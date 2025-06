Canicule et seniors : rappel des bons réflexes à adopter Alors que la France se prépare à affronter un épisode exceptionnel de canicule et que l'été ne fait que commencer, la vigilance est de mise, notamment pour les personnes âgées particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs. Selon Météo-France, plusieurs départements devraient enregistrer des températures dépassant localement 40 °C au cours des prochains jours. Pour prévenir les risques sanitaires, le rappel de gestes simples mais absolument essentiels s’impose. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Dimanche 29 Juin 2025

Comprendre les risques spécifiques de la canicule pour les seniors Le corps humain régule sa température en transpirant comme chacun le sait. Or, avec l’âge, la sensation de soif diminue et la capacité à transpirer s’altère. Des phénomènes qui exposent les personnes âgées à la déshydratation, aux coups de chaleur et à l’aggravation de pathologies chroniques comme l’insuffisance cardiaque ou les troubles respiratoires. D’après Santé publique France, lors de la canicule de 2003, plus de 70 % des décès concernait la tranche des 75 ans et plus (Santé publique France, « Canicule et santé », 2024).

Boire régulièrement, un réflexe primordial Le premier geste essentiel consiste à s’hydrater régulièrement, même en l’absence de soif. Les autorités sanitaires recommandent de boire environ 1,5 litre d’eau par jour . Il est préférable d’éviter l’alcool et les boissons très sucrées, qui accentuent la déshydratation. Pour faciliter l’hydratation, on peut proposer de petites quantités d’eau à intervalles rapprochés et privilégier les aliments riches en eau, tels que les fruits et légumes.

Maintenir son logement au frais conserver son domicile le plus frais possible :

Fermer volets et rideaux en journée, en particulier sur les façades exposées au soleil.

Aérer tôt le matin et tard le soir lorsque la température extérieure est plus clémente.

Utiliser un ventilateur si besoin, mais en le couplant à une humidification de l'air (linges mouillés, brumisateur). Selon le ministère de la Santé, la température ambiante idéale ne devrait pas dépasser 25 °C à l'intérieur du logement.

Se rafraîchir et adapter ses activités Il est important de se mouiller le corps plusieurs fois par jour, notamment le visage, le cou et les avant-bras . Les douches tièdes ou fraîches sont recommandées. Les sorties aux heures les plus chaudes (12h–16h) doivent être évitées. Il est également conseillé de réduire les efforts physiques et de privilégier des vêtements légers, amples et de couleur claire.

Prévenir l’isolement et rester en contact L’isolement social constitue un facteur aggravant. Les proches, voisins et aidants jouent un rôle essentiel : prendre des nouvelles quotidiennement, vérifier que la personne boit suffisamment et que son logement reste frais. Les communes proposent souvent un registre nominatif permettant de signaler les personnes fragiles. Ce dispositif, mis en place par les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), facilite l’intervention en cas d’alerte canicule.

En cas de malaise, agir rapidement Certains signes doivent alerter : maux de tête, confusion, crampes, fièvre, fatigue inhabituelle. Face à ces symptômes, il est impératif d’appeler immédiatement le 15 (SAMU) et de mettre la personne au repos dans un endroit frais, en l’hydratant si elle est consciente .

Un effort collectif de prévention



La plateforme téléphonique Canicule Info Service est joignable au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) pour obtenir des conseils pratiques. Pour plus d’informations et des recommandations actualisées, vous pouvez consulter le site officiel de Météo-France ( La canicule est un phénomène météorologique dont les conséquences peuvent être dramatiques si la prévention fait défaut. Les autorités rappellent qu’il est de la responsabilité de chacun de s’informer, d’adopter les bons réflexes et de veiller sur les plus vulnérables.La plateforme téléphoniqueest joignable au(appel gratuit depuis un poste fixe) pour obtenir des conseils pratiques. Pour plus d’informations et des recommandations actualisées, vous pouvez consulter le site officiel de Météo-France ( www.meteofrance.com ) et celui du ministère de la Santé ( www.sante.gouv.fr ).