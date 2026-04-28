Société Plan canicule : ce registre méconnu qui peut sauver votre voisin Cinq mille sept cents décès l'été dernier, les trois quarts d'entre eux chez les plus de 75 ans. Le bilan officiel publié par Santé publique France en février rappelle ce que beaucoup préféreraient oublier. Or il existe un dispositif obligatoire dans chaque mairie de France pour identifier les seniors fragiles avant la prochaine vague de chaleur. Encore faut-il connaître son existence et agir.

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Un dispositif né du traumatisme de 2003 Posez la question autour de vous : qui sait que sa mairie tient un registre nominatif des personnes âgées vulnérables ? Très peu de monde, en réalité.



Ce dispositif existe pourtant depuis 2004, créé dans la foulée de la canicule de l'été 2003 qui avait coûté la vie à 14 800 personnes, dont l'écrasante majorité chez les aînés isolés à domicile.



Suite à ce drame national, la loi du 30 juin 2004 a institué une obligation pour chaque maire : tenir à jour un fichier des personnes âgées et handicapées de sa commune, vivant chez elles et qui le souhaitent.



L'article L121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles fixe le cadre. Le but est simple : en cas de déclenchement du plan d'alerte par le préfet, les agents du Centre communal d'action sociale appellent les inscrits chaque jour, vérifient leur état et organisent des visites si nécessaire.

Le secret que personne ne vous dit : un voisin peut faire la démarche tiers peut faire la demande à votre place, ou plutôt à la place d'une personne âgée qu'il connait.



Ce tiers peut être un voisin, un ami, un médecin traitant, un membre de la famille, voire même le service d'aide à domicile. Aucun lien juridique particulier n'est exigé.



La condition unique : la personne concernée ne doit pas s'y opposer. Pas besoin d'autorisation écrite préalable, pas de pièce justificative, pas de certificat médical.



Le maire dispose ensuite de huit jours pour adresser un accusé de réception à la personne inscrite. Sans opposition de sa part dans ce délai, l'inscription est validée définitivement.



Pour vous, cela ouvre donc deux postures actionnables :

Vous pouvez vous inscrire vous-même si vous avez plus de 65 ans et vivez à domicile. Vous pouvez aussi inscrire un voisin de votre palier, votre étage, votre rue, en signalant simplement sa situation au CCAS de votre commune. Voici le point que personne ne vous explique : la loi prévoit explicitement qu'un, ou plutôt à la place d'une personne âgée qu'il connait.Ce tiers peut être un voisin, un ami, un médecin traitant, un membre de la famille, voire même le service d'aide à domicile. Aucun lien juridique particulier n'est exigé.La condition unique : la personne concernée ne doit pas s'y opposer. Pas besoin d'autorisation écrite préalable, pas de pièce justificative, pas de certificat médical.Le maire dispose ensuite de huit jours pour adresser un accusé de réception à la personne inscrite. Sans opposition de sa part dans ce délai, l'inscription est validée définitivement.Pour vous, cela ouvre donc deux postures actionnables :

Qui peut s'inscrire, et qui ne peut pas

Les personnes de 65 ans et plus résidant à domicile.

résidant à domicile. Les personnes de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail.

reconnues inaptes au travail. Et les adultes en situation de handicap, sans condition d'âge. Aucune condition de revenu, aucune condition d'autonomie, aucune condition de pathologie. Le dispositif est volontairement large.



Les personnes en EHPAD ou en résidence médicalisée ne sont pas concernées : elles relèvent du Plan Bleu, dispositif distinct géré par leur établissement. Le registre communal cible exclusivement le maintien à domicile.



