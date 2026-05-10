Société CBD, gummies : de plus en plus de seniors en consomment, mais la France les retire des rayons Par Fabrice Crozier | Publié le 10/05/2026 à 14:43 Une retraitée de 68 ans pousse la porte d'un commerce spécialisé, à Lyon ou ailleurs en France. Elle n'a jamais touché à un joint de sa vie, mais elle vient acheter des bonbons au cannabidiol pour mieux dormir et calmer son arthrose. Outre-Atlantique, son profil constitue désormais la frange de la population où la consommation progresse le plus vite. La France suit le mouvement avec un peu de retard, comme toujours, mais dès la semaine prochaine les seniors français devront se passer de leurs "gummies" préférés.

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Les seniors français sont entrés dans le marché du CBD Contre toute attente, la consommation de cannabidiol s'est installée dans le quotidien d'une partie croissante des seniors français, là où on ne l'aurait pas attendue il y a cinq ans. Selon une enquête IFOP de 2023, 16,4 % des adultes en France ont ainsi déjà testé un produit au CBD, contre moins de 5 % en 2019.



Le marché national pèse désormais entre 600 millions et 1,2 milliard d'euros selon les estimations 2025, et plus de 2 000 boutiques spécialisées maillent le territoire, sans compter la diffusion en pharmacie.



Les seniors, longtemps minoritaires dans la clientèle, y prennent une place croissante, attirés principalement par leurs problèmes liés au sommeil et aux douleurs articulaires.



Le profil de la nouvelle consommatrice surprend. Ce n'est pas l'étudiant qui pousse la porte d'un commerce spécialisé, c'est de plus en plus souvent une retraitée venue acheter des bonbons au cannabidiol pour mieux dormir.



Cette bascule générationnelle, une étude américaine vient de la documenter avec précision.



Quatre motivations principales d'achat de cannabis chez les seniors selon une étude JAMA Network Open de mai 2026 menée auprès de 169 personnes de plus de 60 ans au Colorado. CANNABIS APRÈS 60 ANS JAMA Network Open, mai 2026 Démographie où la consommation progresse le plus vite aux US 60 ans + 8,4 % des 65 ans+ en 2022 Motivation n°1 Douleur chronique Arthrose, lombalgie Cause d'entrée n°1 citée Motivation n°2 Troubles du sommeil 40 % des +65 ans en France Insomnies, réveils nocturnes Motivation n°3 Santé mentale Anxiété, humeur, deuil Alternative aux somnifères Motivation n°4 Qualité de vie Profiter de ses proches « Juste se sentir mieux » © SeniorActu.com

Douleur, sommeil, santé mentale : ce que nous apprend l'étude du Colorado Au Colorado, où le cannabis récréatif est légal depuis 2014, des chercheuses de l'Université de l'Utah et de l'Université du Colorado à Boulder ont interrogé 169 adultes de plus de 60 ans qui s'apprêtaient à acheter pour la première fois du cannabis dans un dispensaire. Leurs résultats viennent de paraître, le 1er mai 2026, dans la revue JAMA Network Open.



Trois motivations ressortent largement. La douleur chronique arrive en tête, juste devant les troubles du sommeil et la santé mentale.



Le résultat tient en une phrase signée Angela Bryan, professeure de psychologie et neurosciences à Boulder : « Ces gens ne cherchent pas à planer, ils veulent juste se sentir mieux. »



Les motivations décrites outre-Atlantique recoupent point par point celles qu'on observe en France. Arthrose, lombalgie, insomnie, anxiété du veuvage : autant de raisons d'aller chercher une alternative aux opioïdes ou aux somnifères, dont les effets indésirables se font plus durs à encaisser, passé un certain âge.

Le bouche-à-oreille a remplacé le médecin traitant CBD et THC, le cannabidiol seul étant perçu comme peu efficace, le THC seul comme trop psychoactif. La combinaison apparaît comme l'option idéale, celle qui calme sans faire perdre pied.



En France, le cadre est différent. Le cannabidiol est légal depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2020, à condition que le produit contienne moins de 0,3 % de THC.



Mais un point reste universel. La décision d'essayer se prend rarement en cabinet médical, et la principale source d'information citée par les participants, c'est le retour d'expérience d'un proche ou d'un voisin qui a essayé.



« Le bouche-à-oreille a un impact énorme », résume Rebecca Delaney, premier autrice de l'étude. Les conversations avec les médecins, elles, restent rares.

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Pourtant les enjeux sont sérieux. À 60 ou 70 ans, on prend souvent plusieurs médicaments par jour, et le cannabidiol passe par les mêmes enzymes hépatiques que les anticoagulants ou certains antiépileptiques.



Or sans dialogue avec votre médecin traitant, le risque d'interaction passe sous le radar. Dans l'étude américaine, la majorité des participants opte pour un produit combinant, le cannabidiol seul étant perçu comme peu efficace, le THC seul comme trop psychoactif. La combinaison apparaît comme l'option idéale, celle qui calme sans faire perdre pied.En France, le cadre est différent. Le cannabidiol est légal depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2020, à condition que le produit contienneMais un point reste universel. La décision d'essayer se prend rarement en cabinet médical, et la principale source d'information citée par les participants, c'est le retour d'expérience d'un proche ou d'un voisin qui a essayé., résume Rebecca Delaney, premier autrice de l'étude. Les conversations avec les médecins, elles, restent rares.Pourtant les enjeux sont sérieux. À 60 ou 70 ans, on prend souvent, et le cannabidiol passe par les mêmes enzymes hépatiques que les anticoagulants ou certains antiépileptiques.Or sans dialogue avec votre médecin traitant, le risque d'interaction passe sous le radar.

