Retraite

Née en 1965, Hélène pensait partir à la retraite à 63 ans : la suspension de la réforme lui fait gagner 6 mois — êtes-vous dans le même cas ?

La majorité des futurs retraités nés entre 1964 et 1968 ne savent pas encore que leur date de départ a changé. La loi votée en décembre 2025 décale le calendrier d'un trimestre pour cinq générations, et jusqu'à six mois pour les plus chanceux — mais encore faut-il le savoir.



Ce qu'il faut retenir

La suspension de la réforme des retraites (article 105 de la loi du 30 décembre 2025) décale l'âge de départ d'un trimestre pour les générations 1964 à 1968 Les personnes nées entre janvier et mars 1965 bénéficient du gain maximal : 6 mois de moins et 2 trimestres en moins à cotiser (170 au lieu de 172) Les nouvelles règles s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026 Au total, 2,2 millions de personnes sont concernées, dont 1,2 million qui pourront anticiper leur départ de 3 mois en moyenne Le simulateur officiel info-retraite.fr a été mis à jour fin janvier 2026 pour intégrer ces changements



Quand le calendrier ne dit plus la même chose

mai 2028. C'était son horizon. Le moment où elle pourrait enfin poser les clés du bureau, après trente-huit ans à gérer les dossiers d'urbanisme de sa commune.



Née le 12 février 1965, Hélène avait fait ses calculs avec sa Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat). Avec la réforme de 2023, son âge légal de départ était fixé à 63 ans et 3 mois. Soit mai 2028, pas un mois avant.



Et puis un mardi matin de février 2026, sa collègue lui a envoyé un « Tu as vu ? Il paraît que la date a changé pour nous ! »



Hélène a d'abord cru à une erreur. Elle a lu l'article en question puis elle s'est connectée à décembre 2027. Six mois plus tôt que prévu.



« J'avais tout calculé pour mai 2028. Et là, on me dit que je peux partir en décembre 2027. Six mois de différence, quand même. Personne ne m'avait prévenue. » Hélène, 61 ans, secrétaire administrative à la mairie de Pau, avait tout prévu. Sur le calendrier de sa cuisine, la date était entourée au feutre rouge depuis des mois :. C'était son horizon. Le moment où elle pourrait enfin poser les clés du bureau, après trente-huit ans à gérer les dossiers d'urbanisme de sa commune.Née le 12 février 1965, Hélène avait fait ses calculs avec sa Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat). Avec la réforme de 2023, son âge légal de départ était fixé à. Soit mai 2028, pas un mois avant.Et puis un mardi matin de février 2026, sa collègue lui a envoyé un article repéré sur SeniorActu Hélène a d'abord cru à une erreur. Elle a lu l'article en question puis elle s'est connectée à son espace sur info-retraite.fr , le simulateur officiel mis à jour fin janvier comme SeniorActu le lui avait conseillé. Le résultat l'a stupéfaite :. Six mois plus tôt que prévu.

Pourquoi Hélène gagne 6 mois (et pas tout le monde) 16 décembre 2025 et promulgué le 30 décembre — contient un article qui change tout pour sa génération.



L'article 105 de cette loi suspend le calendrier de la réforme des retraites de 2023. Concrètement, l'âge de départ est décalé d'un trimestre pour les générations 1964 à 1968. Mais pour les personnes nées comme Hélène entre janvier et mars 1965, le gain est double : 6 mois de moins sur l'âge de départ et 2 trimestres de moins à cotiser pour une retraite complète.



Pourquoi cette différence ? Parce que la génération 1964 et le premier trimestre 1965 sont les premières à bénéficier du gel de l'âge légal à 62 ans et 9 mois. Là où la réforme Borne prévoyait de passer à 63 ans pour les 1964 et 63 ans et 3 mois pour les nés début 1965, la suspension fige le compteur. Le nombre de trimestres pour une retraite complète — ce que les caisses appellent le « taux plein » — passe de 172 à 170.



