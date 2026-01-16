Société 200 000 centenaires en France en 2070 : le rapport qui révèle une France totalement impréparée La France compte déjà plus de 31 000 centenaires. Mais d'ici 2070, ce chiffre pourrait être multiplié par sept. Une projection de l'Insee qui pose une question majeure : qui paiera pour ces années de vie supplémentaires ? Le dernier rapport du COR apporte des réponses inquiétantes.

30 fois plus de centenaires qu'il y a 50 ans : une explosion sans précédent 31 644 centenaires, selon les données de l'Insee et de l'INED publiées dans Population et Sociétés. C'est 30 fois plus que dans les années 1970, où l'on n'en dénombrait qu'environ 1 100.



Mais ce n'est qu'un début. Selon le 211 482 centenaires en 2070. Une multiplication par sept en moins de 50 ans.



Ce phénomène n'est pas uniquement français, mais l'Hexagone fait figure de champion européen. Sur 1 000 personnes âgées de 60 ans en 1980, 21 sont devenues centenaires en 2020 en France métropolitaine, contre seulement 10 en Suède et 9 au Royaume-Uni. Et 86% de ces centenaires sont des femmes.



Plus révélateur encore : les supercentenaires (105 ans et plus) émergent comme une nouvelle classe d'âge. Ils étaient près de 2 000 au 1er janvier 2023, un chiffre qui correspondait au nombre total de centenaires en... 1981. Le chiffre donne le vertige. Au 1er janvier 2024, la France comptait, selon les données de l'Insee et de l'INED publiées dans Population et Sociétés. C'est, où l'on n'en dénombrait qu'environ 1 100.Mais ce n'est qu'un début. Selon le scénario central des projections de l'Insee , la France pourrait compter. Une multiplication par sept en moins de 50 ans.Ce phénomène n'est pas uniquement français, mais l'Hexagone fait figure de champion européen. Sur 1 000 personnes âgées de 60 ans en 1980, 21 sont devenues centenaires en 2020 en France métropolitaine, contre seulement 10 en Suède et 9 au Royaume-Uni. EtPlus révélateur encore : les(105 ans et plus) émergent comme une nouvelle classe d'âge. Ils étaient près de 2 000 au 1er janvier 2023, un chiffre qui correspondait au nombre total de centenaires en... 1981.

Un système de retraite sous pression croissante L'allongement spectaculaire de la durée de vie pose une équation financière redoutable. Le rapport annuel du Conseil d'Orientation des Retraites (COR), présenté le 12 juin 2025 par son président Gilbert Cette, dresse un constat préoccupant.



Aujourd'hui, les dépenses de retraite représentent 13,9% du PIB. En 2070, elles atteindraient 14,2% du PIB. Une hausse modeste en apparence, mais qui masque un déficit structurel croissant : -1,4 point de PIB en 2070, soit plusieurs dizaines de milliards d'euros par an.



Le problème n'est pas tant la dépense que les ressources. Le ratio de dépendance, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de retraités et le nombre d'actifs, ne cesse de se dégrader. En 2024, on compte environ 2,5 personnes de 20-64 ans pour une personne de 65 ans ou plus. En 2070, ce ratio tomberait à 1,76.



Autrement dit : là où 2,5 actifs finançaient un retraité il y a peu, ils ne seront plus que 1,76 dans 45 ans. Une charge considérablement alourdie pour chaque travailleur.

Ce que ces projections changent pour votre retraite 2024 Situation actuelle 👥 Centenaires en France 31 644 📊 Dépenses retraites 13,9% du PIB ⚖️ Actifs pour 1 retraité 2,5 personnes 2070 Projection Insee/COR 👥 Centenaires projetés 211 482 (x7) 📊 Dépenses retraites 14,2% du PIB ⚖️ Actifs pour 1 retraité 1,76 personnes



Pour équilibrer le système de retraite uniquement par le recul de l'âge de départ, le COR estime qu'il faudrait porter cet âge à 64,3 ans en 2030, puis à 65,9 ans en 2045 et enfin à 66,5 ans en 2070.



Autre conséquence directe : le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs va baisser. Estimé à 97% en 2022, il tomberait à 87,5% en 2070. Une dégradation progressive qui touchera d'abord les futures générations de retraités. Pour équilibrer le système de retraite uniquement par le recul de l'âge de départ, le COR estime qu'il faudrait porter cet âge à, puis àet enfin àAutre conséquence directe : le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs va baisser. Estimé à 97% en 2022, il tomberait à. Une dégradation progressive qui touchera d'abord les futures générations de retraités.

Ce qu'il faut anticiper dès maintenant

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: épargne retraite (PER), assurance-vie, investissement immobilier Prévoir les dépenses de dépendance : à 100 ans, une personne sur deux vit en institution, avec un coût moyen de 2 000 à 3 000 € par mois actuellement

: à 100 ans, une personne sur deux vit en institution, avec un coût moyen de 2 000 à 3 000 € par mois actuellement Se renseigner sur l'APA : l'Allocation personnalisée d'autonomie peut couvrir une partie des frais liés à la perte d'autonomie



La France, championne européenne de la longévité, doit désormais transformer ce qui pourrait être un problème en opportunité. Car vivre 100 ans n'a de sens que si ces années sont vécues dans de bonnes conditions, financières comme sanitaires et psychologiques. Et n'oublions pas pour conclure que ces chiffres en trompe l'oeil masque le fait que le poids le plus lourd du vieillissement de la population sur nos finances publiques sera le fait des 65-85 ans... Face à ce défi démographique sans précédent, plusieurs actions peuvent être envisagées à titre individuel :La France, championne européenne de la longévité, doit désormais transformer ce qui pourrait être un problème en opportunité. Car vivre 100 ans n'a de sens que si ces années sont vécues dans de bonnes conditions, financières comme sanitaires et psychologiques. Et n'oublions pas pour conclure que ces chiffres en trompe l'oeil masque le fait que le poids le plus lourd du vieillissement de la population sur nos finances publiques sera le fait des 65-85 ans...

Sources ;

- Insee Première n°1943, avril 2023

- INED, Population et Sociétés n°621, 2024

- Rapport annuel du COR, juin 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 16/01/2026 à 18:15



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