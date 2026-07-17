Agirc-Arrco le 3 août, Cnav le 7 : voici quand votre pension de retraite sera versée

Agirc-Arrco : le 3 août, premier jour ouvré du mois
Le régime complémentaire des salariés du privé verse la pension le premier jour ouvré de chaque mois. En août, le 1er est un samedi et le 2 un dimanche : l'ordre de paiement sera déclenché le lundi 3 août.
Les 14 millions de retraités affiliés à l'Agirc-Arrco sont concernés. Le régime fonctionne à terme à échoir : la somme créditée en début de mois correspond à la pension du mois en cours.
Le fonctionnement est identique chaque mois. En janvier, le 1er tombait un jeudi férié : le versement a eu lieu le 2.
En mai, le 1er était un vendredi férié suivi du week-end : le versement est tombé le 4. Le mécanisme est prévisible et le calendrier complet est publié sur service-public.gouv.fr.
Le montant qui arrivera sur votre compte le 3 août est celui que vous percevez depuis novembre 2024, sans changement. La valeur du point Agirc-Arrco est gelée à 1,4386 euro depuis cette date, faute d'accord entre partenaires sociaux.
La prochaine revalorisation éventuelle est prévue au 1er novembre 2026. La Carsat Alsace-Moselle, qui applique la même règle calendaire, verse également le 3 août.
Les 14 millions de retraités affiliés à l'Agirc-Arrco sont concernés. Le régime fonctionne à terme à échoir : la somme créditée en début de mois correspond à la pension du mois en cours.
Le fonctionnement est identique chaque mois. En janvier, le 1er tombait un jeudi férié : le versement a eu lieu le 2.
En mai, le 1er était un vendredi férié suivi du week-end : le versement est tombé le 4. Le mécanisme est prévisible et le calendrier complet est publié sur service-public.gouv.fr.
Le montant qui arrivera sur votre compte le 3 août est celui que vous percevez depuis novembre 2024, sans changement. La valeur du point Agirc-Arrco est gelée à 1,4386 euro depuis cette date, faute d'accord entre partenaires sociaux.
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Cnav et MSA : le 7 août pour la pension de juillet
La retraite de base du régime général fonctionne selon une logique inverse. La Cnav verse à terme échu, le 9 du mois suivant : la pension de juillet est versée début août, celle d'août début septembre.
En pratique, le virement que vous recevrez en août sur la ligne Cnav correspond à ce que vous avez acquis au titre du mois de juillet. En août 2026, le 9 tombe un dimanche : la Cnav avancera le virement au vendredi 7 août.
Plus de 15 millions de retraités du régime général sont concernés. La MSA applique le même calendrier pour la retraite de base des anciens salariés et exploitants agricoles : pension de juillet versée le 7 août.
La retraite de base du régime général a été revalorisée de 0,9 % au 1er janvier 2026. Pour un montant de base de 800 euros, la hausse représente 7,20 euros par mois.
Pour les retraités du secteur privé qui perçoivent à la fois la complémentaire Agirc-Arrco et la base Cnav, les deux versements n'arrivent pas le même jour. La complémentaire sera sur votre compte à partir du 3 août, la base à partir du 7 août.
Quatre jours séparent les deux virements. Si vos charges fixes sont concentrées en début de mois, seule la complémentaire couvre la première semaine.
Les retraités polypensionnés qui relèvent de plusieurs régimes reçoivent chaque versement selon le calendrier propre à chaque caisse. Un ancien salarié du privé ayant été fonctionnaire pendant une partie de sa carrière peut recevoir trois virements à trois dates distinctes en août : le 3, le 7 et le 27 ou le 28.
En pratique, le virement que vous recevrez en août sur la ligne Cnav correspond à ce que vous avez acquis au titre du mois de juillet. En août 2026, le 9 tombe un dimanche : la Cnav avancera le virement au vendredi 7 août.
Plus de 15 millions de retraités du régime général sont concernés. La MSA applique le même calendrier pour la retraite de base des anciens salariés et exploitants agricoles : pension de juillet versée le 7 août.
La retraite de base du régime général a été revalorisée de 0,9 % au 1er janvier 2026. Pour un montant de base de 800 euros, la hausse représente 7,20 euros par mois.
Pour les retraités du secteur privé qui perçoivent à la fois la complémentaire Agirc-Arrco et la base Cnav, les deux versements n'arrivent pas le même jour. La complémentaire sera sur votre compte à partir du 3 août, la base à partir du 7 août.
