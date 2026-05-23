Réversion : l'État veut simplifier le parcours des veufs, ce raccourci existe pourtant déjà

Si ce parcours ressemble à une course d'obstacles, c'est que la réversion n'obéit à aucune règle commune. Chaque régime applique son propre taux et ses propres conditions.



Pour un ancien salarié du privé, la retraite de base verse 54 % de la pension du défunt, sous condition de ressources : vos revenus ne doivent pas dépasser 25 001,60 € par an si vous vivez seul. La complémentaire Agirc-Arrco ajoute 60 % de ses droits, cette fois sans aucun plafond.



Pour un ancien fonctionnaire, le calcul change encore, avec une réversion fixée à 50 %, là aussi sans condition de ressources.



Comparatif des taux de pension de réversion selon le régime du conjoint décédé en 2026 : 54 % au régime général, 60 % à l'Agirc-Arrco, 50 % dans la fonction publique, et un projet de taux unique entre 50 et 60 %. RÉVERSION : QUI TOUCHE QUOI Selon le régime du conjoint, en 2026 En France, déjà concernés : 4,4 millions de bénéficiaires, 87 % de femmes Régime général Retraite de base, privé Salarié du privé décédé 54 % Sous plafond Agirc-Arrco Complémentaire, privé Cadre ou salarié décédé 60 % Sans plafond Fonction publique État et collectivités Fonctionnaire décédé 50 % Sans plafond Projet 2026 (COR) Vers un taux unique Tous régimes, à l'étude 50-60 % Harmonisation © SeniorActu.com



Vous voyez le tableau. Un même veuvage n'ouvre pas du tout les mêmes droits selon le métier qu'exerçait le conjoint, et c'est précisément cet écart que le Conseil d'orientation des retraites voudrait gommer avec un taux unique.