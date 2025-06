Retraites : Dominique de Villepin propose d'abroger la réforme Borne pour instaurer une retraite à points

Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et désormais candidat déclaré à l’élection présidentielle, a affirmé sa volonté d'abroger la réforme des retraites mise en place par Élisabeth Borne au profit d’un système de retraite à points. Cette proposition phare de sa campagne vise à apporter plus de justice et de transparence dans le calcul des pensions. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 24/06/2025

Vers la fin de la réforme Borne ? Lors d'un récent déplacement en région, Dominique de Villepin a vivement critiqué la réforme des retraites adoptée sous la présidence d'Emmanuel Macron et portée par Élisabeth Borne. Qualifiant cette réforme « d’injuste et d’illisible », l’ancien Premier ministre plaide pour un retour à un système clair et équitable.



Selon lui, le modèle actuel, notamment marqué par le recul de l’âge légal à 64 ans, ne permettrait pas de garantir la pérennité du système et générerait des inégalités importantes. « Nous devons offrir aux Français une retraite juste, compréhensible par tous, et adaptée à notre époque », a-t-il martelé lors de ses interventions.



La retraite à points : comment ça marche ? Dominique de Villepin entend instaurer un système universel de retraite à points, qui remplacerait les multiples régimes spéciaux existants. Chaque actif accumulerait tout au long de sa carrière des points, dont la valeur serait régulièrement ajustée selon l’évolution économique et démographique du pays. Ce système, selon l'ancien Premier ministre, assurerait davantage de clarté et d'équité, tout en garantissant la pérennité financière du dispositif.



Ce modèle, qui avait déjà été envisagé par Emmanuel Macron avant d'être abandonné, permettrait selon Dominique de Villepin de simplifier considérablement la gestion des retraites tout en améliorant leur lisibilité pour les assurés.



Un enjeu majeur pour la présidentielle En positionnant la réforme des retraites comme thème central de sa campagne, Dominique de Villepin espère rallier les électeurs déçus par la politique sociale actuelle. Cependant, sa proposition devra convaincre non seulement les électeurs, mais aussi les partenaires sociaux, historiquement prudents face aux réformes systémiques.



Les prochains mois seront décisifs pour déterminer si cette approche permettra à Dominique de Villepin de se démarquer nettement de ses concurrents et de convaincre une majorité de Français que sa vision d’une retraite à points représente la meilleure alternative pour l’avenir du système social hexagonal.