Recrutement EHPAD 2026 : 4 500 postes, jusqu'à 2 200 € net et comment candidater

Un secteur qui recrute massivement
Le secteur du grand âge fait face à une pénurie de personnel sans précédent. Selon la DREES, plus de 350 000 postes seront à pourvoir d'ici 2027 dans les métiers de l'accompagnement des personnes âgées. Le plan gouvernemental 2026 prévoit 4 500 recrutements supplémentaires dans les EHPAD, financés par une enveloppe de 250 millions d'euros.
Ces recrutements s'ajoutent aux postes à pourvoir en raison du turnover élevé du secteur et des départs à la retraite. Pour les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, notamment les seniors de plus de 50 ans, c'est une opportunité concrète
Ces recrutements s'ajoutent aux postes à pourvoir en raison du turnover élevé du secteur et des départs à la retraite. Pour les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, notamment les seniors de plus de 50 ans, c'est une opportunité concrète
Quels profils sont recherchés ?
Les EHPAD recrutent principalement sur trois types de postes :
- Aides-soignants (AS) : diplôme d'État d'aide-soignant requis, formation de 10 mois. Ils assurent les soins d'hygiène et de confort des résidents.
- Accompagnants éducatifs et sociaux (AES) : diplôme d'État AES, formation de 9 à 24 mois. Ils accompagnent les résidents dans les activités quotidiennes et sociales.
- Infirmiers (IDE) : diplôme d'État infirmier (3 ans). Ils coordonnent les soins et assurent les actes médicaux.
Quels salaires attendre en 2026 ?
Les rémunérations ont été revalorisées grâce aux accords du Ségur de la santé, qui ont ajouté 183 € net mensuels aux salaires du secteur. Voici les grilles indicatives pour 2026 :
À ces salaires s'ajoutent souvent des primes (dimanche, nuit, ancienneté) et des avantages (mutuelle, comité d'entreprise).
- Aide-soignant débutant : environ 1 750 € net/mois (hors primes)
- Aide-soignant expérimenté : jusqu'à 2 000 € net/mois
- AES : environ 1 700 à 1 900 € net/mois
- Infirmier en EHPAD : de 2 000 à 2 400 € net/mois selon l'expérience
- ASH : environ 1 500 à 1 650 € net/mois
Comment postuler aux 4 500 postes ?
- France Travail : de nombreuses offres sont publiées sur le site francetravail.fr, rubrique "Santé"
- Sites spécialisés : Staffsocial, Jobijoba secteur EHPAD, Emploi-collectivités
- Candidatures directes : contacter les EHPAD de votre région (coordonnées sur pour-les-personnes-agees.gouv.fr)
- Job dating : France Travail organise régulièrement des sessions de recrutement dédiées au secteur médico-social
Les points de vigilance avant de postuler
Travailler en EHPAD demande des qualités humaines particulières : patience, empathie, résistance physique et émotionnelle. Avant de postuler, quelques points méritent attention :
Pour les seniors en reconversion, l'expérience de vie et la maturité émotionnelle sont des atouts particulièrement valorisés dans ce secteur.
- Horaires décalés : travail possible le week-end, les jours fériés et parfois de nuit
- Charge physique : manutention des résidents, station debout prolongée
- Statut de l'établissement : les conditions varient entre EHPAD public, privé non lucratif et privé commercial
- Formation continue : des possibilités d'évolution existent (aide-soignant vers infirmier, par exemple)
Sources :
- LFSS 2026, Ministère des Solidarités, décembre 2025
- DREES, projections emploi secteur grand âge, 2024
- Grilles salariales Ségur de la santé, 2024
- France Travail, janvier 2026
- LFSS 2026, Ministère des Solidarités, décembre 2025
- DREES, projections emploi secteur grand âge, 2024
- Grilles salariales Ségur de la santé, 2024
- France Travail, janvier 2026