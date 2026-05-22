Retraite

Retraite : pourquoi l'État cotise 82 % pour ses fonctionnaires quand le privé plafonne à 17 %

Le chiffre vient de ressortir dans un rapport que Bercy veut mettre sur la table cet automne. Pour chaque fonctionnaire d'État, l'employeur public verse l'équivalent de 82 % du traitement au titre de la retraite. Dans le privé, la part patronale dépasse à peine 17 %. Un écart de un à cinq qui ressemble à un privilège. Sauf qu'en regardant d'où il vient, on découvre presque l'inverse.



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Un écart de un à cinq, noir sur blanc David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics depuis février 2026, a relancé ce qu'il appelle une opération vérité sur les retraites de la fonction publique. L'idée tient en une phrase : faire apparaître dans les comptes de l'État le coût réel des pensions de ses agents, aujourd'hui dilué dans le budget général.



Au cœur du dossier, un taux. Pour financer la retraite de ses fonctionnaires civils, chaque ministère verse en 2026 une contribution équivalente à 82,3 % du traitement indiciaire brut, primes exclues. Le même effort, côté employeur privé, tourne autour de 17 %.



Pour les militaires, le taux grimpe même au-delà de 126 %. Présenté ainsi, l'écart paraît indécent, et c'est exactement la lecture que plusieurs commentateurs ont mise en avant ces derniers jours. Mais ce taux ne tombe pas du ciel, et il ne mesure pas ce qu'on croit.

Ce que ce taux mesure vraiment CAS Pensions », alimenté pour équilibrer les comptes à l'euro près.



Le taux de 82 % n'est donc pas une cotisation au sens habituel. C'est le pourcentage qu'il faut prélever sur les traitements pour couvrir, chaque année, le montant des pensions à verser. Quand le nombre de retraités explose face au nombre d'actifs, ce pourcentage monte mécaniquement.



Et c'est là que se cache la vraie explication. Le détail se lit dans le Première chose à comprendre : l'État ne cotise pas comme une entreprise. Il n'existe pas de caisse de retraite des fonctionnaires d'État avec des réserves placées. Les pensions sont payées directement sur le budget de l'année, via un compte spécial baptisé «», alimenté pour équilibrer les comptes à l'euro près.Le taux de 82 % n'est donc pas une cotisation au sens habituel. C'est le pourcentage qu'il faut prélever sur les traitements pour couvrir, chaque année, le montant des pensions à verser. Quand le nombre de retraités explose face au nombre d'actifs, ce pourcentage monte mécaniquement.Et c'est là que se cache la vraie explication. Le détail se lit dans le rapport annuel 2025 du Conseil d'orientation des retraites , et il change tout au tableau.

0,96 : le chiffre que personne ne cite Dans le régime des fonctionnaires d'État, on compte aujourd'hui moins d'un actif qui cotise pour chaque retraité qui touche une pension. Le ratio exact est de 0,96 cotisant pour un pensionné. Dans le privé, en intégrant l'Agirc-Arrco, ce rapport est de 1,6.



Voilà pourquoi le taux employeur public est si élevé. Avec presque autant de retraités que d'actifs, il faut prélever beaucoup plus sur chaque salaire pour boucler les comptes.



Comparaison du taux de cotisation retraite versé par l'employeur, 82,3 % pour l'État employeur de fonctionnaires civils contre environ 17 % dans le secteur privé en 2026, et 126 % pour les militaires. RETRAITE : QUI COTISE COMBIEN ? Part employeur du traitement brut, 2026 L'État verse pour ses fonctionnaires 82,3 % du traitement, primes exclues État employeur (fonctionnaires) 82,3 % Employeur privé (salariés) 17 % Militaires 126 % L'écart vient du nombre de retraités, pas du niveau des pensions versées. © SeniorActu.com

Le fonctionnaire touche-t-il plus pour autant ?



Le Comité de suivi des retraites a fait le calcul dans son 1,5 % plus élevées dans le privé. Pas plus basses. Plus élevées.



Mieux : sur l'ensemble de leur carrière, ces mêmes fonctionnaires versent environ un quart de cotisations salariales de plus que dans le privé. Le taux de 82 % côté employeur ne se traduit donc pas par une retraite dorée. Il finance un régime déséquilibré par sa démographie, pas un cadeau aux agents. C'est la question qui vous intéresse, vous qui avez peut-être fait carrière dans le public, ou dont le conjoint en touche la pension. Et la réponse va surprendre ceux qui crient au privilège.Le Comité de suivi des retraites a fait le calcul dans son avis 2025 . En appliquant les règles du privé aux fonctionnaires sédentaires nés en 1958, à rémunération égale, leurs pensions auraient été en moyennedans le privé. Pas plus basses. Plus élevées.Mieux : sur l'ensemble de leur carrière, ces mêmes fonctionnaires versent environ un quart de cotisations salariales de plus que dans le privé. Le taux de 82 % côté employeur ne se traduit donc pas par une retraite dorée. Il finance un régime déséquilibré par sa démographie, pas un cadeau aux agents.

Pourquoi Bercy ressort le dossier maintenant Si l'écart n'est pas un privilège, pourquoi en faire une affaire d'État ? Parce que le coût budgétaire, lui, est bien réel. D'après le rapport du Sénat sur le budget 2026, en isolant ce qui relève d'une véritable « subvention d'équilibre », l'État met chaque année près de 41 milliards d'euros pour compenser la démographie de ses régimes, une somme aujourd'hui noyée dans la contribution employeur et qui n'apparaît pas clairement.



David Amiel veut donc rendre cette dépense visible dans la présentation du budget à l'automne. Plusieurs pistes sont sur la table, dont une radicale : aligner le taux de l'État sur celui du privé. Tout le monde n'y est pas favorable, car cela reviendrait à comparer deux systèmes aux règles différentes.



Pour nous, l'enjeu n'est pas comptable, il est politique. Derrière le mot « vérité », c'est la question de la convergence public-privé qui revient, et avec elle, à terme, celle du niveau des pensions...



Car le vrai débat ne porte pas sur un taux affiché, mais sur ce que chacun touchera demain.

Sources :

- Sénat, rapport sur le PLF 2026, Régimes sociaux et de retraite et CAS Pensions

- Conseil d'orientation des retraites, rapport annuel, juin 2025

- Comité de suivi des retraites, avis 2025

- Décret n° 2025-1341 du 26 décembre 2025 (contribution employeur CAS Pensions)