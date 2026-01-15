Aides à domicile

GIR 5 ou 6 : l'erreur qui vous prive de 80 heures d'aide à domicile gratuites chaque année

Vous êtes classé GIR 5 ou 6 et on vous a dit que vous n'aviez droit à rien ? C'est faux. L'Assurance retraite finance jusqu'à 80 heures d'aide à domicile par an pour les retraités considérés comme autonomes. En 2026, le tarif pris en charge passe à 27,10€ de l'heure. Voici comment ne plus passer à côté de cette aide.


L'erreur que font des milliers de retraités

Quand on commence à avoir besoin d'un coup de main pour le ménage ou les courses, le premier réflexe est souvent de demander l'APA. Mais si vous êtes évalué en GIR 5 ou GIR 6, c'est-à-dire considéré comme relativement autonome, la réponse est toujours la même : vous n'y avez pas droit.

Beaucoup de retraités s'arrêtent là. C'est l'erreur. Car l'Assurance retraite propose une aide spécifique pour les personnes dans cette situation : le dispositif OSCAR (Offre de services coordonnée pour l'accompagnement de ma retraite).

Ce dispositif finance des heures d'aide à domicile pour l'entretien du logement, du linge, la préparation des repas ou les courses. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cette aide peut être entièrement prise en charge pour les retraités aux revenus modestes.
Une retraitée GIR6 bénéficiant d'une aide à domicile Cnav © SeniorActu
Une retraitée GIR6 bénéficiant d'une aide à domicile Cnav © SeniorActu

Jusqu'à 80 heures par an prises en charge

Depuis le 1er janvier 2026, le tarif horaire pris en charge par la Cnav est passé à 27,10€ en métropole et dans les DOM. Pour les interventions le dimanche ou les jours fériés, ce tarif monte à 30,40€ de l'heure.

Le plafond annuel est fixé à 80 heures pour les aides pérennes, soit l'équivalent de 2 168€ de prestations par an. Pour les aides temporaires, après une hospitalisation par exemple, le plafond est de 54 heures.

La Cnav propose également un forfait prévention pouvant atteindre 500€ pour financer des équipements ou des actions de prévention : bilan nutritionnel, atelier mémoire, aménagement du logement.

Ce que vous pouvez obtenir selon vos revenus

Le montant de votre participation dépend de vos ressources. Le barème est organisé par tranches :

Si vos revenus sont inférieurs à 1 034,28€ par mois (personne seule), vous êtes dans la première tranche. Votre participation sera très faible, voire nulle. À l'inverse, si vos revenus dépassent ce seuil, vous paierez une partie du coût horaire selon un pourcentage progressif.

Prenons l'exemple de Jacqueline, 72 ans, retraitée avec 1 100€ de pension mensuelle. Elle bénéficie de 60 heures d'aide par an. Avec le tarif à 27,10€, la prestation représente 1 626€. Sa participation s'élève à environ 15%, soit 244€ par an. Sans cette aide, elle paierait la totalité, soit près de 1 400€ de plus.

Comment demander cette aide dès maintenant

Pour bénéficier du dispositif OSCAR, contactez votre caisse de retraite : la Carsat si vous dépendez du régime général, la MSA pour les anciens agriculteurs, ou directement la Cnav en Île-de-France.

Un évaluateur se rendra à votre domicile pour définir vos besoins et établir un plan d'aide personnalisé. Vous pourrez ensuite choisir parmi les services d'aide à domicile conventionnés par votre caisse.

Attention : cette aide n'est pas cumulable avec l'aide sociale départementale à l'hébergement. Si vous êtes éligible à l'aide du département (revenus inférieurs à 1 034,28€), c'est elle qui prime. Dans tous les autres cas, l'aide Cnav reste la solution la plus avantageuse pour les GIR 5-6.

Plus d'informations sur le dispositif sur le site de l'Assurance retraite.

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Sources :
- Circulaire Cnav du 5 décembre 2025 - Paramètres financiers 2026
- Conseil d'administration Cnav, séance du 3 décembre 2025
- Le Media Social, 10 janvier 2026
- Fédération des entreprises de services à la personne (FESP), 11 décembre 2025

Par | Publié le 15/01/2026 à 07:00 | mis à jour le 12/02/2026 à 16:20
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