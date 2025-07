Budget 2026 : copie à revoir pour la CFDT Retraités Le premier ministre vient d’annoncer les mesures qu’il compte proposer pour les budgets 2026 (Budget de l‘Etat et budget de la Sécurité sociale) pour obtenir près de 44 milliards d’euros de réduction des dépenses publiques. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 21/07/2025





Ils seront touchés principalement par :

L’année blanche qui aura comme conséquence directe de voir toutes les pensions rester au niveau de 2025, ce qui entraînera une perte de pouvoir d’achat par rapport à l’inflation constatée durant cette année et à la non-revalorisation des pensions au 1er janvier 2026. De fait, les basses pensions seront davantage pénalisées. Les 2 millions de retraités vivant en dessous du seuil de pauvreté seront les plus touchés alors que la lutte contre la pauvreté est une priorité gouvernementale.

Le remplacement de l’abattement forfaitaire de 10% dont bénéficie les retraités par un forfait fixé à 2.000 €. La mesure entraînera une hausse de la fiscalité pour un très grand nombre de retraités qui pouvaient en bénéficier jusqu’à un plafond de 4.123 € par foyer fiscal. Le forfait de 2.000 € est très insuffisant puisqu’il correspond aux revenus d’un couple de retraités dont chacune des pensions se monte à 850 € loin de la pension moyenne aujourd’hui.

Sur la santé le train de mesures proposées (réforme des ALD, doublement du plafond annuel des franchises, de 50 euros à 100 euros) rendra encore plus onéreux les soins pour les retraités. Sans oublier le risque de transfert de la prise en charge par les complémentaires santé qui répercuteront sur leurs tarifs.



Cet ensemble de mesures concernant les retraités si elles devaient s’appliquer, devront se concrétiser dans les deux textes budgétaires débattus à l’automne au parlement : le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale.



La CFDT Retraités sera présente tout au long de cette période pour défendre les retraités et notamment ceux dont les pensions sont les plus faibles. Toutes les composantes de la société sont censées contribuer à l'effort. La CFDT a publié un communiqué de presse dans la foulée de ces annonces. Pour la CFDT retraités, il est clair que l'ensemble des retraités seront concernés par les mesures.