Retraite Pension de retraite : 1 705 € bruts en moyenne, mais ce montant n'est pas celui que vous touchez Par Fabrice Crozier | Publié le 29/05/2026 à 08:16 La DREES a publié le 26 mai 2026 le montant moyen des pensions de retraite pour 2024 : 1 705 euros bruts par mois. Mais ce chiffre repose sur un périmètre précis et reste en brut, loin de ce qui arrive vraiment sur votre compte. Partager : W f X in @

D'où vient le chiffre de 1 705 euros ? La DREES, le service statistique des ministères sociaux, a mis en ligne le 26 mai 2026 ses dernières données sur les pensions versées en 2024.



Au 31 décembre 2024, 17,3 millions de personnes perçoivent une pension de droit direct, dont 16,4 millions résident en France. C'est sur cette population résidant dans l'Hexagone que repose la moyenne de 1 705 euros.



Ce montant progresse de seulement 0,8 % sur un an, malgré une revalorisation des pensions de base de 5,4 % appliquée en 2024. Une fois l'inflation prise en compte, le pouvoir d'achat des pensions reste donc quasiment stable. Dans le même temps, l'âge moyen de départ continue de reculer sous l'effet de la réforme de 2023 : il atteint 63 ans et 7 mois au régime général.

Ce que la moyenne de 1 705 euros recouvre vraiment Le chiffre de 1 705 euros correspond à la pension de droit direct brute, celle que vous avez acquise par vos propres cotisations. Il exclut deux éléments : la majoration pour les parents d'au moins trois enfants, et la pension de réversion versée au conjoint survivant.



Le périmètre change tout. En ajoutant les retraités vivant à l'étranger, la moyenne descend à 1 647 euros. En intégrant l'ensemble des dispositifs, réversion et majorations comprises, elle tombe à 1 567 euros pour 18,2 millions de personnes.



Surtout, ces montants sont exprimés en brut, avant les prélèvements sociaux. La DREES n'a pas encore diffusé les montants nets pour 2024 dans cette première publication. Méfiez-vous donc des chiffres nets qui circulent déjà : ils ne figurent pas dans les données officielles.

Pourquoi les écarts entre retraités sont aussi grands Derrière la moyenne se cachent de fortes inégalités. La pension de droit direct des femmes reste inférieure de 36 % à celle des hommes.



Cet écart s'explique par des carrières plus courtes, des salaires plus bas et des temps partiels plus fréquents. Il se réduit lentement, d'environ un point par an, porté par la hausse de l'activité féminine depuis les années 1970. Au rythme actuel, l'égalité prendra encore plusieurs décennies.



La réversion compense en partie. Perçue très majoritairement par des femmes, dont l'espérance de vie est plus longue, elle ramène l'écart à 25 % une fois ce revenu pris en compte.

Ce que ce montant change pour votre pension Première règle : ne comparez pas votre pension nette à cette moyenne brute. Sur votre relevé, la CSG, la CRDS et la Casa réduisent la somme versée, jusqu'à 9,1 % pour un taux plein. Le net qui arrive sur votre compte est donc nettement inférieur à 1 705 euros.



Deuxième règle : il n'existe pas une seule moyenne, mais plusieurs selon le périmètre retenu. Vous situer suppose de comparer ce qui est comparable, droit direct avec droit direct, brut avec brut.



Enfin, la moyenne masque votre régime. Un ancien salarié du privé, un fonctionnaire ou un indépendant ne partent pas du même niveau. Pour un ancien salarié, la complémentaire Agirc-Arrco pèse souvent près d'un tiers de la pension totale, soit environ 552 euros par mois en moyenne.

Comment savoir où se situe votre retraite relevé de carrière et le détail de vos pensions sont accessibles sur votre espace personnel auprès de vos caisses de retraite.



Vous pouvez consulter les chiffres officiels et la méthode de calcul directement sur le site de la



Gardez en tête une chose simple : une moyenne décrit un ensemble, pas une situation individuelle. La vôtre dépend de votre carrière, de votre régime et de votre date de départ.



Et vous, votre pension se situe-t-elle au-dessus ou en dessous de ces 1 705 euros bruts ? Dites-le en commentaire. Pour vous comparer sans vous tromper, partez de votre propre relevé. Votreet le détail de vos pensions sont accessibles sur votre espace personnel auprès de vos caisses de retraite.Vous pouvez consulter les chiffres officiels et la méthode de calcul directement sur le site de la DREES , qui publie chaque année son panorama des retraités et des retraites.Gardez en tête une chose simple : une moyenne décrit un ensemble, pas une situation individuelle. La vôtre dépend de votre carrière, de votre régime et de votre date de départ.Et vous, votre pension se situe-t-elle au-dessus ou en dessous de ces 1 705 euros bruts ? Dites-le en commentaire.

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