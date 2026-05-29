Retraite Retraites : à quelle date serez-vous payé en juin 2026 ? Les dates caisse par caisse Par Fabrice Crozier | Publié le 29/05/2026 à 09:01 En juin 2026, votre pension de retraite n'arrive pas à la même date pour tout le monde : selon votre caisse, le virement tombe entre le 1er et le 29 du mois. Voici le calendrier exact, régime par régime, pour savoir quand surveiller votre compte. Partager : W f X in @

Pourquoi vos voisins retraités ne sont pas payés le même jour Tous les retraités ne reçoivent pas leur pension le même jour. La date dépend de votre régime, et la France en compte plusieurs. Un ancien salarié, un agriculteur et un fonctionnaire suivent trois calendriers distincts.



Le calendrier officiel des versements 2026 est publié par l'administration. Il a été mis en ligne début janvier 2026, actualisé fin janvier, et fait référence pour toute l'année. Il regroupe les principales caisses : le régime général (Cnav), la complémentaire des salariés du privé (Agirc-Arrco), la Mutualité sociale agricole (MSA) et les régimes de la fonction publique.



Plus de 17 millions de personnes perçoivent une pension de droit direct, toutes concernées par ces dates. Bonne nouvelle pour juin 2026 : aucun jour férié ne perturbe les versements. Le 1er juin, le 5 et le 9 juin tombent des jours ouvrés, donc les dates habituelles sont respectées, sans décalage.



Connaître votre date évite deux malentendus fréquents : croire à un oubli de la caisse alors que le virement n'est pas encore dû, ou dépenser trop tôt une somme attendue plus tard dans le mois.

Les dates de versement de juin 2026, caisse par caisse

Complémentaire Agirc-Arrco (salariés du privé) : lundi 1er juin 2026

Régime de base d'Alsace-Moselle : lundi 1er juin 2026

Régime général (Cnav, Carsat) : mardi 9 juin 2026

Mutualité sociale agricole (MSA) : mardi 9 juin 2026

Fonction publique territoriale et hospitalière (CNRACL) : vendredi 26 juin 2026

Fonction publique d'État : lundi 29 juin 2026 La Carsat n'est que l'antenne régionale du régime général : sa date de versement est identique à celle de la Cnav. Ces dates correspondent à l'ordre de virement émis par votre caisse de retraite. Le montant apparaît ensuite sur votre compte dans un délai de un à trois jours ouvrés, selon votre banque.



Si vous percevez aussi des aides de la CAF, comme l'APL, le RSA ou la prime d'activité, elles sont versées le vendredi 5 juin 2026 au titre du mois de mai. L'allocation de solidarité aux personnes âgées est versée par votre caisse de retraite, à la même échéance que votre pension. Voici les dates auxquelles votre pension est mise en paiement au mois de juin 2026, selon votre caisse :La Carsat n'est que l'antenne régionale du régime général : sa date de versement est identique à celle de la Cnav. Ces dates correspondent à l'ordre de virement émis par votre caisse de retraite. Le montant apparaît ensuite sur votre compte dans un délai de un à trois jours ouvrés, selon votre banque.Si vous percevez aussi des aides de la CAF, comme l'APL, le RSA ou la prime d'activité, elles sont versées le vendredi 5 juin 2026 au titre du mois de mai. L'allocation de solidarité aux personnes âgées est versée par votre caisse de retraite, à la même échéance que votre pension.

Le piège du 9 juin : ce virement n'est pas votre pension du mois Beaucoup de retraités du privé croient que le virement reçu le 9 juin correspond au mois de juin. C'est inexact, et la confusion vient du mode de paiement. Ce mécanisme n'est pas une erreur de la caisse, mais une règle ancienne propre à chaque régime.



Le régime général verse à terme échu. La somme reçue le 9 juin règle la pension du mois de mai, déjà passé. La MSA applique la même règle pour les retraités agricoles.



La complémentaire Agirc-Arrco verse à terme à échoir. Son paiement du 1er juin couvre le mois de juin en cours. Un ancien salarié du privé reçoit donc deux virements, à deux dates, pour deux mois différents.



Deux régimes échappent à la règle du 9. L'Alsace-Moselle verse sa pension de base en début de mois, comme la complémentaire. Les fonctionnaires retraités, à l'inverse, sont payés dans les tout derniers jours, le 26 ou le 29 juin.

Ce que ce décalage change pour votre budget de juin Ce décalage pèse sur votre trésorerie de début de mois. Entre la complémentaire du 1er juin et la pension de base du 9 juin, plusieurs jours s'écoulent avant que vous disposiez de l'ensemble de vos revenus. Anticiper cette attente vous évite de vous découvrir en début de mois.



Pour un fonctionnaire retraité, l'attente est plus longue. La pension n'arrive que le 26 ou le 29 juin. Caler vos prélèvements automatiques après cette date évite les rejets et les frais bancaires.



Enfin, le montant crédité est un montant net. La CSG, la CRDS et les autres prélèvements sociaux sont déjà retirés. C'est ce qui explique l'écart entre le chiffre brut de vos relevés et la somme réellement versée.

Comment vérifier la bonne date sans tomber dans les pièges



Méfiez-vous des dates qui circulent sur les réseaux sociaux et certains sites d'actualité. La CAF alerte elle-même contre les informations erronées, diffusées pour générer de l'inquiétude et capter de l'audience.



Aucune caisse ne vous réclamera jamais vos identifiants bancaires par message ou par téléphone pour « débloquer » un paiement : ce type de sollicitation est une tentative d'arnaque.



Pour connaître la date exacte de votre régime, appuyez-vous sur les sources officielles : le



Et vous, à quelle date votre pension arrive-t-elle ce mois-ci ? Avant de signaler un retard, laissez passer le délai bancaire de un à trois jours ouvrés. Un virement émis le 9 juin peut n'apparaître sur votre compte que le 10, voire le 12.Méfiez-vous des dates qui circulent sur les réseaux sociaux et certains sites d'actualité. La CAF alerte elle-même contre les informations erronées, diffusées pour générer de l'inquiétude et capter de l'audience.Aucune caisse ne vous réclamera jamais vos identifiants bancaires par message ou par téléphone pour « débloquer » un paiement : ce type de sollicitation est une tentative d'arnaque.Pour connaître la date exacte de votre régime, appuyez-vous sur les sources officielles : le calendrier officiel des paiements publié par Service Public, ou votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr, agirc-arrco.fr et msa.fr. Sur l'application de votre caisse, vous voyez votre dernier paiement et sa date réelle, sans intermédiaire.Et vous, à quelle date votre pension arrive-t-elle ce mois-ci ?

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