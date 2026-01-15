Aides à domicile GIR 5 ou 6 : l'erreur qui vous prive de 80 heures d'aide à domicile gratuites chaque année Vous êtes classé GIR 5 ou 6 et on vous a dit que vous n'aviez droit à rien ? C'est faux. L'Assurance retraite finance jusqu'à 80 heures d'aide à domicile par an pour les retraités considérés comme autonomes. En 2026, le tarif pris en charge passe à 27,10€ de l'heure. Voici comment ne plus passer à côté de cette aide.

L'erreur que font des milliers de retraités Quand on commence à avoir besoin d'un coup de main pour le ménage ou les courses, le premier réflexe est souvent de demander l'APA. Mais si vous êtes évalué en GIR 5 ou GIR 6, c'est-à-dire considéré comme relativement autonome, la réponse est toujours la même : vous n'y avez pas droit.



Beaucoup de retraités s'arrêtent là. C'est l'erreur. Car l'Assurance retraite propose une aide spécifique pour les personnes dans cette situation : le dispositif OSCAR (Offre de services coordonnée pour l'accompagnement de ma retraite).



Ce dispositif finance des heures d'aide à domicile pour l'entretien du logement, du linge, la préparation des repas ou les courses. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cette aide peut être entièrement prise en charge pour les retraités aux revenus modestes.

Jusqu'à 80 heures par an prises en charge Depuis le 1er janvier 2026, le tarif horaire pris en charge par la Cnav est passé à 27,10€ en métropole et dans les DOM. Pour les interventions le dimanche ou les jours fériés, ce tarif monte à 30,40€ de l'heure.



Le plafond annuel est fixé à 80 heures pour les aides pérennes, soit l'équivalent de 2 168€ de prestations par an. Pour les aides temporaires, après une hospitalisation par exemple, le plafond est de 54 heures.



La Cnav propose également un forfait prévention pouvant atteindre 500€ pour financer des équipements ou des actions de prévention : bilan nutritionnel, atelier mémoire, aménagement du logement.

Ce que vous pouvez obtenir selon vos revenus Le montant de votre participation dépend de vos ressources. Le barème est organisé par tranches :



Si vos revenus sont inférieurs à 1 034,28€ par mois (personne seule), vous êtes dans la première tranche. Votre participation sera très faible, voire nulle. À l'inverse, si vos revenus dépassent ce seuil, vous paierez une partie du coût horaire selon un pourcentage progressif.



Prenons l'exemple de Jacqueline, 72 ans, retraitée avec 1 100€ de pension mensuelle. Elle bénéficie de 60 heures d'aide par an. Avec le tarif à 27,10€, la prestation représente 1 626€. Sa participation s'élève à environ 15%, soit 244€ par an. Sans cette aide, elle paierait la totalité, soit près de 1 400€ de plus.

Comment demander cette aide dès maintenant Carsat si vous dépendez du régime général, la MSA pour les anciens agriculteurs, ou directement la Cnav en Île-de-France.



Un évaluateur se rendra à votre domicile pour définir vos besoins et établir un plan d'aide personnalisé. Vous pourrez ensuite choisir parmi les services d'aide à domicile conventionnés par votre caisse.



Attention : cette aide n'est pas cumulable avec l'aide sociale départementale à l'hébergement. Si vous êtes éligible à l'aide du département (revenus inférieurs à 1 034,28€), c'est elle qui prime. Dans tous les autres cas, l'aide Cnav reste la solution la plus avantageuse pour les GIR 5-6.



Plus d'informations sur le dispositif sur le



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Pour bénéficier du dispositif OSCAR, contactez votre caisse de retraite : lasi vous dépendez du régime général, lapour les anciens agriculteurs, ou directement laen Île-de-France.Un évaluateur se rendra à votre domicile pour définir vos besoins et établir un plan d'aide personnalisé. Vous pourrez ensuite choisir parmi les services d'aide à domicile conventionnés par votre caisse.Attention : cette aide n'est pas cumulable avec l'aide sociale départementale à l'hébergement. Si vous êtes éligible à l'aide du département (revenus inférieurs à 1 034,28€), c'est elle qui prime. Dans tous les autres cas, l'aide Cnav reste la solution la plus avantageuse pour les GIR 5-6.Plus d'informations sur le dispositif sur le site de l'Assurance retraite ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sources :

- Circulaire Cnav du 5 décembre 2025 - Paramètres financiers 2026

- Conseil d'administration Cnav, séance du 3 décembre 2025

- Le Media Social, 10 janvier 2026

- Fédération des entreprises de services à la personne (FESP), 11 décembre 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 15/01/2026 à 07:00 | mis à jour le 12/02/2026 à 16:20



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