Les trois raisons de consommer du curcuma : le point avec Nutristore Le curcuma, cette épice dorée transforme vos plats en véritables trésors culinaires. Mais le curcuma (Curcuma longa) ou "safran des Indes", est bien plus qu’un simple condiment ! Si vous souffrez de douleurs articulaires (notamment chez les seniors), cette racine aux reflets orange utilisée depuis plus de 4.000 ans en médecine ayurvédique peut vous soulager grâce à la curcumine. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 18 Juillet 2025





Le curcuma est aussi source d'autres principes actifs vertueux regroupés dans la dénomination curcuminoïdes.



Avec plus de 15.000 études scientifiques à son actif, le curcuma s’impose comme une star incontestée de la phytothérapie moderne ! Ses propriétés anti-inflammatoires en font un allié précieux pour un large éventail de personnes :

Les seniors souhaitant préserver leur souplesse et leur vitalité au fil des ans

Les personnes actives cherchant à maintenir leur mobilité et leur confort articulaire après une journée bien remplie

Les sportifs désireux de soutenir leurs articulations sollicitées par l’effort physique

Et tous ceux concernés par des problèmes digestifs ou relatifs à l'inflammation



Que vous soyez sujet à des douleurs articulaires occasionnelles, que vous souhaitiez soutenir votre énergie quotidienne ou simplement intégrer une épice bénéfique à votre routine, le curcuma peut offrir une solution naturelle et polyvalente, validée par des milliers d’années d’usage traditionnel et des études scientifiques modernes.



Les douleurs articulaires, comme celles du genou, touchent près de 20% de la population après 60 ans, et l’arthrose concerne un Français sur dix à cet âge.



Bien sûr, on peut prendre des anti-inflammatoires classiques, mais ils ont des effets secondaires préoccupants, surtout à doses élevées et lorsqu’ils sont pris régulièrement : problèmes rénaux, troubles cardiaques, complications digestives. Il faudrait les réserver à un usage ponctuel.



Une étude randomisée révolutionnaire a comparé un supplément de curcumine à du diclofénac, un médicament anti-inflammatoire de référence, chez 139 patients souffrant d’arthrose du genou.



Résultat : les deux groupes ont constaté un soulagement significatif de la douleur, mais seul le groupe curcuma a bénéficié d’une tolérance parfaite ! Les chercheurs ont conclu : "La curcumine présente une efficacité similaire au diclofénac mais avec une meilleure tolérance chez les patients souffrant d’arthrose du genou. La curcumine peut être une option thérapeutique alternative pour les patients intolérants aux effets secondaires des anti-inflammatoires non-stéroïdiens".



Une seconde étude contrôlée randomisée menée par l'Université de Tasmanie a suivi 70 participants de plus de 40 ans souffrant d'arthrose du genou avec inflammation diagnostiquée par échographie.



Pendant 12 semaines, ils ont reçu soit un supplément de curcuma chaque jour, soit un placebo. Les résultats ont dépassé toutes les attentes : ceux prenant le curcuma ont rapporté une réduction significative des douleurs du genou comparé au groupe placebo.



Le mécanisme d'action révélé : la curcumine agirait tel un véritable " interrupteur moléculaire " de l'inflammation. Elle bloquerait spécifiquement : la voie NF-κB : le "commutateur" cellulaire qui active les gènes inflammatoires ; les cytokines pro-inflammatoires : ces messagers chimiques responsables de la douleur et les prostaglandines : molécules qui amplifient l'inflammation et la sensibilité douloureuse.



Une méta-analyse récente regroupant plusieurs études cliniques sur 797 patients confirme définitivement l'efficacité du curcuma : la prise de curcuma diminue les douleurs, améliorerait la mobilité articulaire et réduirait les marqueurs biologiques d'inflammation.



Protection du cerveau : le curcuma pourrait améliorer la mémoire et l'attention en augmentant les niveaux de BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), une protéine essentielle pour les connexions cérébrales. Des recherches suggèrent même un potentiel dans la prévention d'Alzheimer en réduisant l'accumulation de plaques amyloïdes dans le cerveau.



