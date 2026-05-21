Solitude : ce que cette étude sur 10 000 Européens dit de votre mémoire bien avant 65 ans

Sur près de sept années de suivi, la vitesse à laquelle la mémoire se dégrade s'est révélée identique, que les participants se sentent seuls ou non. La solitude abaisse le niveau de départ, mais elle n'accélère pas la chute.



« Le fait que la solitude pèse sur la mémoire sans peser sur la vitesse de son déclin est un résultat surprenant », reconnaît le Dr Luis Carlos Venegas-Sanabria, qui a dirigé ces travaux. Selon lui, le sentiment d'isolement jouerait surtout sur l'état initial de la mémoire, pas sur sa pente.



Or, si les seniors isolés démarrent plus bas sans tomber plus vite, c'est que les dégâts ont eu lieu avant.



Frise des trois âges de la solitude : avant 65 ans les dégâts s'installent silencieusement, à 65 ans la mémoire démarre plus bas chez les personnes isolées, après 65 ans le déclin avance à la même vitesse pour tous. Chiffre clé : 10 217 Européens suivis pendant 7 ans. QUAND LA SOLITUDE FRAPPE LA MEMOIRE Etude SHARE, Aging & Mental Health, avril 2026 1 Avant 65 ans La solitude inscrit ses effets sur le cerveau, en silence. Des le milieu de la vie 2 A 65 ans Les personnes isolees demarrent avec une memoire deja plus basse. Point de depart abaisse 3 Apres 65 ans Le declin avance a la meme vitesse, seuls ou entoures. La pente ne s'accelere pas Une cohorte europeenne suivie 10 217 seniors de 65 a 94 ans, pendant 7 ans © SeniorActu.com