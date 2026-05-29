Retraites : à quelle date serez-vous payé en juin 2026 ? Les dates caisse par caisse

Pourquoi vos voisins retraités ne sont pas payés le même jour
Tous les retraités ne reçoivent pas leur pension le même jour. La date dépend de votre régime, et la France en compte plusieurs. Un ancien salarié, un agriculteur et un fonctionnaire suivent trois calendriers distincts.
Le calendrier officiel des versements 2026 est publié par l'administration. Il a été mis en ligne début janvier 2026, actualisé fin janvier, et fait référence pour toute l'année. Il regroupe les principales caisses : le régime général (Cnav), la complémentaire des salariés du privé (Agirc-Arrco), la Mutualité sociale agricole (MSA) et les régimes de la fonction publique.
Plus de 17 millions de personnes perçoivent une pension de droit direct, toutes concernées par ces dates. Bonne nouvelle pour juin 2026 : aucun jour férié ne perturbe les versements. Le 1er juin, le 5 et le 9 juin tombent des jours ouvrés, donc les dates habituelles sont respectées, sans décalage.
Connaître votre date évite deux malentendus fréquents : croire à un oubli de la caisse alors que le virement n'est pas encore dû, ou dépenser trop tôt une somme attendue plus tard dans le mois.
Le calendrier officiel des versements 2026 est publié par l'administration. Il a été mis en ligne début janvier 2026, actualisé fin janvier, et fait référence pour toute l'année. Il regroupe les principales caisses : le régime général (Cnav), la complémentaire des salariés du privé (Agirc-Arrco), la Mutualité sociale agricole (MSA) et les régimes de la fonction publique.
Plus de 17 millions de personnes perçoivent une pension de droit direct, toutes concernées par ces dates. Bonne nouvelle pour juin 2026 : aucun jour férié ne perturbe les versements. Le 1er juin, le 5 et le 9 juin tombent des jours ouvrés, donc les dates habituelles sont respectées, sans décalage.
Connaître votre date évite deux malentendus fréquents : croire à un oubli de la caisse alors que le virement n'est pas encore dû, ou dépenser trop tôt une somme attendue plus tard dans le mois.