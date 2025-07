Les 10 meilleures destinations pour passer sa retraite en 2025 Entre soleil, sécurité, coût de vie attractif et facilité d’installation : en 2025, le Portugal, l'Espagne et l'Uruguay en tête des meilleures destinations pour les retraités, selon le dernier classement mondial établi par Global Citizen Solutions (UK). PAR SENIORACTU.COM | Publié le 31/07/2025

Le palmarès global

Les cinq premiers pays se distinguent par leur performance globale et l’ accessibilité de leurs programmes retraite :

Portugal Maurice Espagne Uruguay Autriche Le « Global Retirement Report 2025 » évalue 44 pays offrant des visas pour revenus passifs ou retraite, selon 20 indicateurs répartis en six sous-indices : procédure, citoyenneté et mobilité, économie, fiscalité, qualité de vie, sécurité et intégration.Les cinq premiers pays se distinguent par leuret l’

Top 10 des destinations recommandées top 10 avec score GIU :

Rang Pays Score Global 1 Espagne 100 2 Portugal 99,79 3 Costa Rica 99,51 4 Uruguay 97,89 5 Mexique 97,19 6 Nouvelle-Zélande 96,53 7 Italie 95,94 8 Canada 95,23 9 Irlande 94,74 10 France 94,24 Selon le classement pour les citoyens américains (mais utile pour toute personne retraitée), voici le classementavec score GIU :

Portraits des destinations phares Espagne (1re) Classée en tête du classement avec un score de 100, l’Espagne séduits par son coût de vie (environ 2 000–2 500 USD/mois), sa culture riche, son climat ensoleillé, et un système de santé performant accessible aux retraités via un visa non lucratif (revenus > 2 700 USD/mois requis)

Portugal (2e) Proche du top grâce à son climat doux, un coût de vie compétitif, une couverture santé solide, et des programmes de visa retraite (visa D7 ou Golden Visa rural dès ~250 000 €)

Costa Rica (3e) Plébiscité pour sa biodiversité, sa stabilité politique, des soins de santé de qualité, un coût de vie abordable, et une Visa « Pensionado » peu exigeante (~1 000 USD/mois)

Uruguay (4e) Pays latino-américain à l’équilibre remarquable : sécurité, santé, climat tempéré, intégration facile pour les retraités, administratif simplifié

Autriche (5e) Mise en avant par le Global Retirement Report comme référence européenne au ⎯ très bon équilibre entre qualité de vie, droits de résidence et sécurité économique et sociale

Pourquoi ces pays sortent du lot ? Programme visa accessibles : 61 % des pays offrent des avantages fiscaux dédiés et des conditions financières souples pour obtenir la résidence à la retraite.

: 61 % des pays offrent des avantages fiscaux dédiés et des conditions financières souples pour obtenir la résidence à la retraite. Qualité de vie élevée pour plus de 70 % de ces destinations, avec des résultats supérieurs en santé, environnement et sécurité.

pour plus de 70 % de ces destinations, avec des résultats supérieurs en santé, environnement et sécurité. Ouverture à l'intégration : plus de 60 % des programmes valorisent la protection sociale, l’accueil culturel et l’acceptation des expatriés.

Limites et critères à prendre en compte Barrière linguistique : prévoir un apprentissage de la langue locale. L’anglais reste moins pratiqué hors pensions d’expatriés.

: prévoir un apprentissage de la langue locale. L’anglais reste moins pratiqué hors pensions d’expatriés. Formalités et fiscalité : selon les pays, les impôts mondiaux, les droits de succession ou bureaucratie peuvent être complexes. Exemple : l’Espagne impose le monde entier des revenus (mais offre des exemptions pour les seniors).

: selon les pays, les impôts mondiaux, les droits de succession ou bureaucratie peuvent être complexes. Exemple : l’Espagne impose le monde entier des revenus (mais offre des exemptions pour les seniors). Expérience avant engagement : des initiatives comme Expatsi offrent des séjours d’exploration pour tester une destination avant de s’y installer définitivement.

Porté par une optimisation économique, un climat agréable, un système de santé fiable et une compatibilité administrative avec les revenus de retraite, le Portugal , l’ Espagne et Costa Rica figurent parmi les meilleures options globales pour un retraité en 2025.

Plus loin, des destinations comme Uruguay ou Autriche ajoutent la dimension d’un cadre stable et culturellement riche, tandis que des programmes encore moins connus, comme celui de Maurice , gagnent du terrain dans des régions jusque-là peu explorées.

Qu’il s’agisse de performance économique, de sérénité sociale ou de confort quotidien, ces dix pays représentent le meilleur du classement 2025 pour vivre pleinement ses années de retraite. Porté par une optimisation économique, un climat agréable, un système de santé fiable et une compatibilité administrative avec les revenus de retraite, le, l’etfigurent parmi les meilleures options globales pour un retraité en 2025.Plus loin, des destinations commeouajoutent la dimension d’un cadre stable et culturellement riche, tandis que des programmes encore moins connus, comme celui de, gagnent du terrain dans des régions jusque-là peu explorées.Qu’il s’agisse de performance économique, de sérénité sociale ou de confort quotidien, ces dix pays représentent le meilleur du classement 2025 pour vivre pleinement ses années de retraite.

