Née en 1965, Hélène pensait partir à la retraite à 63 ans : la suspension de la réforme lui fait gagner 6 mois — êtes-vous dans le même cas ?

Ce qu'il faut retenir
- La suspension de la réforme des retraites (article 105 de la loi du 30 décembre 2025) décale l'âge de départ d'un trimestre pour les générations 1964 à 1968
- Les personnes nées entre janvier et mars 1965 bénéficient du gain maximal : 6 mois de moins et 2 trimestres en moins à cotiser (170 au lieu de 172)
- Les nouvelles règles s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026
- Au total, 2,2 millions de personnes sont concernées, dont 1,2 million qui pourront anticiper leur départ de 3 mois en moyenne
- Le simulateur officiel info-retraite.fr a été mis à jour fin janvier 2026 pour intégrer ces changements