Quels sont les effets du collagène sur la digestion et la santé intestinale ? Les effets du collagène sur la digestion et la santé intestinale sont des domaines de recherche émergents et prometteurs. Voici ce que les études cliniques et les observations actuelles suggèrent : amélioration de la santé intestinale et aide à la digestion. Le point avec Maxime Barret, co-fondateur de la marque Twenty DC, spécialiste du collagène. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 17 Juillet 2025

Bien que la recherche sur les effets du collagène sur la digestion et la santé intestinale soit encore en développement, les études actuelles indiquent des bénéfices potentiels pour le renforcement de la paroi intestinale, la facilitation de la digestion et la régulation de l'appétit.



Dans cet esprit, on peut imaginer que le collagène pourrait contribuer à une meilleure santé intestinale (fondamentale pour notre santé) mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces effets.



Voici ce que les études cliniques et les observations actuelles suggèrent :



Amélioration de la santé intestinale



Renforcement de la paroi intestinale : le collagène pourrait aider à renforcer la paroi intestinale. Les acides aminés présents dans le collagène, tels que la glycine et la glutamine, joueraient un rôle crucial dans la réparation et le maintien de la paroi intestinale, ce qui pourrait aider à prévenir les problèmes comme la perméabilité intestinale ("leaky gut syndrome").



Support au tissu conjonctif : le collagène soutiendrait les tissus conjonctifs du tractus gastro-intestinal, améliorant ainsi la santé et la fonctionnalité des intestins.





Aide à la digestion



Effet satiétogène : le collagène, étant une protéine, pourrait créer un effet de satiété. Cela aiderait à réguler l'appétit et pourrait contribuer à une gestion du poids plus efficace en réduisant les sensations de faim entre les repas.



Production d'acide gastrique : certaines études suggèrent aussi que le collagène pourrait aider à stimuler la production d'acide gastrique, facilitant ainsi une digestion plus efficace des aliments et l'absorption des nutriments.





Études et observations



Recherche limitée : bien que les observations cliniques soient prometteuses, la recherche sur les effets spécifiques du collagène sur la digestion reste encore limitée. Plus d'études sont ainsi nécessaires pour fournir des preuves tangibles et conclure de manière définitive sur ces bienfaits.



Formes et types de collagène : les effets bénéfiques pourraient aussi varier en fonction de la forme et du type de collagène consommé. Les peptides de collagène hydrolysé, par exemple, seraient plus facilement absorbés et pourraient offrir des bénéfices digestifs plus significatifs comparés aux formes non hydrolysées.



Affaire à suivre…