La DGAL retire les gummies CBD des rayons à partir de mi-mai Direction générale de l'alimentation a notifié aux fédérations professionnelles un plan national de contrôles qui entre en application mi-mai 2026.



Sont visés tous les produits ingérables mentionnant un cannabinoïde sur leur emballage : gummies, bonbons au CBD, chocolats, infusions de fleurs, gélules, capsules...



La plupart des huiles sublinguales étiquetées comme compléments alimentaires entrent aussi dans le viseur. Le fondement juridique est européen.



Le règlement (UE) 2015/2283 sur les « nouveaux aliments » impose en effet une autorisation préalable pour tout ingrédient sans historique de consommation significative en Europe avant le 15 mai 1997. Hors, le CBD n'a jamais obtenu cette autorisation...



Pendant des années pourtant, les autorités ont laissé faire, mais l'avis de l'2 mg de CBD par jour pour un adulte de 70 kg, alors que les gummies du marché en contiennent en général 10 à 50 mg par bonbon ! Le 15 avril 2026, laa notifié aux fédérations professionnelles un plan national de contrôles qui entre en applicationSont visés tous les produits ingérables mentionnant un cannabinoïde sur leur emballage : gummies, bonbons au CBD, chocolats, infusions de fleurs, gélules, capsules...La plupart des huiles sublinguales étiquetées comme compléments alimentaires entrent aussi dans le viseur. Le fondement juridique est européen.Le règlement (UE) 2015/2283 sur lesimpose en effet une autorisation préalable pour tout ingrédient sans historique de consommation significative en Europe avant le 15 mai 1997. Hors, le CBD n'a jamais obtenu cette autorisation...Pendant des années pourtant, les autorités ont laissé faire, mais l'avis de l' Autorité européenne de sécurité des aliments publié le 9 février 2026 a tout fait basculer : le seuil provisoire est fixé à environpour un adulte de 70 kg, alors que les gummies du marché en contiennent en général 10 à 50 mg par bonbon !

Ce qui reste, ce qui disparaît : le tableau pour le consommateur



Pour le consommateur particulier, en revanche, aucune sanction. Les bonbons que vous avez achetés et conservés à votre domicile vous appartiennent, vous les consommez ou les jetez selon votre choix.

Ce qui DISPARAÎT ⚠️ Mi-mai 2026 ⚠️ Gummies et bonbons CBD Retrait immédiat des rayons ⚠️ Chocolats et infusions de fleurs Tout produit ingérable visé ⚠️ Gélules et capsules Compléments alimentaires retirés ⚠️ Huiles sublinguales Si étiquetées complément alimentaire Ce qui RESTE ✅ Autorisé ✅ Fleurs et résines à inhaler Hors champ alimentaire ✅ Cosmétiques au CBD Crèmes, baumes, huiles topiques ✅ E-liquides pour vaporisation Commercialisation normale 🩺 Voie médicale ANSM 5 indications strictes, sur prescription



La voie médicale, justement, mérite un mot : l'expérimentation française du cannabis thérapeutique pilotée par l' Pour le senior français qui consomme aujourd'hui un gummies par soir avant de se coucher, le calendrier est court. Les rayons doivent être vidés des produits non conformes au règlement Novel Food, sans délai de grâce.Pour le consommateur particulier, en revanche, aucune sanction. Les bonbons que vous avez achetés et conservés à votre domicile vous appartiennent, vous les consommez ou les jetez selon votre choix.La voie médicale, justement, mérite un mot : l'expérimentation française du cannabis thérapeutique pilotée par l' ANSM s'est achevée le 31 mars 2026 et la généralisation est attendue dans le courant de l'année, sur des indications limitées comme les douleurs neuropathiques réfractaires. Espérons qu'une solution pratique et pragmatique sera proposée pour tous les consommateurs qui vont se retrouver sans solution d'ici quelques semaines.

La conversation que ces seniors n'ont jamais eue avec leur médecin La leçon de cette étude américaine, je la trouve assez salutaire. Ces seniors qui poussent la porte d'un dispensaire ne ressemblent pas à la caricature du fumeur d'herbe : ce sont des retraités qui ont mal au dos, qui ne dorment plus depuis leur veuvage, qui en ont assez d'empiler les somnifères et les anti-inflammatoires.



Et ils nous ressemblent. Comme moi j'imagine, beaucoup de lecteurs de cinquante ou soixante ans ont déjà eu cette conversation avec un proche qui leur confessait « moi je prends du CBD le soir, ça me fait du bien ».



Reste qu'en France, l'aventure prend un tour particulier. Les bonbons et les huiles que vos voisins vous recommandaient il y a peu disparaîtront des rayons dès cette semaine, par décision administrative.



Si vous prenez du cannabidiol pour dormir ou pour calmer une douleur, c'est donc le bon moment pour en parler à votre généraliste. Ne serait-ce que pour vérifier la compatibilité avec vos traitements en cours.

Sources :

- Delaney R.K. et al., « Edible Cannabis and Pain, Sleep, and Mental Health Management in Older Adults », JAMA Network Open, publié le 1er mai 2026

- Direction générale de l'alimentation, plan national de contrôles 2026, communication aux fédérations professionnelles, 15 avril 2026

- EFSA, mise à jour de l'évaluation du CBD comme nouvel aliment, 9 février 2026

- ANSM, dossier thématique « Cannabis à usage médical », mis à jour en 2026

- Enquête IFOP sur le CBD en France, 2023

- Règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments





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