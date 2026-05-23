Réversion : l'État veut simplifier le parcours des veufs, ce raccourci existe pourtant déjà

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Le même acte de décès, envoyé quatre fois
Trois mois après le décès de son mari, une veuve peut encore attendre le premier euro de réversion, faute d'avoir adressé le bon papier à la bonne caisse. Le cas n'a rien d'exceptionnel.
Pendant ce temps, les charges du quotidien, le loyer comme l'électricité, ne patientent pas, elles.
Pourtant, depuis 2020, une seule démarche en ligne prévient d'un coup tous les régimes de retraite auxquels le défunt a cotisé.
Le problème n'est donc presque jamais l'outil. C'est que personne ne pense à en parler au conjoint qui vient de perdre l'autre.
Pendant ce temps, les charges du quotidien, le loyer comme l'électricité, ne patientent pas, elles.
Pourtant, depuis 2020, une seule démarche en ligne prévient d'un coup tous les régimes de retraite auxquels le défunt a cotisé.
Le problème n'est donc presque jamais l'outil. C'est que personne ne pense à en parler au conjoint qui vient de perdre l'autre.
Pourquoi vos droits sont éclatés
Si ce parcours ressemble à une course d'obstacles, c'est que la réversion n'obéit à aucune règle commune. Chaque régime applique son propre taux et ses propres conditions.
Pour un ancien salarié du privé, la retraite de base verse 54 % de la pension du défunt, sous condition de ressources : vos revenus ne doivent pas dépasser 25 001,60 € par an si vous vivez seul. La complémentaire Agirc-Arrco ajoute 60 % de ses droits, cette fois sans aucun plafond.
Pour un ancien fonctionnaire, le calcul change encore, avec une réversion fixée à 50 %, là aussi sans condition de ressources.
Vous voyez le tableau. Un même veuvage n'ouvre pas du tout les mêmes droits selon le métier qu'exerçait le conjoint, et c'est précisément cet écart que le Conseil d'orientation des retraites voudrait gommer avec un taux unique.
Pour un ancien salarié du privé, la retraite de base verse 54 % de la pension du défunt, sous condition de ressources : vos revenus ne doivent pas dépasser 25 001,60 € par an si vous vivez seul. La complémentaire Agirc-Arrco ajoute 60 % de ses droits, cette fois sans aucun plafond.
Pour un ancien fonctionnaire, le calcul change encore, avec une réversion fixée à 50 %, là aussi sans condition de ressources.
Vous voyez le tableau. Un même veuvage n'ouvre pas du tout les mêmes droits selon le métier qu'exerçait le conjoint, et c'est précisément cet écart que le Conseil d'orientation des retraites voudrait gommer avec un taux unique.
Ce que l'État a promis le 19 mai
L'affaire est remontée jusqu'au gouvernement. Le 19 mai, le député Philippe Fait a interpellé l'exécutif sur ce parcours imposé aux conjoints survivants.
La réponse est venue d'Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée du Numérique, preuve que le sujet est désormais traité comme un chantier de transformation administrative plutôt que comme une réforme des pensions.
Première mesure annoncée : une plateforme destinée à faire circuler les bonnes pratiques entre des caisses encore très cloisonnées. S'y ajoute un travail dédié au parcours de la réversion, confié à la direction interministérielle de la transformation publique.
La piste la plus concrète reste la carte du conjoint survivant défendue par le député, un document unique qui regrouperait toutes les autorisations nécessaires pour débloquer les démarches après un décès.
Sauf que les premiers résultats ne sont pas attendus avant la fin 2026.
La réponse est venue d'Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée du Numérique, preuve que le sujet est désormais traité comme un chantier de transformation administrative plutôt que comme une réforme des pensions.
Première mesure annoncée : une plateforme destinée à faire circuler les bonnes pratiques entre des caisses encore très cloisonnées. S'y ajoute un travail dédié au parcours de la réversion, confié à la direction interministérielle de la transformation publique.
La piste la plus concrète reste la carte du conjoint survivant défendue par le député, un document unique qui regrouperait toutes les autorisations nécessaires pour débloquer les démarches après un décès.
Sauf que les premiers résultats ne sont pas attendus avant la fin 2026.
La démarche unique qui existe déjà
Voilà la bonne nouvelle que cette annonce laisse dans l'ombre : pour l'essentiel de vos droits, vous n'avez rien à attendre de 2026.
Depuis 2020 déjà, un service public en ligne permet d'adresser une demande unique de réversion sur le portail officiel des retraites, à tous les régimes auxquels votre conjoint a cotisé, de la base à la complémentaire.
