Tout savoir sur l'opération de la cataracte L’opération de la cataracte est aujourd’hui une chirurgie sûre, courante, rapide, efficace, indolore, durable, définitive. Grâce aux progrès et à des techniques avancées comme la phacoémulsification et aux implants de dernière génération, elle permet une récupération de la vision efficace et durable. Elle offre aux patients une nette amélioration de leur qualité de vie, avec un minimum de contraintes et une convalescence rapide. Le point avec le Docteur Marie Hamy, Ophtalmologue à Lille Tourcoing. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 10 Juin 2025





Pour autant, il faut savoir que la chirurgie de la cataracte est l’opération la plus pratiquée en France, avec plus d’un million de cataractes opérées en France en 2022.





Qu’est-ce que la cataracte ?



La cataracte correspond à une opacification progressive du cristallin, entraînant une baisse de la vision.



Le seul traitement efficace et durable est chirurgical : il consiste à retirer le cristallin opaque et à le remplacer par un implant intraoculaire parfaitement transparent.





Pourquoi se faire opérer de la cataracte ?



À ce jour, il n’existe aucun traitement médical, ni lunettes, ni lentilles, ni comprimé, ni collyre, capable de soigner une cataracte.



Seule l’intervention chirurgicale permet de récupérer une vision nette de manière définitive.





Quand se faire opérer de la cataracte ?



L’intervention devient nécessaire lorsque la baisse de vision ne peut plus être corrigée par des lunettes.



L’opération est proposée uniquement en cas de baisse de la vision, dans le but de permettre au patient de retrouver une vision satisfaisante pour ses activités quotidiennes.





Déroulement de l’opération de la cataracte



Une chirurgie sûre, courante, rapide, efficace, indolore, durable, définitive :

La chirurgie de la cataracte est réalisée à la clinique au bloc opératoire, en ambulatoire sur une demi-journée, sous anesthésie locale avec sédation.

Le patient arrive 1 à 2 heures avant l’intervention, qui dure environ 30 minutes, puis repart 1 à 2 heures après l’opération.

La cataracte concerne le plus souvent les deux yeux, mais les deux yeux ne sont pas opérés le même jour, l’opération du deuxième oeil est programmée environ deux semaines après l’opération du premier oeil.



Étape 1 : Avant l’opération



1. Consultation préopératoire avec l’ophtalmologue



Le chirurgien effectue un examen complet pour : Confirmer que la cataracte est bien la cause de la baisse de vision.

Vérifier qu’aucune autre pathologie oculaire n’entrave la récupération visuelle.



2. Calcul et choix de l’implant



L’implant remplaçant le cristallin est choisi selon des défauts visuels de l’œil (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie) et des besoins visuels du patient. Ce calcul est effectué à l’aide d’un examen de biométrie.



3. Consultation avec l’anesthésiste



Comme pour toute chirurgie, une anesthésie est nécessaire, avec une consultation permettant de faire le point sur les antécédents et traitements (anticoagulants, antihypertenseurs, etc.).



4. Collyres pré-opératoires



Des collyres sont à instiller avant l’opération pour dilater la pupille.







Étape 2 : Le jour de l’opération



1. Anesthésie



L’intervention se fait sous anesthésie locale : l’œil sera endormi par des gouttes, et vous serez détendu par une perfusion tout au long de l’opération, sans douleur.



2. Incision de la cornée



Le chirurgien pratique une minuscule incision (2 mm) dans la cornée pour accéder au cristallin, sans nécessiter de points de suture.



3. Ablation du cristallin



La cataracte est fragmentée par ultrasons (phacoémulsification) puis aspirée, en conservant le sac du cristallin dans lesquel sera inséré l’implant.



4. Injection de l’implant



L’implant est inséré replié à travers l’incision, puis se déploie à l’intérieur de l’œil. Le chirurgien vérifie sa position avant de terminer l’intervention.







Étape 3 : Après l’opération



1. Retour à domicile



Après une courte surveillance en salle de réveil, vous pouvez rentrer chez vous. Vous pourrez reprendre la plupart de vos activités dès le lendemain de l’opération.



