Retraite carrière longue : le piège du 1er septembre 2026 que beaucoup ignorent

Femme de 55 ans perplexe symbolisant la confusion sur les dates de départ en retraite pour les carrières longues © SeniorActu
Une suspension qui ne profite pas à tout le monde
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée définitivement le 16 décembre 2025, acte bien la suspension de la réforme des retraites. L'âge légal est gelé à 62 ans et 9 mois pour les personnes nées en 1964 et au premier trimestre 1965, et le nombre de trimestres exigés passe de 171 à 170 pour ces mêmes générations.
Mais attention : cette mesure ne s'applique qu'aux pensions dont la date d'effet est fixée au 1er septembre 2026 ou après. C'est là que le piège se referme sur de nombreux futurs retraités.
Concrètement, si vous aviez prévu de partir en retraite anticipée pour carrière longue le 1er juillet 2026, vous ne bénéficiez d'aucun avantage lié à la suspension. Votre départ reste soumis aux anciennes règles, même si vous êtes né en 1964 ou 1965.
Mais attention : cette mesure ne s'applique qu'aux pensions dont la date d'effet est fixée au 1er septembre 2026 ou après. C'est là que le piège se referme sur de nombreux futurs retraités.
Concrètement, si vous aviez prévu de partir en retraite anticipée pour carrière longue le 1er juillet 2026, vous ne bénéficiez d'aucun avantage lié à la suspension. Votre départ reste soumis aux anciennes règles, même si vous êtes né en 1964 ou 1965.
Des exemples concrets pour comprendre
- Cas n°1 : Marie, née en septembre 1965
- Cas n°2 : Philippe, né en janvier 1965
- Cas n°3 : Sylvie, née en novembre 1964
Les trimestres enfants : un bonus qui change la donne
La suspension s'accompagne d'une mesure particulièrement avantageuse pour les parents. Deux trimestres pour enfants seront désormais comptés comme réputés cotisés pour l'accès à la retraite anticipée carrière longue.
Jusqu'ici, les trimestres de majoration pour maternité, éducation ou adoption n'étaient pas pris en compte dans le calcul des trimestres cotisés exigés pour partir en carrière longue. Cette injustice pénalisait particulièrement les femmes ayant eu des interruptions de carrière pour élever leurs enfants.
À partir du 1er septembre 2026, ces deux trimestres supplémentaires permettront à de nombreuses mères de remplir plus facilement les conditions du dispositif. Pour une personne née entre avril et décembre 1965, cela signifie passer de 171 trimestres cotisés à seulement 169 trimestres à justifier réellement.
Jusqu'ici, les trimestres de majoration pour maternité, éducation ou adoption n'étaient pas pris en compte dans le calcul des trimestres cotisés exigés pour partir en carrière longue. Cette injustice pénalisait particulièrement les femmes ayant eu des interruptions de carrière pour élever leurs enfants.
À partir du 1er septembre 2026, ces deux trimestres supplémentaires permettront à de nombreuses mères de remplir plus facilement les conditions du dispositif. Pour une personne née entre avril et décembre 1965, cela signifie passer de 171 trimestres cotisés à seulement 169 trimestres à justifier réellement.
Ce que vous devez faire maintenant
Si votre départ en retraite anticipée était prévu entre janvier et août 2026, vous avez deux options.
Pour prendre la bonne décision, demandez une attestation de droit à la retraite anticipée auprès de votre caisse de retraite. Ce document gratuit vous permettra de vérifier votre situation exacte avant de faire votre demande officielle.
- Option 1 : Maintenir votre date de départ initiale
- Option 2 : Décaler votre départ au 1er septembre 2026 ou après
Pour prendre la bonne décision, demandez une attestation de droit à la retraite anticipée auprès de votre caisse de retraite. Ce document gratuit vous permettra de vérifier votre situation exacte avant de faire votre demande officielle.
Le calendrier à retenir
La loi de financement de la Sécurité sociale 2026 a été votée, mais plusieurs étapes restent à franchir.
La publication de la loi au Journal officiel est attendue d'ici fin décembre 2025 ou début janvier 2026. Les décrets d'application seront ensuite nécessaires pour préciser les modalités exactes. La Cnav a également annoncé une mise à jour prochaine du simulateur en ligne sur info-retraite.fr. La date d'effet de la suspension reste fixée au 1er septembre 2026.
Les personnes souhaitant faire valoir leurs nouveaux droits devront patienter jusqu'à la parution des décrets. En attendant, il est conseillé de préparer son dossier et de vérifier que sa carrière est bien à jour sur son relevé de carrière en ligne.
La publication de la loi au Journal officiel est attendue d'ici fin décembre 2025 ou début janvier 2026. Les décrets d'application seront ensuite nécessaires pour préciser les modalités exactes. La Cnav a également annoncé une mise à jour prochaine du simulateur en ligne sur info-retraite.fr. La date d'effet de la suspension reste fixée au 1er septembre 2026.
Les personnes souhaitant faire valoir leurs nouveaux droits devront patienter jusqu'à la parution des décrets. En attendant, il est conseillé de préparer son dossier et de vérifier que sa carrière est bien à jour sur son relevé de carrière en ligne.
Sources
- CFDT Retraités, Suspension de la réforme des retraites et nouvelles mesures, 16 décembre 2025, https://www.cfdt-retraités.fr/Suspension-reforme-des-retraites-et-nouvelles-mesures-reformant-retraites
- L'Assurance Retraite, Loi de financement de la Sécurité sociale adoptée : les principales mesures retraite, décembre 2025, https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/actualites-nationales/actif/2025/projet-de-loi-les-mesures-envisa.html
- Assemblée nationale, PLFSS 2026 - Article 45 bis, adopté le 16 décembre 2025
- CFDT Retraités, Suspension de la réforme des retraites et nouvelles mesures, 16 décembre 2025, https://www.cfdt-retraités.fr/Suspension-reforme-des-retraites-et-nouvelles-mesures-reformant-retraites
- L'Assurance Retraite, Loi de financement de la Sécurité sociale adoptée : les principales mesures retraite, décembre 2025, https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/actualites-nationales/actif/2025/projet-de-loi-les-mesures-envisa.html
- Assemblée nationale, PLFSS 2026 - Article 45 bis, adopté le 16 décembre 2025