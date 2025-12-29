Retraite Retraite carrière longue : le piège du 1er septembre 2026 que beaucoup ignorent Par Fabrice Crozier | Publié le 29/12/2025 à 09:00 La suspension de la réforme des retraites ne s'applique qu'aux pensions prenant effet à partir du 1er septembre 2026. Des milliers de futurs retraités risquent de passer à côté du gain d'un trimestre, faute d'avoir compris cette subtilité. Partager : W f X in @

Une suspension qui ne profite pas à tout le monde La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée définitivement le 16 décembre 2025, acte bien la suspension de la réforme des retraites. L'âge légal est gelé à 62 ans et 9 mois pour les personnes nées en 1964 et au premier trimestre 1965, et le nombre de trimestres exigés passe de 171 à 170 pour ces mêmes générations.



Mais attention : cette mesure ne s'applique qu'aux pensions dont la date d'effet est fixée au 1er septembre 2026 ou après. C'est là que le piège se referme sur de nombreux futurs retraités.



Concrètement, si vous aviez prévu de partir en retraite anticipée pour carrière longue le 1er juillet 2026, vous ne bénéficiez d'aucun avantage lié à la suspension. Votre départ reste soumis aux anciennes règles, même si vous êtes né en 1964 ou 1965.

Des exemples concrets pour comprendre Cas n°1 : Marie, née en septembre 1965 Elle devait partir le 1er juillet 2026 en carrière longue avec 172 trimestres cotisés. Avec la suspension, elle aurait pu partir avec 171 trimestres seulement. Mais puisque sa date de départ est antérieure au 1er septembre 2026, elle ne gagne rien. Elle partira bien en juillet avec les anciennes règles.

Cas n°2 : Philippe, né en janvier 1965 Son départ était prévu le 1er octobre 2026. Bonne nouvelle pour lui : sa date d'effet étant postérieure au 1er septembre, il bénéficie de la suspension. Il pourra partir avec 170 trimestres au lieu de 171, ce qui avance potentiellement son départ de 3 mois.

Cas n°3 : Sylvie, née en novembre 1964 En retraite progressive depuis septembre 2025, elle visait un départ définitif au 1er décembre 2027. Elle bénéficiera pleinement de la suspension : 170 trimestres exigés au lieu de 171, et deux trimestres réputés cotisés en plus pour ses deux enfants. Son nouveau départ pourrait être avancé au 1er octobre 2026. Elle devait partir le 1er juillet 2026 en carrière longue avec 172 trimestres cotisés. Avec la suspension, elle aurait pu partir avec 171 trimestres seulement. Mais puisque sa date de départ est antérieure au 1er septembre 2026, elle ne gagne rien. Elle partira bien en juillet avec les anciennes règles.Son départ était prévu le 1er octobre 2026. Bonne nouvelle pour lui : sa date d'effet étant postérieure au 1er septembre, il bénéficie de la suspension. Il pourra partir avec 170 trimestres au lieu de 171, ce qui avance potentiellement son départ de 3 mois.En retraite progressive depuis septembre 2025, elle visait un départ définitif au 1er décembre 2027. Elle bénéficiera pleinement de la suspension : 170 trimestres exigés au lieu de 171, et deux trimestres réputés cotisés en plus pour ses deux enfants. Son nouveau départ pourrait être avancé au 1er octobre 2026.

Les trimestres enfants : un bonus qui change la donne La suspension s'accompagne d'une mesure particulièrement avantageuse pour les parents. Deux trimestres pour enfants seront désormais comptés comme réputés cotisés pour l'accès à la retraite anticipée carrière longue.



Jusqu'ici, les trimestres de majoration pour maternité, éducation ou adoption n'étaient pas pris en compte dans le calcul des trimestres cotisés exigés pour partir en carrière longue. Cette injustice pénalisait particulièrement les femmes ayant eu des interruptions de carrière pour élever leurs enfants.



À partir du 1er septembre 2026, ces deux trimestres supplémentaires permettront à de nombreuses mères de remplir plus facilement les conditions du dispositif. Pour une personne née entre avril et décembre 1965, cela signifie passer de 171 trimestres cotisés à seulement 169 trimestres à justifier réellement.

Ce que vous devez faire maintenant

Option 1 : Maintenir votre date de départ initiale Vous partez aux conditions actuelles, sans bénéficier de la suspension. Cette option convient si vous avez déjà tous vos trimestres et souhaitez cesser votre activité au plus vite.

Option 2 : Décaler votre départ au 1er septembre 2026 ou après En repoussant de quelques mois, vous pourriez bénéficier du gain d'un trimestre et des deux trimestres enfants réputés cotisés. Ce calcul peut s'avérer gagnant si vous êtes à la limite du nombre de trimestres exigés.





Pour prendre la bonne décision, demandez une attestation de droit à la retraite anticipée auprès de votre caisse de retraite. Ce document gratuit vous permettra de vérifier votre situation exacte avant de faire votre demande officielle. Si votre départ en retraite anticipée était prévu entre janvier et août 2026, vous avez deux options.Vous partez aux conditions actuelles, sans bénéficier de la suspension. Cette option convient si vous avez déjà tous vos trimestres et souhaitez cesser votre activité au plus vite.En repoussant de quelques mois, vous pourriez bénéficier du gain d'un trimestre et des deux trimestres enfants réputés cotisés. Ce calcul peut s'avérer gagnant si vous êtes à la limite du nombre de trimestres exigés.Pour prendre la bonne décision,auprès de votre caisse de retraite. Ce document gratuit vous permettra de vérifier votre situation exacte avant de faire votre demande officielle.

Le calendrier à retenir La loi de financement de la Sécurité sociale 2026 a été votée, mais plusieurs étapes restent à franchir.



La publication de la loi au Journal officiel est attendue d'ici fin décembre 2025 ou début janvier 2026. Les décrets d'application seront ensuite nécessaires pour préciser les modalités exactes. La Cnav a également annoncé une mise à jour prochaine du simulateur en ligne sur info-retraite.fr. La date d'effet de la suspension reste fixée au 1er septembre 2026.



Les personnes souhaitant faire valoir leurs nouveaux droits devront patienter jusqu'à la parution des décrets. En attendant, il est conseillé de préparer son dossier et de vérifier que sa carrière est bien à jour sur son relevé de carrière en ligne.

Sources

- CFDT Retraités, Suspension de la réforme des retraites et nouvelles mesures, 16 décembre 2025, https://www.cfdt-retraités.fr/Suspension-reforme-des-retraites-et-nouvelles-mesures-reformant-retraites

- L'Assurance Retraite, Loi de financement de la Sécurité sociale adoptée : les principales mesures retraite, décembre 2025, https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/actualites-nationales/actif/2025/projet-de-loi-les-mesures-envisa.html

- Assemblée nationale, PLFSS 2026 - Article 45 bis, adopté le 16 décembre 2025

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