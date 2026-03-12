Suspension de la réforme : seuls 64 000 retraités partiront vraiment plus tôt en 2026

- Sur 854 000 départs prévus en 2026, seuls 64 000 profiteront réellement de la suspension — et encore, pas avant octobre
- Si vous êtes né entre 1964 et 1968, vous êtes concerné — mais le gain varie du simple au double selon votre année de naissance
- Une subtilité dans le calendrier d'application pourrait annuler le bénéfice pour certains profils de carrière longue
Un chiffre qui change tout le récit
La suspension de la réforme des retraites devait être la grande mesure sociale du quinquennat. 3,5 millions de Français concernés, martelait le gouvernement en octobre 2025. Six mois plus tard, le directeur de l'Assurance retraite, Renaud Villard, a donné le vrai chiffre à Ouest-France : 64 000 personnes partiront effectivement plus tôt en 2026.
Sur les 854 000 retraites qui seront attribuées cette année, cela représente moins d'un départ sur dix. L'écart entre la promesse politique et la réalité administrative est vertigineux.
Sur les 854 000 retraites qui seront attribuées cette année, cela représente moins d'un départ sur dix. L'écart entre la promesse politique et la réalité administrative est vertigineux.
Pourquoi si peu de départs avancés
La raison tient en deux mots : calendrier d'application. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, promulguée le 30 décembre 2025, ne s'applique qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
Or, la première génération à en bénéficier — les nés en 1964 — n'atteint l'âge de 62 ans et 9 mois qu'à partir de septembre 2026. Concrètement, le premier départ possible grâce à la suspension est fixé au 1er octobre 2026. Pour les nés en 1965, il faudra attendre 2027 ou 2028.
Le directeur de l'Assurance retraite l'a expliqué : cinq mois ont été nécessaires pour adapter les systèmes informatiques. Les attestations de carrière longue ne pourront être délivrées qu'à partir de fin mai 2026. Et l'employeur doit être prévenu quatre mois à l'avance.
Or, la première génération à en bénéficier — les nés en 1964 — n'atteint l'âge de 62 ans et 9 mois qu'à partir de septembre 2026. Concrètement, le premier départ possible grâce à la suspension est fixé au 1er octobre 2026. Pour les nés en 1965, il faudra attendre 2027 ou 2028.
Le directeur de l'Assurance retraite l'a expliqué : cinq mois ont été nécessaires pour adapter les systèmes informatiques. Les attestations de carrière longue ne pourront être délivrées qu'à partir de fin mai 2026. Et l'employeur doit être prévenu quatre mois à l'avance.
Êtes-vous dans les 64 000 ou dans les 3,5 millions
La distinction est cruciale. Les 64 000 bénéficiaires immédiats sont exclusivement des personnes nées en 1964, qui pourront partir à compter d'octobre 2026. Parmi eux, 10 000 à 15 000 relèvent du dispositif de carrière longue.
Les 3,5 millions de concernés, eux, couvrent l'ensemble des générations 1964 à 1968 qui bénéficieront du décalage d'un trimestre sur l'âge légal et, pour certains, d'une réduction de la durée de cotisation. Mais leur gain ne se concrétisera qu'entre 2027 et 2032.
Si vous êtes né en 1966, 1967 ou 1968, la suspension vous fait bien gagner 3 mois sur l'âge légal. Mais le nombre de trimestres exigés pour le taux plein, lui, ne baisse pas : il reste à 172 trimestres à partir de la génération 1966.
Les 3,5 millions de concernés, eux, couvrent l'ensemble des générations 1964 à 1968 qui bénéficieront du décalage d'un trimestre sur l'âge légal et, pour certains, d'une réduction de la durée de cotisation. Mais leur gain ne se concrétisera qu'entre 2027 et 2032.
Si vous êtes né en 1966, 1967 ou 1968, la suspension vous fait bien gagner 3 mois sur l'âge légal. Mais le nombre de trimestres exigés pour le taux plein, lui, ne baisse pas : il reste à 172 trimestres à partir de la génération 1966.
Ce que chaque génération gagne réellement
Le gain varie fortement selon votre année de naissance. Pour les nés en 1964, c'est le jackpot : un trimestre en moins sur l'âge ET un trimestre en moins sur la durée de cotisation. Pour les nés après 1965, le bénéfice se limite à l'âge légal.