Santé oculaire : l'étude la plus impressionnante a été publiée en 2024, une analyse sur près de 140.000 participants montre que les suppléments de curcuma pourraient réduire le risque de DMLA (dégénérescence maculaire) de 77% pour les formes non-exsudatives et de 72% pour les formes exsudatives, tout en diminuant de 54% le risque de cécité.



La poudre de curcuma, principalement utilisée comme épice, prisée pour sa saveur et sa couleur dorée, contient seulement 2 à 8% de curcuminoïdes (20 à 80 mg de curcumine par cuillère à café, ou 1 g), avec une biodisponibilité limitée.



En comparaison, les extraits standardisés, comme ceux utilisés dans les compléments alimentaires, offrent 95% de curcuminoïdes (dont 70 à 80% de curcumine), une absorption jusqu’à 50 fois supérieure et une pureté garantie.



Atteindre des doses efficaces pour les articulations, le cerveau ou la vision (environ 180 à 250 mg de curcuminoïdes, soit 126 à 200 mg de curcumine) nécessiterait des quantités irréalistes d’épice.



La curcumine est liposoluble, donc l'ingestion avec une source de lipides (avocat, huile d’olive et ou de colza, noix, poissons gras etc.) stimule son absorption intestinale. Nous conseillons de prendre les compléments avec un repas contenant au moins 5 à 8 g de lipides.





Avertissement sur le dosage de la curcumine



La curcumine, principe actif du curcuma, est généralement considérée comme sûre à des doses conformes aux recommandations des autorités sanitaires.



Pour un adulte de 60 kg, la dose maximale recommandée de curcumine est de 180 mg/jour (EFSA) ou 153 mg/jour pour les compléments optimisés (ANSES). Il est vivement recommandé de ne pas dépassez pas les doses indiquées et de consultez un médecin avant usage, surtout en cas de problèmes de santé ou de prise de médicaments.





Catégorie de population pour qui l'extrait de curcuma est déconseillé :

obstruction biliaire (calculs biliaires) ou d’autres troubles de la fonction biliaire,

personnes sous anticoagulants, anticancéreux, immunosuppresseurs,

souffrant de pathologies des voies biliaires



Les informations contenues dans cette newsletter sont basées sur des publications scientifiques récentes et sont données à titre informatif. Elles ne constituent ni diagnostic ni prescription médicale. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute supplémentation.



