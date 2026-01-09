Recrutement EHPAD 2026 : 4 500 postes, jusqu'à 2 200 € net et comment candidater

Le secteur du grand âge fait face à une pénurie de personnel sans précédent. Selon la DREES, plus de 350 000 postes seront à pourvoir d'ici 2027 dans les métiers de l'accompagnement des personnes âgées. Le plan gouvernemental 2026 prévoit 4 500 recrutements supplémentaires dans les EHPAD, financés par une enveloppe de 250 millions d'euros.



Ces recrutements s'ajoutent aux postes à pourvoir en raison du turnover élevé du secteur et des départs à la retraite. Pour les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, notamment les seniors de plus de 50 ans, c'est une opportunité concrète