Eté 2025 : 3.000 ainés isolés vont partir en vacances avec les Petits Frères des Pauvres C’est devenu une tradition au fil des ans. Chaque été, l’association les Petits Frères des Pauvres permet le départ en vacances d’aînés isolés aux revenus modestes ce qui leur permet, pour quelques jours, d’échapper au quotidien, de profiter d’une parenthèse conviviale adaptée à leurs besoins et de maintenir le lien social. Car il ne faut pas oublier que l’été rime souvent avec isolement pour les personnes âgées ! PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 9 Juillet 2025

Si l’été est source de joie pour les enfants, les adolescents et les adultes, c’est aussi une période de l’année où les personnes âgées isolées se retrouvent souvent seules et isolées. Leurs familles et/ou leurs proches partant en vacances…



Dans ce contexte, et depuis près de 80 ans, l’association les Petits Frères des Pauvres se mobilise chaque année pour que les aînés isolés, quel que soit leur niveau d’autonomie, puissent partir en vacances.



Pour ce faire, l’association fait appel à des professionnels de santé qui proposent un accompagnement spécifique et assurent une présence jour et nuit. Ces anciens ne sont pas laissés seuls ! Un appui précieux pour les bénévoles, qui se sentent rassurés et soutenus dans cette aventure.



Ces séjours visent à apporter de nombreux bienfaits à ces ainés : des moments de découverte, de la stimulation de l’autonomie (et cognitive), de la redécouverte du goût, des rencontres, des échanges ou encore, une ouverture culturelle ! Bref, faire partie intégrante du monde qui les entoure.



Séjours collectifs dans les maisons Petits Frères des Pauvres à la mer ou à la campagne*, activités de proximité pour les aînés qui ne peuvent ou ne veulent pas partir, vacances individuelles, week-end... l’accompagnement s’adapte à chaque personne.



Chaque année, environ 3.000 personnes profitent d’un séjour de vacances, comme Mireille, 86 ans : « C’est grâce aux Petits Frères des Pauvres que j’ai pu découvrir la mer pour la première fois à Bormes-les-Mimosas dans le Var. C’était un manque de ne pas l’avoir connue avant. Cette année, j’ai même pu la voir partir et revenir, au gré des marées. C’est ce qui m’a le plus marquée. »



Et pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas partir longtemps ou loin de chez elles, l’association propose aussi des animations à la journée.



Par ailleurs et dans le même esprit de partage, cet été, les Petits Frères des Pauvres relancent leur opération « cartes du cœur », une initiative qui invite chaque citoyen à envoyer une carte postale à une personne âgée isolée.



Pour beaucoup d’aînés, elles sont bien plus qu’un souvenir de vacances : elles sont un lien, une attention, parfois le seul contact humain de la semaine. En envoyant une carte postale, vous participez activement à la lutte contre leur isolement. En 2024, plus de 14 500 cartes furent ainsi envoyées…



*Les Petits Frères des Pauvres disposent de 12 maisons de vacances réparties sur l’ensemble du territoire, ouvertes toute l’année aux personnes accompagnées par l’association, avec des chambres adaptées à l’autonomie de chacun.