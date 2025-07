Safe Tech Talk : discussion bienveillante sur les bons réflexes numériques à adopter ! ​Alors qu’une étude d’Avast (entreprise spécialisée dans la protection informatique) indique que la moitié des Français ayant un proche âgé déclare que ce dernier a été victime d’une cyberattaque, cette société met à disposition des internautes des conseils concrets et des outils visant au “Safe Tech Talk”, c’est-à-dire, une discussion bienveillante et régulière sur les bons réflexes numériques à adopter. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 11/07/2025

Escroqueries, vols de données, arnaques financières ou encore malwares : on le sait, les hackers s'attaquent souvent aux personnes âgées.



Dans ce contexte, Avast met à disposition des internautes (proches ou ainés eux-mêmes) des conseils concrets et des outils et encourage les familles à initier ce que l’entreprise appelle désormais le “Safe Tech Talk” : une discussion bienveillante et régulière sur les bons réflexes numériques à adopter.



• Apprenez les bonnes pratiques en matière de cybersécurité et partagez-les à vos proches.



• Si vous recevez des messages, des SMS ou des appels frauduleux, prévenez vos amis et votre famille et partagez ces exemples afin de lancer une conversation sur la sécurité.



• Offrez votre soutien et votre aide pour protéger les appareils de vos proches, leurs informations personnelles et leurs finances.



• Vous pouvez imprimer ce flyer, regroupant davantage de conseils de sécurité, et l'afficher dans votre domicile, ou à tout autre endroit où vos proches pourront voir ces conseils.



Adoptez la méthode Safe Tech

1. Renforcez vos habitudes en matière de mots de passe : utilisez des mots de passe longs et uniques pour chaque compte, composés d'au moins 15 à 20 caractères et comprenant des lettres minuscules et majuscules, des chiffres et des symboles. Évitez d'utiliser des informations personnelles et envisagez d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, tel que Norton Password Manager.



2. Repérez les signes : méfiez-vous des e-mails, SMS ou appels non sollicités prétendant provenir de banques, de l'assurance maladie ou d'un support technique. Les escroqueries créent souvent un faux sentiment d'urgence pour inciter à agir rapidement.



3. Restez informés : familiarisez-vous avec les principales escroqueries visant les personnes âgées, telles que le phishing, les faux messages de support technique, les escroqueries sentimentales, les fausses factures, les fausses mises à jour logicielles et les arnaques à l'assurance maladie.



4. Utilisez des outils de sécurité intelligents : protégez vos téléphones, ordinateurs et tablettes à l'aide d'un logiciel de sécurité qui inclut une protection contre les escroqueries, tel qu'Avast avec Scam Guardian, et utilisez un navigateur sécurisé tel qu'Avast Secure Browser. Maintenez vos appareils et applications à jour.



5. Faites de la cybersécurité un effort collectif : identifiez une personne de confiance que vous pouvez appeler si vous avez des doutes quant à la légitimité d'un message ou d'une demande. Tout comme verrouiller ses portes ou tester ses détecteurs de fumée, la cybersécurité doit faire partie de la routine.



Faites-en une priorité familiale en devenant une source sûre pour les conseils et rappelez à vos proches qu'il n'y a pas de question stupide lorsqu'il s'agit de rester en sécurité en ligne, seulement des occasions manquées de se protéger.