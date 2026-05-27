Pension de retraite mal calculée : cette correction de dossier qui aggrave une erreur sur sept

Une pension mal calculée sur neuf, et ce n'est que la partie visible
Une carrière reconstituée trimestre par trimestre, sur quarante ans, à partir de déclarations d'employeurs parfois disparus depuis longtemps.
C'est ce qui se cache derrière chaque pension liquidée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La Cour des comptes vient de mesurer la fiabilité de ce travail dans son rapport de certification des comptes de la Sécurité sociale, et le verdict tient en une fraction.
En 2025, près d'une nouvelle pension de salarié sur neuf comportait une erreur de calcul à portée financière.
L'année d'avant, c'était une sur dix. Le système se dégrade au moment précis où la génération du baby-boom part en masse, avec 956 280 pensions nouvelles attribuées sur la seule année 2025.
C'est ce qui se cache derrière chaque pension liquidée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La Cour des comptes vient de mesurer la fiabilité de ce travail dans son rapport de certification des comptes de la Sécurité sociale, et le verdict tient en une fraction.
En 2025, près d'une nouvelle pension de salarié sur neuf comportait une erreur de calcul à portée financière.
L'année d'avant, c'était une sur dix. Le système se dégrade au moment précis où la génération du baby-boom part en masse, avec 956 280 pensions nouvelles attribuées sur la seule année 2025.