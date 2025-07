Découvrez la BD des droits de la personne en fin de vie Initiée en 2024 par l’EHPAD (groupe Partage et Vie) Jacques Bonvoisin de Dieppe, cette bande dessinée a vu le jour grâce au dynamisme et à la créativité d’une équipe pluridisciplinaire convaincue de l’intérêt d’un tel ouvrage pour le grand public et notamment pour les ainés et leurs familles. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 08/07/2025

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date ? Cette bande dessinée initiée en 2024 par une maison de retraite de Dieppe. L’établissement Jacques Bonvoisin appartenant au groupe Partage et Vie, acteur non lucratif pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap (136 établissements médico-sociaux et sanitaires).



« Ah si seulement ils s’en étaient parlé ! ». Voilà ce que les équipes maisons de retraite se disent souvent après un décès qu’aucun n’avait souhaité anticiper, ni préparer.



Parce que c’était impensable. Parce que nous vivons dans une société où nous n’avons pas appris à dire ces choses-là. Parce que cela fait de la peine et que peut-être, si nous ne l’évoquons pas, ça n’arrivera pas… ! De nos jours, la mort reste tabou.

Dans cet esprit, comment venir en aide à ceux qui rencontrent la mort ? Inéluctable. L’équipe de Jacques Bonvoisin a voulu apporter son aide à ceux qui font l’expérience de la mort. Elle montre ici, avec ce média pas comme les autres pour cette thématique, comment l’on peut échanger sur le sujet avec authenticité, sans drame, parfois même avec légèreté et humour.



Plus concrètement, cette BD informe aussi les personnes de leurs droits pour leur donner la possibilité d’agir. D’agir avant. Elle comprend des informations sur plusieurs sujets tels que la personne de confiance, les directives anticipées, l’acharnement thérapeutique, les soins palliatifs…



Comme le souligne Céline, psychologue : « j'ai eu envie de participer à un projet artistique avec l’équipe soignante. Voir comment « Art et Soins » peuvent se rejoindre. Cela a été une très belle expérience collective. Avec une BD, on peut transmettre ce que l’on vit à l'intérieur de notre métier. Je trouve le résultat magnifique. La BD est joyeuse. On y apprend des choses. Elle parle à tous les âges. »



De son côté, Caroline, infirmière coordinatrice ajoute : « l'idée de départ, c’était de mieux faire connaitre les directives anticipées. Le sujet est important mais mal connu. Les directives permettent aux proches de se positionner plus facilement, à l'équipe pluridisciplinaire de mettre en place l’accompagnement de fin de vie en sachant réellement ce que souhaite la personne ».



Et de poursuivre : « la BD est un outil supplémentaire par rapport à ce qui est fait au sein de la résidence. Son écriture a permis à chacun de parler des fins de vie plus ou moins difficiles. Via les paroles des personnages, on apporte un peu notre vécu. On peut rire aussi, parce que le soin palliatif n'est pas forcément triste, la fin de vie non plus. On peut échanger avec les proches et aussi les résidents. Cette BD, elle doit servir à tous pour se préparer, pour anticiper. »



Pour Marie-Odile, directrice de l’établissement : « l’expérience des professionnels nous apprend que la politique de l’autruche en matière de fin de vie, n’est jamais le bon choix. A l’inverse, les mots préparent, aident au travail de deuil, consolent même ».



Et de conclure : « savoir ce qui va se passer rassure. Respecter ce que veut son proche apaise. Notre conviction depuis le début : être acteur de sa fin de vie, c’est être vivant. Nous avons beaucoup ri en concevant la BD. Les différentes planches sont reliées par l’humour ou la tendresse. »