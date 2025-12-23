Emploi et Cumul Emploi-Retraite Cumul emploi-retraite 2027 : pourquoi cette réforme "passée inaperçue" alarme les économistes Par Fabrice Crozier | Publié le 23/12/2025 à 08:18 | mis à jour le 26/12/2025 à 20:38 Votée dans l'ombre le 16 décembre, la refonte du cumul emploi-retraite pourrait avoir des conséquences plus profondes que la suspension de la réforme Borne. Des experts alertent sur un "changement systémique" qui touchera toutes les futures générations de retraités, avec des risques de travail dissimulé et de perte de compétences dans les entreprises. Partager : W f X in @

Une réforme plus importante que la suspension de l'âge légal Le 16 décembre 2025, l'Assemblée nationale a définitivement adopté le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. Dans l'avalanche de mesures, une disposition est passée presque inaperçue : la refonte complète du cumul emploi-retraite. Pourtant, selon l'économiste du travail Philippe Askenazy, cette réforme est "plus importante que la suspension de la réforme des retraites".



Son argument est implacable : la mise en pause de la réforme Borne ne bénéficiera qu'aux générations nées entre 1964 et 1968, qui pourront partir un trimestre plus tôt. Un avantage transitoire, limité dans le temps. À l'inverse, le durcissement du cumul emploi-retraite constitue un "changement systémique qui va toucher l'ensemble des futures générations de retraités".



Cette analyse n'émane pas d'un opposant politique, mais d'un chercheur reconnu. Elle pose une question que peu de médias ont soulevée : les Français ont-ils vraiment mesuré ce qui vient de se jouer pour leur fin de carrière ?

Ce qui va changer au 1er janvier 2027 première pension de retraite prendra effet à compter du 1er janvier 2027. Les retraités ayant déjà liquidé leur pension avant cette date conservent les règles actuelles.



Le nouveau dispositif instaure un système à trois étages selon l'âge du retraité :

Avant 64 ans (âge légal) : chaque euro gagné est déduit de la pension. Le cumul devient quasi impossible pour les départs anticipés.

(âge légal) : chaque euro gagné est déduit de la pension. Le cumul devient quasi impossible pour les départs anticipés. Entre 64 et 67 ans : un plafond d'environ 7 000 € de revenus annuels est instauré. Au-delà, la pension est réduite de 50 % du dépassement.

: un plafond d'environ 7 000 € de revenus annuels est instauré. Au-delà, la pension est réduite de 50 % du dépassement. À partir de 67 ans : le cumul redevient intégral et permet même d'acquérir de nouveaux droits pour une seconde pension. L'objectif affiché par le gouvernement est double : générer 400 millions d'euros d'économies dès 2027 (1,9 milliard à l'horizon 2030) et "recentrer le dispositif sur les retraités les plus modestes", selon le ministère du Travail. Contrairement à ce que certains articles ont pu laisser entendre, la réforme n'entre pas en vigueur en 2026. Les nouvelles règles s'appliqueront aux assurés dont la. Les retraités ayant déjà liquidé leur pension avant cette date conservent les règles actuelles.Le nouveau dispositif instaure un système à trois étages selon l'âge du retraité :L'objectif affiché par le gouvernement est double : générer 400 millions d'euros d'économies dès 2027 (1,9 milliard à l'horizon 2030) et, selon le ministère du Travail.

Le piège des 64-67 ans : travailler pour (presque) rien



Avec le nouveau système, le calcul devient défavorable :

Revenus d'activité : 12 000 €

Dépassement du plafond (12 000 - 7 000) : 5 000 €

Écrêtage à 50 % : 2 500 € déduits de la pension annuelle Résultat : pour 12 000 € bruts gagnés, ce retraité ne conserve réellement que 9 500 € après déduction sur sa pension, avant même l'impôt sur le revenu. Le taux marginal réel de cette activité devient confiscatoire.



Cette mécanique rend le cumul emploi-retraite "très peu intéressant financièrement" avant 67 ans, comme le reconnaît le gouvernement lui-même. Mais était-ce vraiment l'objectif ? C'est la tranche d'âge la plus pénalisée par la réforme. Prenons un exemple concret : un retraité de 65 ans perçoit une pension de 1 400 € mensuels. Il accepte une mission de conseil rémunérée 12 000 € sur l'année.Avec le nouveau système, le calcul devient défavorable :Résultat : pour 12 000 € bruts gagnés, ce retraité ne conserve réellement que 9 500 € après déduction sur sa pension,. Le taux marginal réel de cette activité devient confiscatoire.Cette mécanique rend le cumul emploi-retraiteavant 67 ans, comme le reconnaît le gouvernement lui-même. Mais était-ce vraiment l'objectif ?

