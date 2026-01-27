Société Mort solitaire : quand l'isolement des ainés devient invisible Ils s’appelaient peut-être Jeanne, Marcel ou André. Ils avaient une histoire, des souvenirs, parfois une famille, parfois non. Et pourtant, ils sont morts seuls, chez eux, dans le silence le plus total. Des semaines, des mois, parfois des années se sont écoulés avant que quelqu’un ne découvre leur disparition. Ces situations, appelées « morts solitaires », restent encore largement invisibles en France. Les petits frères des Pauvres lancent un Observatoire pour comprendre et prévenir ces drames.

Des décès qui ne devraient jamais passer inaperçus Depuis plusieurs années, l’association recense les cas de personnes âgées retrouvées mortes à leur domicile longtemps après leur décès, à partir d’articles de presse. En 2025, une trentaine de situations ont déjà été identifiées. Certaines ont particulièrement marqué les esprits.

À Bordeaux, une femme d’une soixantaine d’années a été retrouvée morte dans le jardin de sa maison près de deux ans après son décès.



À Montpellier, une autre sexagénaire est découverte chez elle deux ans après sa mort. À Montrouge, un homme de 85 ans est retrouvé dans son appartement trois ans plus tard. À Évreux, un homme est resté seul chez lui huit mois sans que personne ne s’en inquiète.



Derrière ces chiffres, il y a des vies, des parcours, des ruptures. Le journaliste Jean-Baptiste Mouttet a recueilli plusieurs de ces histoires, disponibles sur le site dédié de l’association. Elles montrent à quel point l’isolement peut s’installer progressivement, souvent sans bruit.



Repérer les signes, agir à notre échelle La mort solitaire n’est pas un accident soudain. Elle est souvent l’aboutissement d’une mort sociale, c’est-à-dire une vie sans ou presque sans relations.



Selon le Baromètre 2025 Solitude et isolement des personnes âgées, 750.000 aînés vivent aujourd’hui en situation de mort sociale en France. Deux millions sont isolés de leur famille et de leurs amis.



Perte du conjoint, éloignement familial, problèmes de santé, précarité, déménagements successifs… Les causes de l’isolement sont multiples. Et lorsqu’aucun lien ne subsiste — ni voisin, ni proche, ni professionnel ; plus personne n’est là pour s’inquiéter d’une absence.

Un Observatoire pour comprendre et agir



« Pour agir et mobiliser, il devient urgent de mesurer l’ampleur de cette réalité insoutenable et d’en comprendre les causes », explique Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres.



Le futur Observatoire de la mort solitaire aura pour mission de :

collecter des données fiables sur la fréquence et les circonstances de ces décès,

analyser les facteurs de risque,

formuler des recommandations concrètes à destination des pouvoirs publics et des acteurs de terrain,

renforcer les actions de prévention de l’isolement.



Chercheurs, sociologues, gériatres et professionnels du secteur social seront réunis au sein de ce comité scientifique, avec l’objectif de rendre l’Observatoire opérationnel d’ici la fin de l’année. Aujourd’hui, malgré l’alerte lancée par de nombreux acteurs associatifs, sociaux ou funéraires, personne n’est capable de dire combien de personnes meurent seules chaque année en France. Le constat est clair : les chiffres disponibles sont largement sous-estimés.« Pour agir et mobiliser, il devient urgent de mesurer l’ampleur de cette réalité insoutenable et d’en comprendre les causes », explique Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres.Le futur Observatoire de la mort solitaire aura pour mission de :Chercheurs, sociologues, gériatres et professionnels du secteur social seront réunis au sein de ce comité scientifique, avec l’objectif de rendre l’Observatoire opérationnel d’ici la fin de l’année.

Repérer les signes, agir à notre échelle



Une boîte aux lettres qui déborde, des volets toujours fermés, une lumière allumée jour et nuit, une personne que l’on ne croise plus… Autant d’indices qui doivent nous alerter. Un simple coup de fil, un passage chez un voisin, un signalement en mairie peuvent parfois éviter le pire.



Car la mort solitaire n’est pas une fatalité. Elle est le symptôme d’une société qui laisse trop souvent ses aînés sur le bord du chemin. La rendre visible, la mesurer et la prévenir est une responsabilité collective.



Pour en savoir plus et découvrir les témoignages : Au-delà des études et des chiffres, les Petits Frères des Pauvres rappellent que nous avons tous un rôle à jouer. L’association lance une campagne de mobilisation citoyenne pour encourager chacun à rester attentif aux signes du quotidien.Une boîte aux lettres qui déborde, des volets toujours fermés, une lumière allumée jour et nuit, une personne que l’on ne croise plus… Autant d’indices qui doivent nous alerter. Un simple coup de fil, un passage chez un voisin, un signalement en mairie peuvent parfois éviter le pire.Car la mort solitaire n’est pas une fatalité. Elle est le symptôme d’une société qui laisse trop souvent ses aînés sur le bord du chemin. La rendre visible, la mesurer et la prévenir est une responsabilité collective.Pour en savoir plus et découvrir les témoignages : mort-solitaire.petitsfreresdespauvres.fr

Par Par Régis Mayer | Publié le 27/01/2026 à 08:01



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