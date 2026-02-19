700 000 retraités piégés par la réforme du cumul emploi-retraite 2027 : travailler pourrait vous coûter l'intégralité de votre pension

Ce qu'il faut retenir
- L'article 102 de la LFSS 2026 refond totalement le cumul emploi-retraite à partir du 1er janvier 2027
- Avant 64 ans : chaque euro gagné en travaillant sera déduit de votre pension, dès le premier euro
- Entre 64 et 67 ans : au-delà de 7 000 € de revenus annuels, votre pension sera réduite de 50 % du dépassement
- Après 67 ans seulement : cumul totalement libre, sans plafond ni pénalité
- Seuls les retraités dont la première pension prend effet à partir du 1er janvier 2027 sont concernés
- Les retraités déjà en cumul avant cette date conservent les anciennes règles