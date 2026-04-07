Aide à domicile : un décret imminent menace de faire exploser la facture des seniors dès 70 ans

Le gouvernement le répète : les 70-79 ans non dépendants conservent le crédit d'impôt de 50 % sur les dépenses d'aide à domicile, dans la limite de 12 000 euros par an. Ce crédit d'impôt est d'ailleurs devenu instantané pour ceux qui utilisent le Cesu+, grâce à l'avance immédiate mise en place par l'Urssaf. En théorie, vous ne payez que la moitié de votre reste à charge.



Reste que ce crédit d'impôt ne joue pas le même rôle que l'exonération de charges. L'exonération réduisait directement le coût de l'emploi chaque mois, sans avance de trésorerie. Le crédit d'impôt, lui, se calcule sur l'année fiscale : si vous ne bénéficiez pas de l'avance immédiate, vous avancez l'intégralité des charges et vous êtes remboursé un an plus tard. Pour un retraité dont la pension ne dépasse pas 1 500 euros, cette avance de trésorerie n'a rien d'anodin.



Et surtout, le crédit d'impôt ne couvre pas la totalité du surcoût. Car les cotisations patronales ne représentent qu'une partie du coût total de l'emploi, et la déduction forfaitaire de 2 euros par heure qui remplace l'exonération pour les non-éligibles reste bien en dessous de l'avantage perdu. Si vous avez comme moi un parent qui emploie une aide ménagère depuis des années grâce à cette exonération, vous comprenez que le calcul ne sera plus le même.