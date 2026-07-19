Quatre refus en neuf mois, 91 milliards en réserve : la CGT porte le gel Agirc-Arrco devant le juge

Les comptes 2025 de l'Agirc-Arrco, publiés le 31 mars 2026, révèlent un paradoxe.Le régime a dégagé un excédent total de. Ce chiffre se décompose en deux étages : un résultat technique serré de 0,3 milliard, et un résultat financier de 1,1 milliard issu des placements des 91,2 milliards de réserves.D'après les données publiées par l'Agirc-Arrco, le coût d'une revalorisation de 1 % représente environ. Les seuls rendements financiers des réserves, 1,1 milliard, couvraient donc intégralement cette hausse sans ponctionner un centime du capital accumulé.Rapporté aux 14 millions de retraités affiliés, chacun est virtuellement assis surqui génèrent 79 euros par an d'intérêts. Pas un centime de ce rendement n'a alimenté les pensions en 2025 ni en 2026.Sur votre relevé, la revalorisation refusée se traduit ainsi. Sur une pension complémentaire moyenne de, 1 % représente 5,52 euros mensuels, soit 66 euros par an. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est la somme que le patronat a refusé de débloquer alors que les intérêts des réserves y suffisaient.La proposition patronale de 0,2 % aurait représenté 1,10 euro par mois. Chacun appréciera cet "effort" à sa juste valeur...L'écart entre les deux positions tient dans 4,42 euros mensuels par retraité, soit 0,82 milliard au total, absorbable par les trois quarts des seuls rendements financiers. Cumulés sur vingt et un mois de gel, les 5,52 euros non versés représentent environ