Une précision utile : les seniors qui passent l'été dans leur résidence secondaire peuvent s'inscrire dans la commune où ils séjournent à ce moment-là. Inutile de choisir entre les deux, l'inscription multiple est légale. Trois catégories sont éligibles, listées par l'article R121-2 du Code de l'action sociale et des familles :Aucune condition de revenu, aucune condition d'autonomie, aucune condition de pathologie. Le dispositif est volontairement large.Les personnes en EHPAD ou en résidence médicalisée ne sont pas concernées : elles relèvent du, dispositif distinct géré par leur établissement. Le registre communal cible exclusivement le maintien à domicile.Une précision utile : les seniors qui passent l'été dans leur résidence secondaire peuvent s'inscrire dans la commune où ils séjournent à ce moment-là. Inutile de choisir entre les deux, l'inscription multiple est légale.

La démarche : cinq minutes au CCAS, et c'est à vie



Beaucoup de villes proposent aussi un formulaire en ligne directement remplissable.



Les informations demandées sont minimales : nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, nom d'une personne à prévenir en cas d'urgence. Vous pouvez ajouter le nom de votre médecin traitant ou du service d'aide à domicile si vous en avez un, mais ce n'est pas obligatoire.



Le



Une fois inscrit, vous y restez à vie. Pas besoin de renouveler chaque année. Seule une demande de radiation expresse, ou le décès, met fin à l'inscription. La mairie ne transmet vos données qu'à une autorité, le préfet, et seulement à sa demande lors du déclenchement du plan d'alerte. Cinq minutes, pas plus. Le formulaire est disponible à l'accueil de votre mairie ou en téléchargement sur le site internet de la commune.Beaucoup de villes proposent aussi un formulaire en ligne directement remplissable.Les informations demandées sont minimales : nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, nom d'une personne à prévenir en cas d'urgence. Vous pouvez ajouter le nom de votre médecin traitant ou du service d'aide à domicile si vous en avez un, mais ce n'est pas obligatoire.Le cadre officiel publié sur service-public.gouv.fr précise que le registre est strictement confidentiel. Les agents du CCAS habilités sont tenus au secret professionnel, sous peine de sanctions pénales prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du Code pénal.Une fois inscrit, vous y restez à vie. Pas besoin de renouveler chaque année. Seule une demande de radiation expresse, ou le décès, met fin à l'inscription. La mairie ne transmet vos données qu'à une autorité, le préfet, et seulement à sa demande lors du déclenchement du plan d'alerte.

Ce qui se passe quand l'alerte tombe vigilance orange canicule. Concrètement, lorsque les températures de jour et de nuit dépassent un seuil propre à chaque département pendant trois jours et trois nuits consécutifs : autour de 34 °C en journée et 20 °C la nuit dans le Rhône, par exemple, mais 35 °C / 24 °C dans les Bouches-du-Rhône ou 31 °C / 18 °C dans les Côtes-d'Armor.



À partir de cette bascule, les agents du CCAS commencent les appels téléphoniques.



Quotidiens en semaine, parfois étendus au samedi selon les communes. La ville de Lyon précise que les appels durent toute la période d'alerte.



Si le contact ne s'établit pas, l'agent élargit aux personnes prévues comme contacts d'urgence. Si rien ne donne, une visite à domicile est organisée, parfois avec la police municipale.



En cas de niveau 4 (vigilance rouge), les visites deviennent systématiques.

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L'été 2025 a fourni une démonstration brutale de l'utilité du dispositif. Selon le bilan consolidé de Santé publique France, publié fin février 2026, la chaleur a provoqué plus de 5 700 décès attribuables sur l'ensemble de l'été, dont près des trois quarts chez les 75 ans et plus. Lors de la première canicule, du 19 juin au 6 juillet 2025, la région PACA a concentré à elle seule 140 décès en excès. Le préfet active le plan en niveau 3 lorsque Météo-France passe le département en. Concrètement, lorsque les températures de jour et de nuit dépassent un seuil propre à chaque département pendant trois jours et trois nuits consécutifs : autour de 34 °C en journée et 20 °C la nuit dans le Rhône, par exemple, mais 35 °C / 24 °C dans les Bouches-du-Rhône ou 31 °C / 18 °C dans les Côtes-d'Armor.À partir de cette bascule, les agents du CCAS commencent les appels téléphoniques.Quotidiens en semaine, parfois étendus au samedi selon les communes. La ville de Lyon précise que les appels durent toute la période d'alerte.Si le contact ne s'établit pas, l'agent élargit aux personnes prévues comme contacts d'urgence. Si rien ne donne, une visite à domicile est organisée, parfois avec la police municipale.En cas de niveau 4 (vigilance rouge), les visites deviennent systématiques.L'été 2025 a fourni une démonstration brutale de l'utilité du dispositif. Selon le bilan consolidé de Santé publique France, publié fin février 2026, la chaleur a provoqué plus de 5 700 décès attribuables sur l'ensemble de l'été, dont près des trois quarts chez les 75 ans et plus. Lors de la première canicule, du 19 juin au 6 juillet 2025, la région PACA a concentré à elle seule 140 décès en excès.