1964 Gain maximal
Âge légal avec suspension
62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans)
Trimestres requis (taux plein)
170 (au lieu de 171)
1965 Janv. à mars
Âge légal avec suspension
62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans et 3 mois)
Trimestres requis (taux plein)
170 (au lieu de 172)
1965 Avril à déc.
Âge légal avec suspension
63 ans (au lieu de 63 ans et 3 mois)
Trimestres requis (taux plein)
171 (au lieu de 172)
1966-1968 Gain limité
Âge légal avec suspension
3 mois de moins que prévu initialement
Trimestres requis (taux plein)
172 trimestres — aucune réduction
Ce qu'il faut vérifier dès maintenant
Si vous êtes né en 1964 ou au premier trimestre 1965, connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr. Le simulateur « Mon estimation retraite » a été mis à jour depuis janvier 2026 pour intégrer les nouveaux paramètres.
Vérifiez trois éléments : votre âge légal actualisé, votre nombre de trimestres validés et votre éligibilité éventuelle au départ anticipé pour carrière longue. Les attestations de carrière longue ne seront délivrées qu'à partir de fin mai 2026.
Pour les générations 1966 à 1968, le gain ne se matérialisera pas avant 2029 au plus tôt. Mais une simulation dès aujourd'hui permet de mesurer l'impact réel sur votre date de départ prévisionnelle.
Vérifiez trois éléments : votre âge légal actualisé, votre nombre de trimestres validés et votre éligibilité éventuelle au départ anticipé pour carrière longue. Les attestations de carrière longue ne seront délivrées qu'à partir de fin mai 2026.
Pour les générations 1966 à 1968, le gain ne se matérialisera pas avant 2029 au plus tôt. Mais une simulation dès aujourd'hui permet de mesurer l'impact réel sur votre date de départ prévisionnelle.
L'incertitude de 2028 que personne n'anticipe
La suspension est valable jusqu'au 1er janvier 2028. Au-delà, tout dépendra de l'élection présidentielle de 2027 et de la majorité qui en sortira. Si aucune nouvelle réforme n'est votée, les paramètres actuels restent acquis pour les générations 1964 à 1968. Mais si un nouveau texte est adopté, le calendrier pourrait être à nouveau modifié.
Autrement dit, si vous êtes né après mars 1965, votre date de départ reste théorique. La CFDT le résume ainsi : les gains sont « acquis » pour 1964 et début 1965, mais « conditionnels » pour les suivants.
Dernier point souvent ignoré : la suspension ne change rien aux règles de calcul de la pension. Seuls l'âge légal et la durée d'assurance sont concernés. Le montant de votre pension dépend toujours de vos 25 meilleures années de salaire.
Autrement dit, si vous êtes né après mars 1965, votre date de départ reste théorique. La CFDT le résume ainsi : les gains sont « acquis » pour 1964 et début 1965, mais « conditionnels » pour les suivants.
Dernier point souvent ignoré : la suspension ne change rien aux règles de calcul de la pension. Seuls l'âge légal et la durée d'assurance sont concernés. Le montant de votre pension dépend toujours de vos 25 meilleures années de salaire.
Ce qu'il faut retenir
- Seuls 64 000 retraités partiront effectivement plus tôt en 2026, sur 854 000 départs prévus — moins d'un sur dix
- Les premiers départs avancés ne seront possibles qu'à partir du 1er octobre 2026, pour les nés en 1964 uniquement
- Les générations 1966 à 1968 gagnent 3 mois sur l'âge légal mais aucune réduction de trimestres
- Au-delà de 2028, tout dépendra de la prochaine présidentielle — le gain n'est garanti que pour les nés en 1964 et début 1965
Sources :
- Assurance retraite (Cnav), mesures retraite de la LFSS 2026, mise à jour février 2026
- Service-public.gouv.fr, Suspension de la réforme des retraites : qui est concerné, février 2026
- Renaud Villard, directeur de l'Assurance retraite, interview Ouest-France, janvier 2026
- CFDT, Suspension de la réforme des retraites : qu'est-ce que cela signifie, 2025
- Syndicalisme Hebdo (CFDT), Retraites : tout comprendre sur la suspension, 2025
- Assurance retraite (Cnav), mesures retraite de la LFSS 2026, mise à jour février 2026
- Service-public.gouv.fr, Suspension de la réforme des retraites : qui est concerné, février 2026
- Renaud Villard, directeur de l'Assurance retraite, interview Ouest-France, janvier 2026
- CFDT, Suspension de la réforme des retraites : qu'est-ce que cela signifie, 2025
- Syndicalisme Hebdo (CFDT), Retraites : tout comprendre sur la suspension, 2025