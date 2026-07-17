Agirc-Arrco le 3 août, Cnav le 7 : voici quand votre pension de retraite sera versée

La retraite de base du régime général fonctionne selon une logique inverse. La Cnav verse à terme échu, le 9 du mois suivant : la pension de juillet est versée début août, celle d'août début septembre.



En pratique, le virement que vous recevrez en août sur la ligne Cnav correspond à ce que vous avez acquis au titre du mois de juillet. En août 2026, le 9 tombe un dimanche : la Cnav avancera le virement au vendredi 7 août.



Plus de 15 millions de retraités du régime général sont concernés. La MSA applique le même calendrier pour la retraite de base des anciens salariés et exploitants agricoles : pension de juillet versée le 7 août.



La retraite de base du régime général a été revalorisée de 0,9 % au 1er janvier 2026. Pour un montant de base de 800 euros, la hausse représente 7,20 euros par mois.



Pour les retraités du secteur privé qui perçoivent à la fois la complémentaire Agirc-Arrco et la base Cnav, les deux versements n'arrivent pas le même jour. La complémentaire sera sur votre compte à partir du 3 août, la base à partir du 7 août.



Quatre jours séparent les deux virements. Si vos charges fixes sont concentrées en début de mois, seule la complémentaire couvre la première semaine.



Les retraités polypensionnés qui relèvent de plusieurs régimes reçoivent chaque versement selon le calendrier propre à chaque caisse. Un ancien salarié du privé ayant été fonctionnaire pendant une partie de sa carrière peut recevoir trois virements à trois dates distinctes en août : le 3, le 7 et le 27 ou le 28.