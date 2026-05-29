Pension de retraite : 1 705 € bruts en moyenne, mais ce montant n'est pas celui que vous touchez

D'où vient le chiffre de 1 705 euros ?
La DREES, le service statistique des ministères sociaux, a mis en ligne le 26 mai 2026 ses dernières données sur les pensions versées en 2024.
Au 31 décembre 2024, 17,3 millions de personnes perçoivent une pension de droit direct, dont 16,4 millions résident en France. C'est sur cette population résidant dans l'Hexagone que repose la moyenne de 1 705 euros.
Ce montant progresse de seulement 0,8 % sur un an, malgré une revalorisation des pensions de base de 5,4 % appliquée en 2024. Une fois l'inflation prise en compte, le pouvoir d'achat des pensions reste donc quasiment stable. Dans le même temps, l'âge moyen de départ continue de reculer sous l'effet de la réforme de 2023 : il atteint 63 ans et 7 mois au régime général.
Au 31 décembre 2024, 17,3 millions de personnes perçoivent une pension de droit direct, dont 16,4 millions résident en France. C'est sur cette population résidant dans l'Hexagone que repose la moyenne de 1 705 euros.
Ce montant progresse de seulement 0,8 % sur un an, malgré une revalorisation des pensions de base de 5,4 % appliquée en 2024. Une fois l'inflation prise en compte, le pouvoir d'achat des pensions reste donc quasiment stable. Dans le même temps, l'âge moyen de départ continue de reculer sous l'effet de la réforme de 2023 : il atteint 63 ans et 7 mois au régime général.