Ces informations sont données à titre informatif et ne remplacent pas un avis médical. Consultez un professionnel de santé avant tout complément alimentaire. La curcumine donne sa couleur caractéristique au curcuma et elle est aujourd’hui reconnue par la science moderne comme étant l’un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants à notre disposition.Le curcuma est aussi source d'autres principes actifs vertueux regroupés dans la dénomination curcuminoïdes.Avec plus de 15.000 études scientifiques à son actif, le curcuma s’impose comme une star incontestée de la phytothérapie moderne ! Ses propriétés anti-inflammatoires en font un allié précieux pour un large éventail de personnes :Que vous soyez sujet à des douleurs articulaires occasionnelles, que vous souhaitiez soutenir votre énergie quotidienne ou simplement intégrer une épice bénéfique à votre routine, le curcuma peut offrir une solution naturelle et polyvalente, validée par des milliers d’années d’usage traditionnel et des études scientifiques modernes.Les douleurs articulaires, comme celles du genou, touchent près de 20% de la population après 60 ans, et l’arthrose concerne un Français sur dix à cet âge.Bien sûr, on peut prendre des anti-inflammatoires classiques, mais ils ont des effets secondaires préoccupants, surtout à doses élevées et lorsqu’ils sont pris régulièrement : problèmes rénaux, troubles cardiaques, complications digestives. Il faudrait les réserver à un usage ponctuel.Une étude randomisée révolutionnaire a comparé un supplément de curcumine à du diclofénac, un médicament anti-inflammatoire de référence, chez 139 patients souffrant d’arthrose du genou.: les deux groupes ont constaté un soulagement significatif de la douleur, mais seul le groupe curcuma a bénéficié d’une tolérance parfaite ! Les chercheurs ont conclu : "La curcumine présente une efficacité similaire au diclofénac mais avec une meilleure tolérance chez les patients souffrant d’arthrose du genou. La curcumine peut être une option thérapeutique alternative pour les patients intolérants aux effets secondaires des anti-inflammatoires non-stéroïdiens".Une seconde étude contrôlée randomisée menée par l'Université de Tasmanie a suivi 70 participants de plus de 40 ans souffrant d'arthrose du genou avec inflammation diagnostiquée par échographie.Pendant 12 semaines, ils ont reçu soit un supplément de curcuma chaque jour, soit un placebo. Les résultats ont dépassé toutes les attentes : ceux prenant le curcuma ont rapporté une réduction significative des douleurs du genou comparé au groupe placebo.Le mécanisme d'action révélé : la curcumine agirait tel un véritable "" de l'inflammation. Elle bloquerait spécifiquement : la voie NF-κB : le "commutateur" cellulaire qui active les gènes inflammatoires ; les cytokines pro-inflammatoires : ces messagers chimiques responsables de la douleur et les prostaglandines : molécules qui amplifient l'inflammation et la sensibilité douloureuse.Une méta-analyse récente regroupant plusieurs études cliniques sur 797 patients confirme définitivement l'efficacité du curcuma : la prise de curcuma diminue les douleurs, améliorerait la mobilité articulaire et réduirait les marqueurs biologiques d'inflammation.: le curcuma pourrait améliorer la mémoire et l'attention en augmentant les niveaux de BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), une protéine essentielle pour les connexions cérébrales. Des recherches suggèrent même un potentiel dans la prévention d'Alzheimer en réduisant l'accumulation de plaques amyloïdes dans le cerveau.: l'étude la plus impressionnante a été publiée en 2024, une analyse sur près de 140.000 participants montre que les suppléments de curcuma pourraient réduire le risque de DMLA (dégénérescence maculaire) de 77% pour les formes non-exsudatives et de 72% pour les formes exsudatives, tout en diminuant de 54% le risque de cécité.La poudre de curcuma, principalement utilisée comme épice, prisée pour sa saveur et sa couleur dorée, contient seulement 2 à 8% de curcuminoïdes (20 à 80 mg de curcumine par cuillère à café, ou 1 g), avec une biodisponibilité limitée.En comparaison, les extraits standardisés, comme ceux utilisés dans les compléments alimentaires, offrent 95% de curcuminoïdes (dont 70 à 80% de curcumine), une absorption jusqu’à 50 fois supérieure et une pureté garantie.Atteindre des doses efficaces pour les articulations, le cerveau ou la vision (environ 180 à 250 mg de curcuminoïdes, soit 126 à 200 mg de curcumine) nécessiterait des quantités irréalistes d’épice.La curcumine est liposoluble, donc l'ingestion avec une source de lipides (avocat, huile d’olive et ou de colza, noix, poissons gras etc.) stimule son absorption intestinale. Nous conseillons de prendre les compléments avec un repas contenant au moins 5 à 8 g de lipides.La curcumine, principe actif du curcuma, est généralement considérée comme sûre à des doses conformes aux recommandations des autorités sanitaires.Pour un adulte de 60 kg, la dose maximale recommandée de curcumine est de 180 mg/jour (EFSA) ou 153 mg/jour pour les compléments optimisés (ANSES). Il est vivement recommandé de ne pas dépassez pas les doses indiquées et de consultez un médecin avant usage, surtout en cas de problèmes de santé ou de prise de médicaments.Les informations contenues dans cette newsletter sont basées sur des publications scientifiques récentes et sont données à titre informatif. Elles ne constituent ni diagnostic ni prescription médicale. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute supplémentation.Ces informations sont données à titre informatif et ne remplacent pas un avis médical. Consultez un professionnel de santé avant tout complément alimentaire.