Retraite

« Je suis autonome, je pensais n'avoir droit à rien » : ce que votre caisse de retraite finance quand même

Vous marchez, vous conduisez, vous faites vos courses seul. C'est justement pour ce profil que les caisses de retraite ont bâti une offre d'aide à domicile, et non pour les situations de dépendance. Reste un chiffre qui décide de tout, et il ne figure sur aucun certificat médical.



Une aide construite pour ceux qui vont encore bien



L'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, suppose une perte d'autonomie évaluée en GIR 1 à 4. Les retraités classés GIR 5 ou 6, ceux qui se débrouillent au quotidien, en sont écartés d'emblée.



Les caisses de retraite ont donc monté une offre parallèle, financée sur leurs fonds d'action sociale. Au régime général, elle porte le nom d'OSCAR, pour offre de services coordonnée pour l'accompagnement de ma retraite.



Trois briques la composent. Un forfait prévention de 500 euros par an, pris en charge intégralement : barre d'appui, siège de douche, téléassistance, livraison de courses, accompagnement informatique.



Viennent ensuite les heures d'aide humaine à domicile, pour l'entretien du logement et du linge, la préparation des repas ou l'accompagnement à pied dans le quartier. Puis des ateliers collectifs sur la mémoire, l'équilibre ou l'alimentation.



D'après l'Assurance retraite, le plafond de ces heures atteint 80 heures par an pour un plan durable, et 54 heures pour une aide temporaire après une hospitalisation. Le tout sans le moindre certificat médical à fournir.



Ces prestations relèvent de l'action sociale des caisses, pas d'un droit automatique attaché à votre pension. Elles se demandent, elles ne se reçoivent pas.

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GIR 5 ou 6 : l'erreur qui vous prive de 80 heures d'aide à domicile gratuites chaque année L'aide à domicile s'obtiendrait seulement quand la santé lâche. Cette idée, très répandue, écarte chaque année des milliers de retraités d'un dispositif qui leur est pourtant ouvert.L'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, suppose une perte d'autonomie évaluée en GIR 1 à 4. Les retraités classés GIR 5 ou 6, ceux qui se débrouillent au quotidien, en sont écartés d'emblée.Les caisses de retraite ont donc monté une offre parallèle, financée sur leurs fonds d'action sociale. Au régime général, elle porte le nom d'OSCAR, pour offre de services coordonnée pour l'accompagnement de ma retraite.Trois briques la composent. Un, pris en charge intégralement : barre d'appui, siège de douche, téléassistance, livraison de courses, accompagnement informatique.Viennent ensuite les heures d'aide humaine à domicile, pour l'entretien du logement et du linge, la préparation des repas ou l'accompagnement à pied dans le quartier. Puis des ateliers collectifs sur la mémoire, l'équilibre ou l'alimentation.D'après l'Assurance retraite, le plafond de ces heures atteintpour un plan durable, et 54 heures pour une aide temporaire après une hospitalisation. Le tout sans le moindre certificat médical à fournir.Ces prestations relèvent de l'action sociale des caisses, pas d'un droit automatique attaché à votre pension. Elles se demandent, elles ne se reçoivent pas.

Le seuil de 1 611 euros qui coupe le financement La participation de votre caisse ne dépend ni de votre âge ni de votre état de santé, mais d'un barème de ressources revalorisé de 0,9 % au 1er février 2026.



Le tarif de référence retenu par la Cnav pour l'heure d'aide humaine s'établit à 27,10 euros en métropole comme dans les départements d'outre-mer, et à 30,40 euros le dimanche et les jours fériés.



Sur ce tarif, votre part varie par tranches. Jusqu'à 1 043,58 euros de ressources mensuelles pour une personne seule, vous payez 10 %, soit 2,71 euros de l'heure.



Entre 1 150 et 1 264,99 euros, votre participation passe à 25 %. Entre 1 440 et 1 610,99 euros, elle grimpe à 55 %, soit 14,90 euros par heure.



