Retraite

Retraite Agirc-Arrco : 85 milliards de réserves dans les caisses pendant que votre pension reste gelée

Un excédent de 4,6 milliards d'euros en un an. Des réserves qui couvrent près de onze mois de pensions versées. Et pourtant, depuis seize mois, pas un centime de hausse sur les relevés de 14 millions de retraités du privé. Le paradoxe a un nom, des chiffres officiels — et une échéance imminente qui pourrait tout faire basculer.



Ce qu'il faut retenir

Le régime complémentaire dispose de réserves record — un matelas financier qui dépasse largement le seuil de sécurité exigé par les accords en vigueur. Malgré cette santé financière, aucune revalorisation n'a été actée depuis novembre 2024. Une réunion décisive entre partenaires sociaux est attendue à la mi-mars. Si le blocage persiste, les syndicats préparent un recours judiciaire inédit pour forcer un rattrapage. L'issue pourrait redéfinir vos droits pour toute l'année 2026.

Un trésor de guerre que personne ne veut ouvrir 4,6 milliards d'euros. Ce montant se décompose en 1,6 milliard d'excédent technique — la différence entre les cotisations encaissées et les pensions versées — et 3 milliards de produits financiers générés par le placement des réserves.



Parlons-en, de ces réserves. En valeur de marché, elles atteignent 85,6 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 10,5 mois de prestations versées aux 14 millions de bénéficiaires du régime. Or, l'accord national interprofessionnel (ANI) signé en octobre 2023 n'exige qu'un minimum de 6 mois de réserves pour garantir la pérennité du système. Le régime en possède donc près du double.



En clair : l'Agirc-Arrco n'a jamais été aussi riche. Ses ressources annuelles dépassent 101 milliards d'euros de cotisations encaissées. Elle n'a pas un euro de dette. Et pourtant, la valeur du point de retraite — le curseur qui détermine le montant de votre pension complémentaire — n'a pas bougé d'un centième depuis le 1er novembre 2024. Il reste figé à 1,4386 €. 2024 Résultat global 💶 Excédent annuel +4,6 milliards € Fin 2024 Réserves 📊 Montant total 85,6 milliards € ANI 2023 Seuil requis ⚠️ Minimum exigé 6 mois de prestations (~49 Md€) Le chiffre est tombé fin mars 2025, dans un communiqué officiel de l'Agirc-Arrco que peu de retraités ont lu. À la clôture de l'exercice 2024, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé affichait un résultat global positif de. Ce montant se décompose end'excédent technique — la différence entre les cotisations encaissées et les pensions versées — etde produits financiers générés par le placement des réserves.Parlons-en, de ces réserves. En valeur de marché, elles atteignent. C'est l'équivalent deversées aux 14 millions de bénéficiaires du régime. Or, l'accord national interprofessionnel (ANI) signé en octobre 2023 n'exige qu'un minimum depour garantir la pérennité du système. Le régime en possède donc près du double.En clair : l'Agirc-Arrco n'a jamais été aussi riche. Ses ressources annuelles dépassentde cotisations encaissées. Elle n'a pas un euro de dette. Et pourtant, la valeur du point de retraite — le curseur qui détermine le montant de votre pension complémentaire — n'a pas bougé d'un centième depuis le. Il reste figé à

Pourquoi le point reste gelé malgré la cagnotte 17 octobre 2025. Ce jour-là, le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco — composé à parts égales de représentants syndicaux et patronaux — devait fixer la revalorisation annuelle du point, applicable au 1er novembre. Les syndicats demandaient une hausse comprise entre 0,8 % et 1 %. Le patronat (Medef, CPME) proposait 0,2 %. Personne n'a bougé. Le résultat : zéro pour cent. Une première depuis la création du régime unifié Agirc-Arrco en 2019.



Le communiqué officiel, publié le soir même sur



L'argument du patronat : la nécessité de préserver les réserves face aux incertitudes liées à la suspension de la réforme des retraites et à la dégradation des finances publiques. Autrement dit, le régime engrange des milliards, mais il faut les garder « au cas où ». Les syndicats, eux, dénoncent une posture politique. Pour la CFE-CGC, ce gel est « incompréhensible quand tous les résultats sont au vert ». L'UNSA rappelle que les 86,5 milliards de réserves dépassent « très largement » la provision de six mois requise par les accords.