L'alerte des professionnels : risque de travail au noir et perte de compétences Sur le terrain, les critiques fusent. Caroline Young, présidente d'Experconnect, un cabinet spécialisé dans l'emploi des seniors, ne mâche pas ses mots : "Les entreprises ont désespérément besoin de certaines compétences pointues", rappelle-t-elle, soulignant que les générations qui partent à la retraite sont plus nombreuses que celles qui arrivent sur le marché du travail.



Son analyse est cinglante : "Une fois que vous êtes partis, disons en moyenne à 64 ans, et que vous n'avez pas travaillé pendant deux ou trois ans, vous êtes inemployable par les entreprises. Donc vous n'allez pas recommencer à bosser à 67 ans."



En d'autres termes, le législateur a créé un système qui pousse les retraités à attendre 67 ans pour reprendre une activité, mais ce délai de trois ans les rend de facto inaptes au retour à l'emploi. Un paradoxe que personne n'a anticipé.



Autre inquiétude soulevée par plusieurs observateurs : le risque d'une explosion du travail dissimulé. Face à un écrêtage perçu comme confiscatoire, certains retraités pourraient être tentés de travailler "au noir" pour conserver l'intégralité de leurs revenus. Une dérive qui échapperait totalement aux caisses de retraite et au fisc.

Professions libérales : les grands perdants de la réforme Les syndicats de médecins et d'autres professions libérales ont vivement réagi à cette réforme. Dans ces secteurs en tension chronique, le cumul emploi-retraite permettait à des praticiens expérimentés de continuer à exercer tout en formant la relève.



Le problème : la retraite progressive, présentée par le gouvernement comme l'alternative au cumul emploi-retraite, est souvent inadaptée à ces professions. Un médecin libéral ne peut pas facilement "réduire son temps de travail" comme un salarié passerait à 80 %. Les contraintes de patientèle, de permanence des soins et de gestion de cabinet rendent ce dispositif inapplicable dans de nombreux cas.



Résultat : des professionnels de santé pourraient choisir de partir définitivement à 64 ans plutôt que de se retrouver pris dans un système d'écrêtage complexe. Un comble alors que la France manque cruellement de médecins, notamment en zone rurale.

Ce qu'il faut retenir avant de prendre votre décision



Nos recommandations :

Faites une simulation auprès de votre caisse de retraite (Cnav, Carsat ou MSA) avant toute décision de reprise d'activité.

auprès de votre caisse de retraite (Cnav, Carsat ou MSA) avant toute décision de reprise d'activité. Évaluez le revenu net global (pension + salaire - écrêtage - impôts) pour vérifier la rentabilité réelle de votre effort.

(pension + salaire - écrêtage - impôts) pour vérifier la rentabilité réelle de votre effort. Si vous avez plus de 67 ans , la réforme ne change rien pour vous : le cumul reste intégral et vous pouvez même acquérir de nouveaux droits.

, la réforme ne change rien pour vous : le cumul reste intégral et vous pouvez même acquérir de nouveaux droits. Si vous avez entre 64 et 67 ans, privilégiez des missions ponctuelles restant sous le seuil de 7 000 € annuels pour éviter l'écrêtage. Cette réforme marque un tournant. Elle entérine la fin d'une époque où le cumul emploi-retraite était encouragé par les pouvoirs publics. Désormais, le message est clair : si vous voulez travailler librement après la retraite, attendez 67 ans. Une injonction que beaucoup de Français risquent de découvrir trop tard. Si vous envisagez de liquider votre retraite en 2026, vous avez encore quelques mois pour bénéficier des règles actuelles du cumul emploi-retraite. Passé le 1er janvier 2027, le nouveau système s'appliquera.Nos recommandations :Cette réforme marque un tournant. Elle entérine la fin d'une époque où le cumul emploi-retraite était encouragé par les pouvoirs publics. Désormais, le message est clair : si vous voulez travailler librement après la retraite, attendez 67 ans. Une injonction que beaucoup de Français risquent de découvrir trop tard.

Sources

- L'Assurance Retraite, "Loi de financement de la Sécurité sociale adoptée : les principales mesures retraite", décembre 2025, lassuranceretraite.fr

AFP/France24, "Le cumul emploi-retraite fortement restreint en 2027", 22 décembre 2025

Éditions Tissot, "Cumul emploi-retraite : refonte annoncée du dispositif", 23 décembre 2025

La Finance pour Tous, "Budget de la sécurité sociale 2026 : ce qui va changer pour les retraites", 18 décembre 2025

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