Au-delà, la prise en charge ne se dégrade pas progressivement. Elle disparaît.



À 1 610,99 euros de ressources, la caisse finance encore 12,20 euros sur chaque heure. Rapporté au plafond annuel de 80 heures, cela représente 975 euros versés dans l'année, soit environ 81 euros par mois.



À 1 611 euros, ce financement tombe à zéro. Un centime de ressources mensuelles sépare donc près de mille euros d'aide annuelle et rien du tout, un ordre de grandeur obtenu en croisant le barème de février 2026 avec le tarif horaire fixé par la circulaire Cnav.



Pour un couple, la même bascule intervient à 2 533 euros de ressources mensuelles. Vérifier ce seuil avant de monter un dossier évite bien des déconvenues.

À 75 ans, la complémentaire ouvre ses propres portes Le régime complémentaire applique une grille différente. L'Agirc-Arrco réserve son aide à domicile momentanée et son service d'accompagnement aux sorties, Sortir Plus, à ses assurés de 75 ans et plus.



Le portail public d'information pour les personnes âgées précise que Sortir Plus fonctionne sans condition de ressources. La barrière est ici l'âge, pas le revenu.

La crainte de la succession freine encore les demandes



D'après Les Dossiers de la Drees n° 97 publiés en mai 2022, une personne seule éligible sur deux ne la réclame jamais, soit plus de 320 000 retraités sur les données de 2016. Le motif revient toujours : la peur de laisser une dette à ses enfants.



La récupération sur succession existe bel et bien, mais elle ne s'applique qu'au-delà de 108 586 euros d'actif net successoral en métropole. En dessous de ce montant, vos héritiers ne remboursent rien.



Renoncer par prudence revient donc souvent à se priver d'un complément mensuel sans rien transmettre de plus au bout du compte.



La demande se dépose auprès de la caisse qui verse votre retraite de base, et non auprès de la complémentaire. Elle suppose de justifier de vos ressources des trois derniers mois, pas seulement du montant de votre pension.

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Une prestation en chasse une autre



Même logique du côté de l'aide ménagère du département, prioritaire pour les revenus les plus modestes. Passer par un travailleur social permet d'identifier la bonne porte plutôt que d'empiler des demandes qui s'annulent. Ces dispositifs ne s'empilent pas. Si vous percevez l'APA ou si vous y êtes éligible, vous ne pouvez pas obtenir de votre caisse de retraite une aide portant sur le même objet, comme le rappelle le portail national d'information pour les personnes âgées Même logique du côté de l'aide ménagère du département, prioritaire pour les revenus les plus modestes. Passer par un travailleur social permet d'identifier la bonne porte plutôt que d'empiler des demandes qui s'annulent.

Le formulaire, la visite, puis le plan d'aide La demande passe par un document unique, la demande d'aides à l'autonomie à domicile, commun aux caisses de retraite et aux départements. Il se remplit en ligne depuis votre espace personnel ou sur formulaire papier.



Un professionnel mandaté se déplace ensuite chez vous. Il évalue vos besoins, votre logement et votre niveau de fragilité, puis propose un plan d'aide chiffré que la caisse valide ou non.



Cette visite ne vous coûte rien : son financement est plafonné à 136 euros et pris en charge par la caisse. L'avis d'imposition, celui du conjoint et les justificatifs de ressources sont réclamés au moment du dépôt.



Un dernier paramètre pèse sur le calendrier. Ces fonds d'action sociale sont attribués dans la limite des enveloppes régionales disponibles, et ces enveloppes se vident au fil de l'année.



Le mois d'août, creux administratif, reste paradoxalement une fenêtre utile pour déposer un dossier qui sera instruit à la rentrée. Votre relevé de pension en dira ici plus long qu'un bilan de santé : c'est lui qui fixe, à l'euro près, ce que votre caisse peut financer.