution existent (aide-soignant vers infirmier, par exemple)
 
Pour les seniors en reconversion, l'expérience de vie et la maturité émotionnelle sont des atouts particulièrement valorisés dans ce secteur.

Sources :
- LFSS 2026, Ministère des Solidarités, décembre 2025
- DREES, projections emploi secteur grand âge, 2024
- Grilles salariales Ségur de la santé, 2024
- France Travail, janvier 2026

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