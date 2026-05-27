Retraite Pension de retraite mal calculée : cette correction de dossier qui aggrave une erreur sur sept Par Fabrice Crozier | Publié le 27/05/2026 à 10:43 Les conseillers retraite le savent. La démarche censée réparer une pension mal calculée est justement celle qui dérape le plus souvent. La Cour des comptes vient de le chiffrer précisément. Partager : W f X in @

Une pension mal calculée sur neuf, et ce n'est que la partie visible Une carrière reconstituée trimestre par trimestre, sur quarante ans, à partir de déclarations d'employeurs parfois disparus depuis longtemps.



C'est ce qui se cache derrière chaque pension liquidée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La Cour des comptes vient de mesurer la fiabilité de ce travail dans son rapport de certification des comptes de la Sécurité sociale, et le verdict tient en une fraction.



En 2025, près d'une nouvelle pension de salarié sur neuf comportait une erreur de calcul à portée financière.



L'année d'avant, c'était une sur dix. Le système se dégrade au moment précis où la génération du baby-boom part en masse, avec 956 280 pensions nouvelles attribuées sur la seule année 2025.

Le taux que personne ne regarde : 14,8 % Le détail que personne ne reprend se trouve quelques pages plus loin dans le rapport.



Le taux d'une pension sur neuf concerne les pensions nouvellement attribuées. Mais la Cour a aussi mesuré les révisions de droit personnel, c'est-à-dire les corrections appliquées à un dossier déjà ouvert.



Là, le taux d'erreur grimpe à 14,8 %. Près d'une révision sur sept, contre 13,3 % un an plus tôt.



Le moment où vous signalez une anomalie pour la faire corriger est donc aussi celui où le risque d'une nouvelle erreur est le plus élevé. Le paradoxe est cruel pour qui croit qu'une démarche de correction met enfin son dossier à l'abri.

Le calcul des 10 000 euros n'est pas dans le rapport Ces écarts ne jouent pas toujours contre vous, et c'est ce qui les rend sournois.



La Cour le répète à chaque exercice, une erreur peut aussi gonfler une pension indûment. Mais dans la majorité des dossiers, le déséquilibre se fait au détriment de l'assuré.



L'institution chiffre l'incidence financière des attributions et révisions de 2025 à 1,1 milliard d'euros sur toute la durée de versement des pensions concernées.



Le calcul de 10 000 euros perdus par personne que reprennent tous les journaux n'est pas dans le rapport. Il vient d'une simple division de cette somme par le nombre de dossiers touchés, un raccourci de presse, pas un chiffre de la Cour.

Pourquoi vos années anciennes sont les plus exposées La complexité des carrières explique l'essentiel du phénomène.



Un parcours haché, plusieurs employeurs, des périodes de chômage, des temps partiels, un trimestre validé à l'étranger. Chacune de ces lignes est une occasion d'oubli ou de mauvaise affectation entre deux caisses.



Les périodes les plus fragiles sont presque toujours les mêmes. Les tout débuts de carrière, les petits boulots d'été, les contrats courts des années 70 et 80, dont les bulletins de salaire ont rarement été conservés.



C'est précisément sur ces années anciennes que se concentre le risque, car aucune déclaration numérique fiable n'existait alors pour les sécuriser. La Cour pointe d'ailleurs les données de carrière elles-mêmes comme une source majeure d'anomalies, dès leur saisie par les employeurs ou les organismes sociaux.

Le bon réflexe à prendre avant 55 ans Vous pouvez contrôler votre dossier avant qu'il ne soit trop tard.



Le relevé de carrière se consulte à tout moment depuis votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr, via FranceConnect ou vos identifiants. Chaque année y apparaît avec ses trimestres validés et, surtout, ses éventuels trous.



À partir de 55 ans, le service « Corriger ma carrière » permet de signaler une anomalie en ligne et d'y joindre vos justificatifs numérisés.



Les pièces qui font la différence sont toujours les mêmes. Bulletins de salaire pour un emploi manquant, attestations France Travail pour une période de chômage, certificats de travail pour un contrat jamais enregistré.

Quatre mois pour répondre, puis le silence vaut rejet



Ce délai est de quatre mois. Passé ce terme sans réponse, le silence vaut rejet, et il vous revient alors de relancer ou de saisir la commission de recours amiable de votre caisse.



Mieux vaut donc ne pas s'y prendre la veille du départ. Une régularisation qui mobilise plusieurs employeurs ou plusieurs régimes peut demander plus d'un an, justificatifs à l'appui. Le détail de la procédure officielle est disponible sur



Reste que la vraie leçon de ce rapport n'est pas dans le chiffre d'une pension sur neuf, mais dans le taux des révisions : vérifier son dossier est devenu un réflexe que nous ne pouvons plus déléguer entièrement à l'administration, surtout au moment de la liquidation. Une fois la demande déposée, la caisse dispose d'un délai pour répondre.Ce délai est de quatre mois. Passé ce terme sans réponse, le silence vaut rejet, et il vous revient alors de relancer ou de saisir lade votre caisse.Mieux vaut donc ne pas s'y prendre la veille du départ. Une régularisation qui mobilise plusieurs employeurs ou plusieurs régimes peut demander plus d'un an, justificatifs à l'appui. Le détail de la procédure officielle est disponible sur le site de l'Assurance retraite Reste que la vraie leçon de ce rapport n'est pas dans le chiffre d'une pension sur neuf, mais dans le taux des révisions : vérifier son dossier est devenu un réflexe que nous ne pouvons plus déléguer entièrement à l'administration, surtout au moment de la liquidation.

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