Pendant ce temps, la retraite de base, elle, a été revalorisée de 0,9 % au 1er janvier 2026. Un geste modeste, mais qui souligne le contraste : l'État a augmenté sa part, le régime complémentaire — pourtant excédentaire — n'a rien lâché. Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter au. Ce jour-là, le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco — composé à parts égales de représentants syndicaux et patronaux — devait fixer la revalorisation annuelle du point, applicable au 1er novembre. Les syndicats demandaient une hausse comprise entre. Le patronat (Medef, CPME) proposait. Personne n'a bougé. Le résultat :. Une première depuis la création du régime unifié Agirc-Arrco en 2019.Le communiqué officiel, publié le soir même sur agirc-arrco.fr , tenait en deux phrases sèches : les pensions complémentaires ne seraient pas revalorisées, et la valeur d'achat du point ne serait pas modifiée au 1er janvier 2026.L'argument du patronat : la nécessité de préserver les réserves face aux incertitudes liées à la suspension de la réforme des retraites et à la dégradation des finances publiques. Autrement dit, le régime engrange des milliards, mais il faut les garder « au cas où ». Les syndicats, eux, dénoncent une posture politique. Pour la CFE-CGC, ce gel est. L'UNSA rappelle que lesdépassentla provision de six mois requise par les accords.Pendant ce temps, la retraite de base, elle, a été revalorisée deau 1er janvier 2026. Un geste modeste, mais qui souligne le contraste : l'État a augmenté sa part, le régime complémentaire — pourtant excédentaire — n'a rien lâché.

Ce que le gel vous coûte concrètement chaque mois 600 € par mois. Elle représente entre 30 % et 60 % de la pension totale selon les profils. Pour les petites pensions complémentaires autour de 400 €, comme pour les anciens cadres qui dépassent 900 €, l'impact est proportionnel — mais toujours le même mécanisme.



Si une revalorisation de 1 % avait été actée au 1er novembre 2025, comme le demandaient les syndicats, un retraité percevant 600 € de complémentaire aurait gagné 6 € par mois, soit 72 € sur l'année. Pour une pension complémentaire de 900 € — courante chez les anciens cadres — la perte atteint 9 € mensuels, soit 108 € sur l'année. Et si le gel se poursuit jusqu'en novembre 2026, ce sont seize mois sans aucune indexation sur l'inflation.



Le problème ne s'arrête pas là. Le gel de la complémentaire se combine, pour certains retraités, avec une hausse de la CSG (Contribution Sociale Généralisée, le prélèvement social sur les pensions) intervenue en janvier 2026. Résultat : un effet ciseaux où la pension brute stagne tandis que la pension nette recule. Un retraité qui a changé de tranche de CSG peut constater une baisse de plusieurs dizaines d'euros, sans qu'aucune explication ne figure sur son relevé Agirc-Arrco.



Rapporté aux réserves du régime, le coût d'une revalorisation de 1 % représenterait environ 1 milliard d'euros par an — à peine un quart du résultat global dégagé en 2024. Pension 400 € Perte annuelle 📉 Si revalo. de 1 % actée – 48 € /an Pension 600 € Perte annuelle 📉 Si revalo. de 1 % actée – 72 € /an Pension 900 € Perte annuelle 📉 Si revalo. de 1 % actée – 108 € /an Les chiffres globaux impressionnent, mais c'est à l'échelle du relevé bancaire que le gel se ressent. La pension complémentaire moyenne versée par l'Agirc-Arrco s'élève à environ. Elle représente entrede la pension totale selon les profils. Pour les petites pensions complémentaires autour de, comme pour les anciens cadres qui dépassent, l'impact est proportionnel — mais toujours le même mécanisme.Si une revalorisation deavait été actée au 1er novembre 2025, comme le demandaient les syndicats, un retraité percevant 600 € de complémentaire aurait gagné, soit. Pour une pension complémentaire de 900 € — courante chez les anciens cadres — la perte atteint, soit. Et si le gel se poursuit jusqu'en novembre 2026, ce sontsans aucune indexation sur l'inflation.Le problème ne s'arrête pas là. Le gel de la complémentaire se combine, pour certains retraités, avec une hausse de la CSG (Contribution Sociale Généralisée, le prélèvement social sur les pensions) intervenue en janvier 2026. Résultat : un effet ciseaux où la pension brute stagne tandis que la pension nette recule. Un retraité qui a changé de tranche de CSG peut constater une baisse de plusieurs dizaines d'euros, sans qu'aucune explication ne figure sur son relevé Agirc-Arrco.Rapporté aux réserves du régime, le coût d'une revalorisation de 1 % représenterait environ— à peine un quart du résultat global dégagé en 2024.

La mi-mars, dernière fenêtre avant les tribunaux « prêts à bouger », évoquant un climat plus apaisé et la perspective que la revalorisation « ne reste pas à zéro » en 2026.



Mais le 12 février, douche froide : dans un courrier adressé aux syndicats, le patronat a refusé de rouvrir formellement les discussions sur la revalorisation cette année. « On nous éconduit poliment », a réagi Michel Beaugas, secrétaire confédéral FO chargé des retraites.



Une nouvelle réunion est néanmoins programmée à la mi-mars 2026, après la clôture des négociations sur l'assurance-chômage. C'est le dernier rendez-vous connu avant l'automne. Si rien n'avance, les syndicats ont annoncé un plan B : une action en justice. Denis Gravouil, membre du bureau confédéral de la CGT, a confirmé que des juristes syndicaux planchent sur les modalités d'une assignation devant un tribunal judiciaire, en contestant l'interprétation des accords qui régissent le fonctionnement du régime. L'objectif : obtenir une compensation, voire un rattrapage rétroactif des sommes non versées depuis novembre 2025.



