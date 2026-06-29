Agirc-Arrco : vingt mois de gel, un rattrapage plafonné à 11 € par mois et une perte définitive

Toute la presse parle de la hausse à venir. Personne n'explique ce qu'elle ne réparera pas.



L'an dernier, votre pension aurait dû être revalorisée d'environ 0,6 % si les partenaires sociaux avaient appliqué leur propre formule. Cette hausse n'a jamais eu lieu.



Le problème, c'est que la hausse de novembre 2026 s'appliquera sur votre pension actuelle (celle qui est restée gelée). Pas sur la pension revalorisée que vous auriez dû toucher si l'accord avait été respecté en 2025.



L'écart entre les deux ne se referme jamais. Chaque revalorisation future partira d'une base plus basse que celle que vous auriez eue sans le gel.



Pour une complémentaire de 552 €, cela représente environ 3,36 € de moins par mois que ce que vous auriez touché dans le scénario normal. Soit 40 € par an, chaque année, aussi longtemps que vous percevrez votre pension.



Sur vingt ans de retraite, la facture dépasse 800 €. Pour une complémentaire de 800 €, l'écart monte à 58 € par an, soit plus de 1 100 € sur vingt ans. Pour un ancien cadre à 1 000 € de complémentaire, la perte permanente dépasse 73 € par an. Et ces chiffres supposent que le gel n'ait duré qu'un an. Ce n'est pas un retard rattrapable. C'est un palier qu'on n'atteindra jamais.



Dans un système indexé, une année sans hausse crée un décrochage que chaque revalorisation ultérieure perpétue au lieu de combler. Votre pension repartira de plus haut en novembre, mais elle repartira d'un cran en dessous de la trajectoire prévue.