Comme Hélène, 2,2 millions de futurs retraités nés entre 1964 et 1968 sont concernés par ce décalage. Parmi eux, 1,2 million pourront anticiper leur départ de 3 mois en moyenne, selon l'Assurance retraite. Mais le gain varie considérablement selon l'année — et le trimestre — de naissance :

1964 et janv.-mars 1965 🧓 Âge légal avec suspension 62 ans et 9 mois 📉 Gain par rapport à la réforme 3 mois (1964) / 6 mois (début 1965) 📊 Trimestres pour le taux plein 170 (au lieu de 171 ou 172) Avr.-déc. 1965 à 1968 🧓 Âge légal avec suspension 63 ans (1965) à 63 ans et 9 mois (1968) 📉 Gain par rapport à la réforme 3 mois 📊 Trimestres pour le taux plein 171 (avr.-déc. 1965) / 172 (1966 à 1968)



Attention : ces nouvelles règles ne s'appliquent qu'aux pensions prenant effet à partir du 1er septembre 2026. Ceux qui partent avant cette date restent sous l'ancien calendrier. Ce qu'Hélène ignorait, c'est que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 — le budget de la Sécu voté leet promulgué le— contient un article qui change tout pour sa génération.L'article 105 de cette loi suspend le calendrier de la réforme des retraites de 2023. Concrètement, l'âge de départ est décalé d'un trimestre pour les générations 1964 à 1968. Mais pour les personnes nées comme Hélène entre, le gain est double :de moins sur l'âge de départ etde moins à cotiser pour une retraite complète.Pourquoi cette différence ? Parce que la génération 1964 et le premier trimestre 1965 sont les premières à bénéficier du gel de l'âge légal à. Là où la réforme Borne prévoyait de passer à 63 ans pour les 1964 et 63 ans et 3 mois pour les nés début 1965, la suspension fige le compteur. Le nombre de trimestres pour une retraite complète — ce que les caisses appellent le « taux plein » — passe de 172 àComme Hélène,nés entre 1964 et 1968 sont concernés par ce décalage. Parmi eux,pourront anticiper leur départ de 3 mois en moyenne, selon l'Assurance retraite. Mais le gain varie considérablement selon l'année — et le trimestre — de naissance :ces nouvelles règles ne s'appliquent qu'aux pensions prenant effet. Ceux qui partent avant cette date restent sous l'ancien calendrier.

Six petits mois qui changent tout dans une vie 8 100 € au total (sur la base de sa pension estimée à 1 350 € brut par mois).



« Mon mari est à la retraite depuis deux ans. Six mois de plus ensemble, c'est un voyage qu'on n'espérait pas. »

Avant Réforme Borne 2023 🧓 Âge de départ d'Hélène 63 ans et 3 mois (mai 2028) 📊 Trimestres requis pour le taux plein 172 trimestres Après Suspension LFSS 2026 🧓 Nouvel âge de départ d'Hélène 62 ans et 9 mois (décembre 2027) 📊 Trimestres requis pour le taux plein 170 trimestres 🎁 Gain total 6 mois + 2 trimestres de cotisation en moins



Mais tous les futurs retraités n'ont pas la même chance. Les personnes nées à partir d'avril 1965 ne gagnent que 3 mois. Et celles nées en 1969 ou après ne bénéficient d'aucun changement — l'âge légal reste fixé à 64 ans.



En 2026, seuls 64 000 départs seront concrètement avancés grâce à la suspension, sur les 854 000 retraites qui seront attribuées dans l'année. Soit moins d'un départ sur dix, selon Renaud Villard, directeur de l'Assurance retraite. La première génération à en profiter — les nés en 1964 — ne pourra partir qu'à compter d'octobre 2026.



