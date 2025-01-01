8 raisons d'intégrer l'ashwagandha dans son quotidien Plante phare de la tradition ayurvédique, l’ashwagandha (withania somnifera) est souvent résumée à son action anti-stress. Pourtant, ses effets vont bien au-delà. Le terme somnifera évoque bien évidemment, son pouvoir apaisant, mais cette racine adaptogène agit de façon systémique, c’est-à-dire sur plusieurs axes profonds de l’organisme. Voici 8 raisons -souvent méconnues- d’inviter l’ashwagandha dans son quotidien. Le point avec Tiphaine Fontaine, micro-nutritionniste. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Lundi 18 Août 2025

1. Elle soutient la thyroïde et la conversion hormonale

L’ashwagandha joue un rôle actif dans la régulation de la thyroïde. Une étude publiée a mis en évidence une augmentation significative de la T4 (+19%) et de la T3 (+41%), ainsi qu’une baisse de la TSH, chez des adultes souffrant d’hypothyroïdie fonctionnelle après seulement 8 semaines de prise de 600 mg/jour d’extrait standardisé.



Cela signifie que l’ashwagandha aide non seulement à produire les hormones thyroïdiennes mais soutient également leur conversion active, essentielle à l’énergie et au métabolisme.



2. Elle améliore la fertilité masculine et la testostérone

Plusieurs essais cliniques ont montré que l’ashwagandha booste la fertilité masculine. Chez des hommes oligospermiques (situation avec une concentration anormalement faible en spermatozoïdes dans le sperme de l’homme).



Elle a permis d’augmenter le nombre de spermatozoïdes (+167 %), leur mobilité (+57 %) et le taux de testostérone (+17 %) après 90 jours de cure. Cela signifie qu’elle peut être un soutien naturel dans les parcours de fertilité ou en cas de fatigue hormonale chez l’homme.



3. Elle réduit efficacement le cortisol

C’est son atout le plus connu, mais peu savent que les résultats sont aussi objectivés. Une méta-analyse de 2023 a confirmé que l’ashwagandha réduit significativement le cortisol plasmatique, avec une moyenne de baisse de 11 à 33% sans effets indésirables, sur des doses allant de 125 à 600 mg/jour.



Cela signifie qu’elle agit comme un frein doux au stress chronique, avec un effet adaptogène et régulateur du système nerveux.



4. Elle améliore les fonctions cognitives sans surexciter

L’ashwagandha améliore la mémoire, la concentration et la clarté mentale, sans effet excitant. Un essai en double aveugle contre placebo a observé des résultats significatifs sur les fonctions cognitives après 8 semaines.



Cela signifie qu’elle soutient la cognition de manière stable et profonde, utile dans les périodes de surcharge mentale ou de brouillard cérébral.



5. Elle renforce la vitalité physique et la masse musculaire

Loin des simples promesses, l’ashwagandha a montré qu’elle augmentait la force musculaire, la récupération et, même la composition corporelle chez les hommes de 18 à 50 ans.



Cela signifie qu’elle soutient toute personne ayant besoin d’un coup de pouce sur la force vitale.



6. Elle a un effet hypoglycémiant, diurétique et hypocholestérolémiant

Nous ne l’attendons pas nécessairement dans ces fonctions-là, mais une étude publiée a démontré ses effets hypoglycémiants, diurétiques et hypocholestérolémiants.



Cela signifie qu’elle est un soutien important dans la régulation métabolique.



7. Elle favorise un sommeil réparateur

Une étude montre qu’une supplémentation d’ashwagandha à raison de 600 mg/jour sur plus de 8 semaines, réduit la latence d’endormissement, améliore l’efficacité nocturne du sommeil et augmente le temps total de sommeil.



Cela signifie qu’elle offre un sommeil plus rapide, plus profond et plus réparateur, sans créer d’accoutumance ni d’effets secondaires.



8. Elle renforce l’immunité

L’ashwagandha aide le corps à mieux se défendre. En 30 à 60 jours, elle augmente le nombre de cellules immunitaires importantes comme les cellules T, les cellules B et surtout les cellules "tueuses naturelles" (NK), qui sont en première ligne contre les virus et cellules anormales.



Cela signifie qu'elle renforce doucement mais sûrement le système immunitaire.



« Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée ni un mode de vie sain. Avant de débuter une cure, il est essentiel de consulter un professionnel de santé, notamment en cas de pathologies spécifiques, de prise de médicaments ou de grossesse. Chaque organisme étant unique, les besoins peuvent varier d'une personne à l'autre ».





