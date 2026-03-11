Retraite

Minimum contributif : ce plafond méconnu qui réduit la pension de millions de retraités

Le minimum contributif promet jusqu'à 903 € par mois aux retraités modestes. Mais un plafond peu connu peut réduire ce montant, voire le supprimer : 4,6 millions de personnes sont potentiellement concernées.



Un complément de pension qui peut fondre sans prévenir Chaque mois, 4,6 millions de retraités perçoivent le minimum contributif sur leur pension de base. Ce complément, conçu pour garantir un revenu plancher aux carrières modestes, est souvent présenté comme un acquis. Il ne l'est pas.



Un mécanisme peu connu, l'écrêtement, peut réduire ce montant, voire le supprimer totalement. Le déclencheur : un plafond de ressources que la plupart des bénéficiaires ignorent. Ce plafond ne porte pas sur vos revenus globaux. Il porte sur la somme de toutes vos pensions de retraite. Et c'est là que le piège se referme.

Comment fonctionne le mécanisme d'écrêtement Concrètement, voici ce que vous devez vérifier : le total de vos pensions de retraite personnelles — base et complémentaire, tous régimes confondus, français et étrangers — ne doit pas dépasser 1 410,89 € brut par mois en 2026.



Si l'ajout du minimum contributif fait franchir ce seuil, la caisse réduit automatiquement le complément. Euro pour euro. Vous ne recevrez pas un centime au-delà de ce plafond. Ce calcul est effectué par la Cnav au moment de la liquidation de vos droits. Il intervient aussi lors de toute révision ultérieure, par exemple après la liquidation tardive d'une retraite complémentaire ou étrangère.



Ce plafond est indexé sur le Smic et revalorisé chaque année dans les mêmes conditions. En 2025, il était de 1 394,86 €. La hausse du Smic au 1er janvier 2026 (+1,18 %) l'a porté à 1 410,89 €, selon la circulaire Cnav 2025-33 du 23 décembre 2025.

Êtes-vous dans la zone de danger ? Vous êtes concerné si vous remplissez ces trois conditions : vous avez pris votre retraite à taux plein, votre pension de base est faible, et vous percevez une retraite complémentaire Agirc-Arrco.



C'est souvent la complémentaire qui fait basculer le total au-dessus du plafond. Un retraité dont la pension de base atteint le MiCo majoré (903,93 €) n'a qu'une marge de 506,96 € de complémentaire avant d'atteindre le seuil. Beaucoup le dépassent sans le savoir.



Les femmes sont particulièrement exposées. Selon les statistiques de l'Assurance retraite, 42 % des femmes retraitées de droit direct perçoivent le minimum contributif, contre 18 % des hommes. Des carrières plus courtes, des salaires plus faibles, et un risque accru de voir l'écrêtement rogner un complément dont elles ont davantage besoin.



Au total, 4,6 millions de retraités sont concernés par le minimum contributif à fin 2024, soit 31,3 % des retraités de droit direct du régime général. Un tiers des retraités. Et parmi eux, combien savent que leur complément peut être réduit par un simple dépassement de plafond ?

Le minimum contributif existe en deux versions, selon votre durée de cotisation. Les montants applicables en 2026 sont les suivants.

Standard Moins de 120 trimestres cotisés 💶 MiCo simple (brut mensuel) 756,29 € 📊 Marge avant écrêtement 654,60 € de complémentaire Majoré 120 trimestres cotisés ou plus 💶 MiCo majoré (brut mensuel) 903,93 € 📊 Marge avant écrêtement 506,96 € de complémentaire ⚠️ Plafond tous régimes 🧓 Au-delà de ce seuil, le MiCo est réduit 1 410,89 € brut/mois



Voici ce que l'écrêtement donne concrètement sur un dossier.