Trois profils face au registre : où vous situez-vous ?

Profil 1 ℹ️ Autonome 👤 Vous avez 65-75 ans Vous vivez seul ou en couple, encore autonome ✅ Action recommandée Inscription utile pour protéger votre conjoint si vous êtes hospitalisé Profil 2 ⚠️ Cible prioritaire 👤 Vous avez 80 ans et plus Famille éloignée, pathologie chronique ⚠️ Action obligatoire Sans inscription, personne ne vérifiera que vous allez bien Profil 3 ✅ Vous êtes l'aidant 👥 Vous avez moins de 65 ans Mais votre voisine de 84 ans vit seule 📝 Action concrète Signalez sa situation au CCAS de votre commune

Le premier profil : vous avez 70 ans, vous vivez seul ou en couple, vous êtes encore autonome. Vous n'êtes pas une priorité absolue mais l'inscription protège votre conjoint si vous êtes hospitalisé en pleine canicule.



Le deuxième profil : vous avez plus de 80 ans, votre famille vit loin, vous avez une pathologie chronique. Vous êtes exactement la cible du dispositif. Si vous n'êtes pas inscrit, personne ne saura vérifier que vous allez bien lors de la prochaine alerte.



Le troisième profil : vous avez moins de 65 ans, mais votre voisine de palier de 84 ans vit seule depuis le décès de son mari. Elle ne sait pas que ce dispositif existe. Vous avez la possibilité de faire cette démarche citoyenne pour elle si vous le souhaitez, en signalant simplement sa situation au CCAS de votre commune. Trois profils typiques se présentent face au dispositif, et leurs réponses divergent radicalement.Le premier profil : vous avez 70 ans, vous vivez seul ou en couple, vous êtes encore autonome. Vous n'êtes pas une priorité absolue mais l'inscription protège votre conjoint si vous êtes hospitalisé en pleine canicule.Le deuxième profil : vous avez plus de 80 ans, votre famille vit loin, vous avez une pathologie chronique. Vous êtes exactement la cible du dispositif. Si vous n'êtes pas inscrit, personne ne saura vérifier que vous allez bien lors de la prochaine alerte.Le troisième profil : vous avez moins de 65 ans, mais votre voisine de palier de 84 ans vit seule depuis le décès de son mari. Elle ne sait pas que ce dispositif existe. Vous avez la possibilité de faire cette démarche citoyenne pour elle si vous le souhaitez, en signalant simplement sa situation au CCAS de votre commune.

Sources :

- Santé publique France, « Chaleur et santé. Bilan de l'été 2025 », septembre 2025

- Santé publique France, bulletin canicule 23 juillet 2025 et 11 septembre 2025

- CNIL, « Les registres communaux d'alerte et de protection des populations en cas de crise exceptionnelle »

- Code de l'action sociale et des familles, articles L121-6-1 et R121-3

- Direction générale de la Santé, FAQ « Les registres communaux de personnes vulnérables — vagues de chaleur », mise à jour 11 juin 2024

- UNCCAS, fiche « Plan canicule et registre des personnes vulnérables »

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 28/04/2026 à 10:13



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