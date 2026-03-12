Suspension de la réforme : seuls 64 000 retraités partiront vraiment plus tôt en 2026

La distinction est cruciale. Les 64 000 bénéficiaires immédiats sont exclusivement des personnes nées en 1964, qui pourront partir à compter d'octobre 2026. Parmi eux, 10 000 à 15 000 relèvent du dispositif de carrière longue.



Les 3,5 millions de concernés, eux, couvrent l'ensemble des générations 1964 à 1968 qui bénéficieront du décalage d'un trimestre sur l'âge légal et, pour certains, d'une réduction de la durée de cotisation. Mais leur gain ne se concrétisera qu'entre 2027 et 2032.



Si vous êtes né en 1966, 1967 ou 1968, la suspension vous fait bien gagner 3 mois sur l'âge légal. Mais le nombre de trimestres exigés pour le taux plein, lui, ne baisse pas : il reste à 172 trimestres à partir de la génération 1966.