2. Pansement et coque



• Un pansement sera réalisé et devra être conservé la première nuit.

• Une coque est devra être portée pendant plusieurs nuits, pour éviter les frottements accidentels.



3. Traitement et collyres



Des collyres (antibiotiques, anti-inflammatoires) doivent être instillés tels que prescrits sur l’ordonnance du chirurgien. Il est crucial de respecter la durée et la fréquence du traitement, même si les symptômes s’améliorent rapidement.



4. Précautions à suivre Évitez de toucher et ne pas frotter l’œil opéré.

Évitez de mouiller et ne pas maquiller l’œil opéré.

Évitez de toucher des choses sales, la poussière.

Évitez de porter des charges lourdes, les efforts physiques intenses. 5. Suivi post-opératoire



Deux consultations sont prévues : La première dans la semaine suivant l’intervention, pour vérifier la position de l’implant et la cicatrisation.

La deuxième un mois après, pour évaluer la récupération de la vision et prescrire la correction.



Par le Docteur Hamy, site Internet La cataracte est la première cause de cécité curable dans le monde, elle est liée à l’âge et inéluctable, elle touche tout le monde tôt ou tard, et touche la plupart du temps les 2 yeux.Pour autant, il faut savoir que la chirurgie de la cataracte est l’opération la plus pratiquée en France, avec plus d’un million de cataractes opérées en France en 2022.La cataracte correspond à une opacification progressive du cristallin, entraînant une baisse de la vision.Le seul traitement efficace et durable est chirurgical : il consiste à retirer le cristallin opaque et à le remplacer par un implant intraoculaire parfaitement transparent.À ce jour, il n’existe aucun traitement médical, ni lunettes, ni lentilles, ni comprimé, ni collyre, capable de soigner une cataracte.Seule l’intervention chirurgicale permet de récupérer une vision nette de manière définitive.L’intervention devient nécessaire lorsque la baisse de vision ne peut plus être corrigée par des lunettes.L’opération est proposée uniquement en cas de baisse de la vision, dans le but de permettre au patient de retrouver une vision satisfaisante pour ses activités quotidiennes.Une chirurgie sûre, courante, rapide, efficace, indolore, durable, définitive :Le chirurgien effectue un examen complet pour :L’implant remplaçant le cristallin est choisi selon des défauts visuels de l’œil (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie) et des besoins visuels du patient. Ce calcul est effectué à l’aide d’un examen de biométrie.Comme pour toute chirurgie, une anesthésie est nécessaire, avec une consultation permettant de faire le point sur les antécédents et traitements (anticoagulants, antihypertenseurs, etc.).Des collyres sont à instiller avant l’opération pour dilater la pupille.L’intervention se fait sous anesthésie locale : l’œil sera endormi par des gouttes, et vous serez détendu par une perfusion tout au long de l’opération, sans douleur.Le chirurgien pratique une minuscule incision (2 mm) dans la cornée pour accéder au cristallin, sans nécessiter de points de suture.La cataracte est fragmentée par ultrasons (phacoémulsification) puis aspirée, en conservant le sac du cristallin dans lesquel sera inséré l’implant.L’implant est inséré replié à travers l’incision, puis se déploie à l’intérieur de l’œil. Le chirurgien vérifie sa position avant de terminer l’intervention.Après une courte surveillance en salle de réveil, vous pouvez rentrer chez vous. Vous pourrez reprendre la plupart de vos activités dès le lendemain de l’opération.• Un pansement sera réalisé et devra être conservé la première nuit.• Une coque est devra être portée pendant plusieurs nuits, pour éviter les frottements accidentels.Des collyres (antibiotiques, anti-inflammatoires) doivent être instillés tels que prescrits sur l’ordonnance du chirurgien. Il est crucial de respecter la durée et la fréquence du traitement, même si les symptômes s’améliorent rapidement.Deux consultations sont prévues :Par le Docteur Hamy, site Internet www.docteurhamy.com