Quatre jours séparent les deux virements. Si vos charges fixes sont concentrées en début de mois, seule la complémentaire couvre la première semaine.
Les retraités polypensionnés qui relèvent de plusieurs régimes reçoivent chaque versement selon le calendrier propre à chaque caisse. Un ancien salarié du privé ayant été fonctionnaire pendant une partie de sa carrière peut recevoir trois virements à trois dates distinctes en août : le 3, le 7 et le 27 ou le 28.
Fonctionnaires d'État et CNRACL : fin de mois
Les agents de la fonction publique d'État reçoivent leur pension en fin de mois, à terme à échoir. En août, le versement par le Service des retraites de l'État est prévu le 28 août.
Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL seront payés le 27 août. Ces deux régimes ne sont pas touchés par le décalage de début de mois : ils versent systématiquement entre le 23 et le 30 du mois en cours.
Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL seront payés le 27 août. Ces deux régimes ne sont pas touchés par le décalage de début de mois : ils versent systématiquement entre le 23 et le 30 du mois en cours.
Délais interbancaires et prélèvements : ce qu'il faut anticiper
Les dates de mise en paiement indiquées par les caisses ne sont pas les dates d'arrivée sur votre compte. L'argent transite par le circuit interbancaire, ce qui ajoute un à trois jours ouvrés selon votre établissement.
Un virement Agirc-Arrco émis le lundi 3 août peut ne créditer votre compte que le mercredi 5. Un virement Cnav émis le vendredi 7 peut arriver le lundi 10 ou le mardi 11.
Certaines banques en ligne créditent plus vite que les établissements traditionnels, mais aucun délai n'est garanti. Si vous avez un prélèvement automatique programmé le 1er ou le 2 août, il tombera avant l'arrivée de la pension complémentaire.
La plupart des établissements permettent de modifier la date de prélèvement en ligne. Décaler au 5 ou au 6 du mois suffit à couvrir la fenêtre.
En cas de rejet de prélèvement pour solde insuffisant, la banque peut facturer jusqu'à 20 euros de frais par incident. Si vous comptez sur les deux pensions pour faire face aux charges du mois, prévoyez un solde suffisant sur votre compte courant jusqu'au 7 ou au 8 août.
Un virement depuis votre livret A, gratuit et immédiat dans la majorité des banques, peut servir de tampon. Le montant à prévoir correspond à vos prélèvements des cinq premiers jours du mois.
Vous pouvez vérifier la date exacte de votre prochain versement dans votre espace personnel sur agirc-arrco.fr pour la complémentaire et sur lassuranceretraite.fr pour la base.
Le calendrier officiel 2026, toutes caisses confondues, est publié sur service-public.gouv.fr. Les prochains mois ne posent pas de difficulté : l'Agirc-Arrco versera le 1er septembre et le 1er octobre.
Le prochain décalage est programmé le 2 novembre.
Un virement Agirc-Arrco émis le lundi 3 août peut ne créditer votre compte que le mercredi 5. Un virement Cnav émis le vendredi 7 peut arriver le lundi 10 ou le mardi 11.
Certaines banques en ligne créditent plus vite que les établissements traditionnels, mais aucun délai n'est garanti. Si vous avez un prélèvement automatique programmé le 1er ou le 2 août, il tombera avant l'arrivée de la pension complémentaire.
La plupart des établissements permettent de modifier la date de prélèvement en ligne. Décaler au 5 ou au 6 du mois suffit à couvrir la fenêtre.
En cas de rejet de prélèvement pour solde insuffisant, la banque peut facturer jusqu'à 20 euros de frais par incident. Si vous comptez sur les deux pensions pour faire face aux charges du mois, prévoyez un solde suffisant sur votre compte courant jusqu'au 7 ou au 8 août.
Un virement depuis votre livret A, gratuit et immédiat dans la majorité des banques, peut servir de tampon. Le montant à prévoir correspond à vos prélèvements des cinq premiers jours du mois.
Vous pouvez vérifier la date exacte de votre prochain versement dans votre espace personnel sur agirc-arrco.fr pour la complémentaire et sur lassuranceretraite.fr pour la base.
Le calendrier officiel 2026, toutes caisses confondues, est publié sur service-public.gouv.fr. Les prochains mois ne posent pas de difficulté : l'Agirc-Arrco versera le 1er septembre et le 1er octobre.
Le prochain décalage est programmé le 2 novembre.