Rien ne garantit que la justice sera effectivement saisie. Mais la menace pèse sur les discussions de mars, dans un contexte où le régime n'a jamais eu autant de marge financière pour augmenter les pensions — et où 14 millions de retraités attendent depuis seize mois que cette marge serve à quelque chose. 17 oct. 2025 Échec ⚠️ Conseil d'administration Gel acté : 0 % de revalorisation 12 fév. 2026 Blocage 🔒 Courrier patronal Refus de réouvrir les discussions Mi-mars 2026 Rendez-vous 📅 Réunion partenaires sociaux Dernière fenêtre avant l'automne Le dossier n'est pas clos. Fin janvier 2026, les numéros un des organisations syndicales et patronales se sont retrouvés au siège du Medef pour relancer l'agenda social. L'Agirc-Arrco s'est immédiatement invitée dans les échanges. Côté patronal, plusieurs responsables — U2P, Medef — se sont dits, évoquant un climat plus apaisé et la perspective que la revalorisationen 2026.Mais le 12 février, douche froide : dans un courrier adressé aux syndicats, le patronat a refusé de rouvrir formellement les discussions sur la revalorisation cette année., a réagi Michel Beaugas, secrétaire confédéral FO chargé des retraites.Une nouvelle réunion est néanmoins programmée, après la clôture des négociations sur l'assurance-chômage. C'est le dernier rendez-vous connu avant l'automne. Si rien n'avance, les syndicats ont annoncé un plan B : une. Denis Gravouil, membre du bureau confédéral de la CGT, a confirmé que des juristes syndicaux planchent sur les modalités d'une assignation devant un tribunal judiciaire, en contestant l'interprétation des accords qui régissent le fonctionnement du régime. L'objectif : obtenir une compensation, voire un rattrapage rétroactif des sommes non versées depuis novembre 2025.Rien ne garantit que la justice sera effectivement saisie. Mais la menace pèse sur les discussions de mars, dans un contexte où le régime n'a jamais eu autant de marge financière pour augmenter les pensions — et où 14 millions de retraités attendent depuis seize mois que cette marge serve à quelque chose.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant



La première : connectez-vous à votre espace personnel sur



La deuxième : vérifiez votre avis d'imposition 2025 (revenus 2024). C'est ce document qui détermine votre taux de CSG pour toute l'année 2026. Si vous avez franchi un seuil de quelques euros — par exemple à cause d'une prime exceptionnelle ou d'un retrait d'assurance-vie — le changement de tranche s'applique sur l'ensemble de votre pension. Savoir d'où vient la hausse de revenus permet d'anticiper : si elle était ponctuelle, votre taux reviendra à la normale en 2027.



Enfin, si votre relevé Agirc-Arrco présente une anomalie ou un montant que vous ne comprenez pas, vous pouvez contacter votre caisse de retraite complémentaire via la messagerie sécurisée de votre espace personnel. Ce canal garantit un traitement individualisé et une trace écrite de votre demande. En attendant l'issue des négociations, plusieurs vérifications s'imposent pour protéger votre pouvoir d'achat.La première :sur agirc-arrco.fr et comparez votre relevé de janvier avec celui de décembre. Si votre pension nette a baissé sans que votre pension brute ait changé, c'est probablement un changement de taux de CSG lié à votre Revenu Fiscal de Référence (RFR, le montant inscrit sur votre avis d'impôt). Ce changement est réversible : si vos revenus baissent l'année suivante, vous pouvez repasser dans une tranche inférieure.La deuxième :(revenus 2024). C'est ce document qui détermine votre taux de CSG pour toute l'année 2026. Si vous avez franchi un seuil de quelques euros — par exemple à cause d'une prime exceptionnelle ou d'un retrait d'assurance-vie — le changement de tranche s'applique sur l'ensemble de votre pension. Savoir d'où vient la hausse de revenus permet d'anticiper : si elle était ponctuelle, votre taux reviendra à la normale en 2027.Enfin, si votre relevé Agirc-Arrco présente une anomalie ou un montant que vous ne comprenez pas, vous pouvez contacter votre caisse de retraite complémentaire via lade votre espace personnel. Ce canal garantit un traitement individualisé et une trace écrite de votre demande.

Sources :

- Agirc-Arrco, communiqué de presse « Résultats 2024 », 27 mars 2025

- Agirc-Arrco, « En 2026, hausse ou baisse des prélèvements sociaux sur votre retraite ? », décembre 2025

- Miroir Social, « Agirc-Arrco : le patronat refuse d'étudier une revalorisation des pensions en 2026 », février 2026

- MoneyVox, « Retraite Agirc-Arrco : une revalorisation inattendue en 2026 ? », 30 janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Gel Agirc-Arrco : jusqu'à 115 € de perte cumulée par retraité, voici combien vous pourriez récupérer si la justice tranche

- Agirc-Arrco : cette menace judiciaire qui pourrait tout débloquer en 2026