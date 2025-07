Le Sourire : inauguration d'un nouveau bâtiment pour cette résidence autonomie de Bruges Début juillet 2025, la ville de Bruges (Gironde) et Énéal, foncière médico-sociale du groupe Action Logement ont inauguré la première phase de réhabilitation de la résidence autonomie Le Sourire. Un événement qui marque l’aboutissement d’un chantier d’envergure au service du bien vieillir dans la commune. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 15/07/2025

Située à deux pas du centre-ville, cette résidence autonomie accueille aujourd’hui 60 logements et un foyer classé « établissement recevant du public » (ERP), offrant « un environnement paisible et fonctionnel aux seniors autonomes » assure le communiqué.



Construite à l’origine en 1975, la résidence bénéficiait d’un besoin croissant de modernisation, tant sur le plan énergétique qu’en matière d’accessibilité. C’est dans ce contexte que la ville et Énéal ont engagé une réflexion en 2023 pour anticiper les enjeux sociétaux liés au vieillissement et à la transition écologique.



La première phase, réceptionnée le 12 juin 2025, a porté sur la réhabilitation thermique complète des deux bâtiments collectifs et du foyer. Résultat : des bâtiments désormais classés B en matière de confort thermique.



Une seconde phase, démarrée début juin 2025, est en cours de réalisation. Elle concerne la réfection complète des salles de bains dans les 60 logements, pour un meilleur confort et une meilleure accessibilité.



Avec un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) composé de quelque 130 agents, la politique de solidarité portée par la ville de Bruges est particulièrement développée, à travers une offre de services complémentaires qui couvrent les besoins des seniors brugeais.



Transport accompagné, portage de repas, restauration collective, programme d’animations dédiées aux retraités sont ainsi regroupés au Pôle Senior, situé dans les parties communes de la résidence autonomie.



C’est donc la ville de Bruges, à travers les agents du Pôle Senior, qui s’occupe de la gestion de la Résidence Autonomie Le Sourire et de l’accompagnement de ses 60 résidents. Une gestion de proximité, humaine, à l’écoute des résidents et plus largement des usagers qui fréquentent le Pôle Seniors. L’équipe est composée d’une directrice, d’une animatrice, d’une assistante administrative, d’un agent technique et du personnel de restauration.



« Soucieuse de la qualité de vie de tous ses habitants, la ville s’est pleinement investie pour que soient entrepris ces travaux de rénovation thermique qui améliorent grandement le confort des résidents » souligne Brigitte Terraza, maire de Bruges et vice-Présidente de Bordeaux métropole.



Pour rappel, Enéal est propriétaire de 135 établissements médico-sociaux (33 Ehpad, 89 résidences autonomie et 13 autres ESMS) et 67 résidences intergénérationnelles.