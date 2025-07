Retraite progressive dès 60 ans : les nouvelles règles à compter du 1er septembre 2025

À partir du 1er septembre 2025, il sera désormais possible d'accéder à la retraite progressive dès l'âge de 60 ans. Cette mesure, confirmée par deux décrets publiés au Journal officiel le 23 juillet 2025, découle directement de l'accord national interprofessionnel signé à l'automne 2024 entre le Medef (Mouvement des entreprises de France) et les syndicats CFDT et CFTC.

Qu’est-ce que la retraite progressive



Par exemple :

Un salarié à temps partiel à 60 % pourra percevoir 40 % de sa pension de retraite.

La retraite progressive est un dispositif permettant aux salariés d'aménager leur fin de carrière en continuant à travailler à temps partiel, tout en percevant une partie de leur pension de retraite. Ce mécanisme présente l'avantage de prolonger la durée de cotisation jusqu'au départ définitif à la retraite.

Conditions pour bénéficier de la retraite progressive

Avoir au minimum 60 ans.

Justifier d’au moins 150 trimestres cotisés (soit 37,5 années), tous régimes confondus.

Exercer une activité professionnelle réduite ou à temps partiel, représentant entre 40 % et 80 % d’un emploi à temps plein.

Obtenir l’accord préalable de son employeur. En cas de refus, celui-ci devra être motivé, comme précisé par le Medef.

À compter du 1er septembre 2025, les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier de ce dispositif :

Avoir au minimum 60 ans.

Justifier d'au moins 150 trimestres cotisés (soit 37,5 années), tous régimes confondus.

Exercer une activité professionnelle réduite ou à temps partiel, représentant entre 40 % et 80 % d'un emploi à temps plein.

Obtenir l'accord préalable de son employeur. En cas de refus, celui-ci devra être motivé, comme précisé par le Medef.

La demande de retraite progressive, pour les salariés, se fait directement en ligne via le site de l'Assurance retraite. Il est recommandé d'effectuer cette démarche au moins 5 mois avant la date envisagée de début de la retraite progressive.

Qui est concerné ?

Les salariés relevant du régime général, des régimes spéciaux, ainsi que du régime de la fonction publique de l’État.

Les salariés et non-salariés agricoles.

Les affiliés aux régimes d’assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.

Les agents des collectivités locales ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'État.

Les deux décrets publiés concernent une large gamme d'assurés :

Les salariés relevant du régime général, des régimes spéciaux, ainsi que du régime de la fonction publique de l'État.

Les salariés et non-salariés agricoles.

Les affiliés aux régimes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.

Les agents des collectivités locales ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l'État.

Cette évolution constitue une avancée importante pour de nombreux travailleurs souhaitant alléger progressivement leur activité professionnelle tout en bénéficiant d'une sécurité financière accrue à l'approche de la retraite définitive.