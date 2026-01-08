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CDD de reconversion : les 3 erreurs qui peuvent vous faire perdre votre poste d'origine

Le CDD de reconversion, entré en vigueur au 1er janvier 2026, promet de changer de métier sans risque. Mais plusieurs mécanismes méconnus peuvent faire échouer votre projet, voire vous priver de votre garantie de retour. Voici les pièges à éviter absolument.



Erreur n°1 : ignorer le délai de réponse de l'employeur C'est le piège le plus méconnu du dispositif. Lorsque vous adressez une demande de CDD de reconversion à votre employeur, celui-ci dispose d'un délai de 2 mois pour vous répondre. Et voici le problème : le silence gardé pendant ce délai vaut refus.



Autrement dit, si votre employeur ne répond pas dans les temps, votre demande est automatiquement rejetée. Vous n'aurez aucun recours, car ce refus tacite est prévu par la loi.



Comment éviter ce piège : envoyez votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Notez la date de réception et relancez votre employeur 15 jours avant l'échéance du délai. Si vous n'obtenez pas de réponse écrite, considérez que c'est un refus et envisagez d'autres options.

Erreur n°2 : négliger l'accord écrit tripartite La loi impose la signature d'un accord écrit entre vous, votre employeur actuel et l'entreprise d'accueil. Ce document doit préciser les modalités de la suspension de votre contrat, sa durée exacte et les conditions d'un éventuel retour anticipé.



Or, certains salariés, pressés de saisir une opportunité, négligent de formaliser cet accord ou acceptent des clauses floues. Résultat : en cas de litige, ils se retrouvent sans protection juridique.



Comment éviter ce piège : exigez un accord écrit détaillé avant de signer quoi que ce soit avec l'entreprise d'accueil. Vérifiez notamment que votre droit de retour est explicitement garanti, avec mention de votre poste ou d'un poste équivalent et de votre niveau de rémunération.

Erreur n°3 : oublier l'obligation de formation certifiante Le CDD de reconversion n'est pas un simple « essai » dans une autre entreprise. La loi exige que le poste occupé soit obligatoirement accompagné d'une formation certifiante ou d'une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).



Si l'entreprise d'accueil vous propose un CDD sans composante formation, le contrat pourrait être requalifié en CDD classique. Dans ce cas, vous perdriez la garantie de retour chez votre employeur d'origine, car votre contrat initial aurait été rompu et non suspendu.



Comment éviter ce piège : avant de signer, vérifiez que le CDD mentionne explicitement le motif « reconversion professionnelle » (article L.1242-3, 5° du Code du travail) et qu'un programme de formation certifiante est bien prévu. Demandez le calendrier et le contenu de cette formation par écrit.

Les bonnes pratiques pour sécuriser votre reconversion

Formalisez tout par écrit : demande initiale, accord tripartite, contrat avec l'entreprise d'accueil

: demande initiale, accord tripartite, contrat avec l'entreprise d'accueil Conservez une copie de tous les documents avec dates et signatures

avec dates et signatures Vérifiez le motif du CDD : il doit mentionner explicitement « période de reconversion »

: il doit mentionner explicitement « période de reconversion » Exigez un programme de formation avec objectifs, durée et certification visée

avec objectifs, durée et certification visée Faites préciser les conditions de retour : poste, rémunération, délai de réintégration En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un conseiller France Travail ou un représentant du personnel. Un CDD de reconversion bien préparé est une opportunité de relancer votre carrière sans prendre de risque inconsidéré. Pour profiter pleinement du CDD de reconversion sans mauvaise surprise, voici les vérifications à effectuer avant de vous lancer :En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un conseiller France Travail ou un représentant du personnel. Un CDD de reconversion bien préparé est une opportunité de relancer votre carrière sans prendre de risque inconsidéré.

Les chiffres à retenir 2 mois : délai de réponse de l'employeur (silence = refus)

: délai de réponse de l'employeur (silence = refus) 6 mois : durée minimale du CDD

: durée minimale du CDD 36 mois : durée maximale avec accord de branche Pour aller plus loin Retrouvez toutes les conditions, démarches et garanties du dispositif dans notre guide complet : CDD de reconversion 2026 : conditions, démarches et garanties pour changer de métier sans risque

Sources :

- Loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 (dite « loi Seniors »)

- Article L.1242-3, 5° du Code du travail (en vigueur au 1er janvier 2026)

- Ministère du Travail (travail-emploi.gouv.fr), janvier 2026