Avant Sans écrêtement 💶 Pension de base (MiCo majoré) 903,93 € 💶 Complémentaire Agirc-Arrco 600,00 € 📊 Total théorique 1 503,93 € Après Écrêtement appliqué 📉 Dépassement du plafond - 93,04 € 💶 Pension de base réellement versée 810,89 € au lieu de 903,93 € ⚠️ Total plafonné 1 410,89 €



Résultat : ce retraité perd 93,04 € par mois sur son minimum contributif. Soit plus de 1 100 € par an. Et si la complémentaire dépasse 507 €, l'écrêtement commence. Au-delà de 1 410,89 € de pensions cumulées, le minimum contributif tombe à zéro. Le minimum contributif existe en deux versions, selon votre durée de cotisation.Voici ce que l'écrêtement donne concrètement sur un dossier.Résultat : ce retraité perd 93,04 € par mois sur son minimum contributif. Soit plus de 1 100 € par an. Et si la complémentaire dépasse 507 €, l'écrêtement commence. Au-delà de 1 410,89 € de pensions cumulées, le minimum contributif tombe à zéro.

Ce que vous devez vérifier dès maintenant Première étape : connectez-vous à votre espace personnel sur le site de l'Assurance retraite. Vérifiez si la mention "minimum contributif" apparaît sur votre notification de pension.

Deuxième étape : additionnez toutes vos pensions personnelles — base, complémentaire, régimes spéciaux, pensions étrangères. Comparez le total au plafond de 1 410,89 €. Si vous êtes proche du seuil, la moindre revalorisation future (de votre base ou de votre complémentaire) peut déclencher un écrêtement. Le mécanisme est automatique. Vous ne serez pas prévenu. Il apparaîtra sur votre relevé de paiement.



En cas de doute, utilisez la messagerie sécurisée de votre caisse plutôt que le téléphone, souvent saturé. Un conseiller peut vous confirmer le détail du calcul appliqué à votre dossier. Le Si vous êtes proche du seuil, la moindre revalorisation future (de votre base ou de votre complémentaire) peut déclencher un écrêtement. Le mécanisme est automatique. Vous ne serez pas prévenu. Il apparaîtra sur votre relevé de paiement.En cas de doute, utilisez la messagerie sécurisée de votre caisse plutôt que le téléphone, souvent saturé. Un conseiller peut vous confirmer le détail du calcul appliqué à votre dossier. Le site service-public.gouv.fr détaille les conditions et montants en vigueur

Le piège que peu anticipent Un détail échappe à beaucoup de bénéficiaires. Le plafond de 1 410,89 € porte sur vos pensions de retraite. Pas sur vos autres revenus. Vos loyers, placements ou salaires en cumul emploi-retraite ne comptent pas dans ce calcul.



En revanche, une pension étrangère, même modeste, est intégrée. Un retraité ayant travaillé quelques années à l'étranger peut voir son MiCo réduit à cause d'une pension étrangère de 100 ou 200 € par mois.



Autre point méconnu : le minimum contributif n'est pas récupérable sur la succession, contrairement à l'Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées). Les deux dispositifs sont souvent confondus, mais leurs règles sont radicalement différentes. Si vous hésitez entre les deux, la vérification s'impose.

Ce qu'il faut retenir

Le minimum contributif peut être réduit ou supprimé si le total de vos pensions dépasse 1 410,89 € brut par mois en 2026. Ce plafond inclut toutes vos retraites personnelles : base, complémentaire, régimes spéciaux et étrangers. Le MiCo majoré (903,93 €) ne laisse qu'une marge de 506,96 € de complémentaire avant écrêtement. Vérifiez votre situation sur votre espace personnel de l'Assurance retraite. Le mécanisme est automatique et silencieux. Le minimum contributif n'est pas récupérable sur succession, contrairement à l'Aspa.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, "Pensions de retraite : quel est le montant du minimum contributif en 2026 ?", 12 février 2026

- Cnav, circulaire n° 2025-33, "Revalorisation du Smic au 1er janvier 2026 et incidences en matière de législation vieillesse", 23 décembre 2025

- L'Assurance retraite, statistiques du minimum contributif, données au 31 décembre 2024