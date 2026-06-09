Insee : la population française déclinera dès 2037, et votre pension en paiera le prix

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200 000 centenaires en France en 2070 : le rapport qui révèle une France totalement impréparée

C'est LE chiffre de ces projections pour quiconque touche ou touchera une pension. En 2026, la France compteEn 2040, ce rapport de dépendance démographique atteindra. À l'horizon 2070, le scénario central le porte àTraduisons.Là où 100 actifs financent aujourd'hui 40 retraités, ils en financeront 62 dans moins de 45 ans. Soit un actif et demi par retraité, contre deux et demi aujourd'hui.La masse salariale qui alimente les caisses de retraite par répartition devra porter une charge de plus en plus lourde, ou les pensions devront baisser en valeur réelle. Il n'y a pas de troisième option dans un système par répartition.Nous avons couvert hier le rapport du COR qui projette unà l'horizon 2070. Ce chiffre n'est pas tombé du ciel : il est directement adossé à ces projections démographiques révisées.L'effondrement de la fécondité et le vieillissement accéléré sont les deux variables qui ont fait bondir le déficit projeté de 1,4 % à 2,4 % du PIB entre les deux exercices du COR. Votre pension de base et votre complémentaire Agirc-Arrco reposent sur les cotisations de ces actifs dont le nombre se réduit.Or les nouvelles règles de revalorisation Agirc-Arrco, entrées en vigueur en 2024, indexent les pensions complémentaires sur l'inflation et non sur la masse salariale. Quand les actifs seront moins nombreux, c'est l'équilibre du régime qui absorbera le choc, pas le montant nominal de votre pension.