Une seule connexion via FranceConnect, avec vos identifiants des impôts ou de l'Assurance maladie, et toutes les caisses concernées sont prévenues en même temps. Mieux encore, la nouveauté de 2026 se niche ailleurs : depuis mars, l'Assurance retraite préremplit le formulaire avec vos ressources, ce qui allège les pièces à fournir.
Fini, en principe, le même acte de décès photocopié et renvoyé à chaque organisme. C'est exactement ce que la future carte promet, sauf que cette brique-là, nous l'avons sous la main depuis plus de cinq ans.
Depuis 2020 déjà, un service public en ligne permet d'adresser une demande unique de réversion sur le portail officiel des retraites, à tous les régimes auxquels votre conjoint a cotisé, de la base à la complémentaire.
Une seule connexion via FranceConnect, avec vos identifiants des impôts ou de l'Assurance maladie, et toutes les caisses concernées sont prévenues en même temps. Mieux encore, la nouveauté de 2026 se niche ailleurs : depuis mars, l'Assurance retraite préremplit le formulaire avec vos ressources, ce qui allège les pièces à fournir.
Fini, en principe, le même acte de décès photocopié et renvoyé à chaque organisme. C'est exactement ce que la future carte promet, sauf que cette brique-là, nous l'avons sous la main depuis plus de cinq ans.
Mariés oui, pacsés toujours non
Reste un angle mort qui fait des dégâts silencieux. Pour ouvrir le moindre droit à réversion, un seul lien compte aux yeux de l'administration : le mariage.
Le Pacs et le concubinage, eux, n'ouvrent rien, même après trente ans de vie commune et un foyer entièrement partagé. Des couples qui se croyaient à l'abri découvrent ce vide le jour le plus douloureux.
Le gouvernement étudie bien une ouverture aux partenaires pacsés, présentée comme la correction d'une vieille injustice. Mais rien n'est voté à ce jour, et tant que les textes ne bougent pas, la règle reste implacable.
Le Pacs et le concubinage, eux, n'ouvrent rien, même après trente ans de vie commune et un foyer entièrement partagé. Des couples qui se croyaient à l'abri découvrent ce vide le jour le plus douloureux.
Le gouvernement étudie bien une ouverture aux partenaires pacsés, présentée comme la correction d'une vieille injustice. Mais rien n'est voté à ce jour, et tant que les textes ne bougent pas, la règle reste implacable.
Le mois perdu ne revient jamais
Reste un piège que beaucoup découvrent trop tard. La réversion n'est pas versée automatiquement, et près d'un conjoint survivant sur dix ne la réclame jamais.
Or chaque mois compte. Si vous déposez votre demande dans l'année qui suit le décès, la pension remonte au premier jour du mois suivant le décès ; au-delà, elle ne part que du mois de la demande, et les mois écoulés sont définitivement perdus.
Et la somme en jeu n'a rien d'anecdotique. Selon les régimes, la réversion assure un minimum d'environ 335 € par mois à qui a suffisamment cotisé, et la base se cumule avec la complémentaire.
Une dernière chose, et je vous le dis sans détour, car elle nous concerne tous : nul ne sait qui partira le premier dans un couple, alors le doute ne doit jamais retenir une demande. Mieux vaut la déposer et s'entendre dire qu'on n'y a pas droit que de découvrir, des années plus tard, qu'on a laissé filer une pension à laquelle on pouvait prétendre.
Or chaque mois compte. Si vous déposez votre demande dans l'année qui suit le décès, la pension remonte au premier jour du mois suivant le décès ; au-delà, elle ne part que du mois de la demande, et les mois écoulés sont définitivement perdus.
Et la somme en jeu n'a rien d'anecdotique. Selon les régimes, la réversion assure un minimum d'environ 335 € par mois à qui a suffisamment cotisé, et la base se cumule avec la complémentaire.
Une dernière chose, et je vous le dis sans détour, car elle nous concerne tous : nul ne sait qui partira le premier dans un couple, alors le doute ne doit jamais retenir une demande. Mieux vaut la déposer et s'entendre dire qu'on n'y a pas droit que de découvrir, des années plus tard, qu'on a laissé filer une pension à laquelle on pouvait prétendre.
Sources :
- Réponse ministérielle, Assemblée nationale, 19 mai 2026
- service-public.gouv.fr, « Demander une retraite de réversion »
- L'Assurance retraite, « Je suis veuve ou veuf »
- Service des retraites de l'État, réversion fonction publique
- Conseil d'orientation des retraites, rapport novembre 2025
- Réponse ministérielle, Assemblée nationale, 19 mai 2026
- service-public.gouv.fr, « Demander une retraite de réversion »
- L'Assurance retraite, « Je suis veuve ou veuf »
- Service des retraites de l'État, réversion fonction publique
- Conseil d'orientation des retraites, rapport novembre 2025