👉 Un point de vigilance : cette suspension est temporaire. Sauf nouvelle loi, le calendrier de la réforme reprend au 1er janvier 2028. Autrement dit, le gain d'Hélène n'est garanti que parce qu'elle part avant cette date. Pour Hélène, ces six mois ne sont pas qu'un chiffre sur un relevé. C'est un semestre de salaire en moins à attendre, certes — mais aussi six mois de retraite en plus à percevoir. Sur une espérance de vie de 85 ans, cela représente un semestre de pension supplémentaire, soit environau total (sur la base de sa pension estimée à 1 350 € brut par mois).Mais tous les futurs retraités n'ont pas la même chance. Les personnes nées à partir d'avril 1965 ne gagnent que 3 mois. Et celles nées en 1969 ou après ne bénéficient d'aucun changement — l'âge légal reste fixé à 64 ans.En 2026, seulsseront concrètement avancés grâce à la suspension, sur les 854 000 retraites qui seront attribuées dans l'année. Soit moins d'un départ sur dix, selon Renaud Villard, directeur de l'Assurance retraite. La première génération à en profiter — les nés en 1964 — ne pourra partir qu'à compter d'cette suspension est temporaire. Sauf nouvelle loi, le calendrier de la réforme reprend au. Autrement dit, le gain d'Hélène n'est garanti que parce qu'elle part avant cette date.

Comment vérifier votre nouvelle date de départ



Si vous êtes dans la même situation — né entre 1964 et 1968 —, voici comment vérifier si votre date de départ a changé :



1. Connectez-vous au simulateur officiel

Le site



2. Vérifiez votre relevé de carrière

Sur



3. Prenez rendez-vous avec votre caisse

Si vous approchez de l'âge de départ (dans les 2 ans), demandez un entretien information retraite (EIR) gratuit auprès de votre Carsat. C'est le seul moyen d'obtenir une estimation personnalisée et définitive.



👉 Attention si vous êtes en carrière longue : les règles sont différentes et la date du 1er septembre 2026 crée un effet de seuil. Des milliers de futurs retraités risquent de passer à côté du gain d'un trimestre faute d'avoir compris cette subtilité. Hélène a finalement pris rendez-vous avec sa Carsat pour faire le point sur son relevé de carrière et confirmer sa nouvelle date. Elle a aussi demandé une estimation actualisée de sa pension. Résultat : tout correspond. Décembre 2027, c'est bien sa nouvelle ligne d'arrivée.Si vous êtes dans la même situation — né entre 1964 et 1968 —, voici comment vérifier si votre date de départ a changé :Le site info-retraite.fr a été mis à jour fin janvier 2026 pour intégrer la suspension. Rendez-vous dans la rubrique « Mon estimation retraite » pour visualiser votre nouvel âge de départ.Sur lassuranceretraite.fr , consultez votre relevé pour vous assurer que tous vos trimestres sont bien comptabilisés. Une erreur d'un seul trimestre peut décaler votre départ de plusieurs mois.Si vous approchez de l'âge de départ (dans les 2 ans), demandez un entretien information retraite (EIR) gratuit auprès de votre Carsat. C'est le seul moyen d'obtenir une estimation personnalisée et définitive.les règles sont différentes et la date du 1er septembre 2026 crée un effet de seuil. Des milliers de futurs retraités risquent de passer à côté du gain d'un trimestre faute d'avoir compris cette subtilité.

Sources :

- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 105 (Legifrance)

- Vie-publique.fr, « Loi de financement de la sécurité sociale 2026 — Retraites », 6 janvier 2026

- Assurance retraite (lassuranceretraite.fr), « Mon âge de départ à la retraite », mis à jour 2026

- Info-retraite.fr, « Réforme des retraites — Âge légal de départ », mis à jour janvier 2026

- MoneyVox, « Combien de futurs retraités vont profiter de la suspension de la réforme », 16 février 2026

Pour aller plus loin :



- Retraite carrière longue : le piège du 1er septembre 2026 que beaucoup ignorent

- Simulateur retraite : cette nouvelle date de départ que 3,5 millions ignorent