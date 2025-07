Tourisme industriel : sept ateliers "bien de chez nous" à visiter cet été Les visites d’entreprise connaissent un essor remarquable en France, s’imposant comme un levier à la fois économique, culturel et touristique. Dans cet esprit, sept marques accompagnées par l’agence Flag ouvrent les portes de leurs usines cet été. Une invitation à découvrir les secrets de fabrication, à rencontrer les équipes passionnées et à plonger dans l’univers authentique du savoir-faire français. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 21/07/2025





Ce développement traduit une attente croissante du public pour plus de transparence, d’authenticité et de lien avec les savoir-faire locaux.



Dans ce contexte, de plus en plus d’entreprises choisissent d’ouvrir leurs coulisses, valorisant ainsi leurs métiers, leurs équipes et leur ancrage territorial tout en renforçant leur attractivité.





1. Les coulisses de fabrication d'un jeans 1083



Installée à Romans-sur-Isère, 1083 s’annonce comme étant « la première marque à, de nouveau, produire entièrement ses jeans en France » ! Le procédé, générateur d’emplois, permet à 1083 de réaliser toutes les étapes de la transformation du coton sur le territoire : les jeans sont entièrement, ennoblis, coupés, confectionnés et délavés en France.



Le fabricant ouvre les portes de ses ateliers pour permettre aux visiteurs de découvrir tout le processus de production du jeans. De la création, patronage, matières premières, tissus, coupe, confection à l’expédition : l’univers du jeans et de sa fabrication n’auront plus de secret pour eux.



1083

21 avenue Gambetta,

26100 Romans-sur-Isère



Réservation



Visites de 45min à 1h30 pour les groupes déjà constitués (10 personnes minimum)

Horaires 9h-12h et 14h-17h, fermeture du 4 au 17 août





2. Les coulisses de fabrication des mailles Lafrançaise Mailles



Lafrançaise Mailles in France est, comme son nom l’indique, une marque de vêtements en mailles, fabriqués exclusivement en France.



Ses collections sont produites dans son atelier centenaire situé à Villers-Bocage en Normandie, certifié par le label France Terre Textile. La marque est engagée dans une démarche de durabilité en privilégiant les matières naturelles et durables.



Elle offre une seconde vie à ses vêtements en garantissant la réparabilité à vie de ses mailles.



Cette entreprise ouvre les portes de son usine pour permettre au public de découvrir l’histoire de l’atelier et de ses secrets de fabrication à travers une visite de l’atelier de tricotage et de l’atelier de confection.



Lafrancaise Mailles in France

38 boulevard Maréchal Joffre,

14310 Villers Bocage



Réservation au 02 31 25 40 40 auprès d’Isabelle Chatel, Responsable de Site





3. Les coulisses de fabrication d'un Parapluie de Cherbourg



Depuis 1986, Le Parapluie de Cherbourg, installé dans l'ancien bâtiment de la Banque de France, contribue au rayonnement de la ville normande et au-delà.



Récemment, la maison a rénové son musée au sein de la manufacture, offrant une immersion dans l'histoire et l'évolution de cette entreprise emblématique.



Le Parapluie de Cherbourg, labellisé Qualité Tourisme depuis 2017, met en avant le savoir-faire et l'artisanat français. Le musée présente des pièces d'exception comme le Parapactum, utilisé par les services de protection du président de la République et des collaborations exclusives avec des artistes et grandes maisons de luxe.



Charles Yvon, président depuis 2018, a modernisé et agrandi l'espace d'accueil pour offrir une meilleure expérience aux visiteurs. En plus des expositions, la visite comprend des ateliers éducatifs et ludiques pour tous les âges.



En 2024, ce lieu emblématique a accueilli 50 000 visiteurs, composés de professionnels et de particuliers.



Le Parapluie de Cherbourg

22 Quai Alexandre III,

50100 Cherbourg-en-Cotentin





Visites guidées du 15 juin au 15 septembre, du lundi au samedi à 11h à 14h30

Visites libres toute l'année avec musée et magasin d'usine





4. L'ensemble des étapes de fabrication d'un vêtement Maison Lemahieu



Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), la manufacture de prêt à porter Lemahieu propose de découvrir son histoire ainsi que son savoir-faire français unique.



La visite présente l’ensemble des étapes de fabrication d’un vêtement à travers sept ateliers intégrés : le tricotage circulaire, la coupe, la broderie, la confection, le contrôle qualité, le packaging, et l’expédition des produits.



L’ensemble du processus de fabrication est réalisé en un seul et même lieu, à Saint-André-lez-Lille. Ce circuit très court permet de réduire l’impact environnemental tout en garantissant une maîtrise complète de la qualité.



Maison Lemahieu

480 avenue de Lattre de Tassigny

59350 Saint André lez Lille

Réservation





5. Les coulisses de confection du linge de table Beauvillé



Spécialisée dans la confection de linge de table haut de gamme à Ribeauvillé (Haut-Rhin), Beauvillé détient le savoir-faire rare de l’impression au cadre plat à la main.



Cette année, l’entreprise alsacienne et familiale fête ses 35 ans. Néanmoins, la Manufacture d’impression sur Etoffes, maison mère de Beauvillé, a été fondée en 1839 et collabore avec des éditeurs prestigieux tels que Maison Pierre Frey, Ralph Lauren Home, Braquenié, Le Manach ou encore Cowtan & Tout.



Entièrement intégrée, elle assure chaque étape de production en interne et figure parmi les derniers imprimeurs à la main. Elle décore les tables de plusieurs grands hôtels, restaurants étoilés, ambassades, châteaux (dont Versailles),…



Plus de 20 étapes sont nécessaires à la confection d’une nappe : dessin, fabrication des cadres, flambage, désencollage, débouillissage, blanchiment, préparation des pâtes d’impression, échantillonnage, impression, vaporisage, ourlage,…



Sous l’impulsion de Maxime Borin, directeur du développement, le musée Beauvillé voit le jour en été 2023 et s’installe à côté du magasin d’usine. Il se visite tout l’été, excepté les dimanches.





Beauvillé

19-21, route de Sainte-Marie-aux-Mines,

68150 Ribeauvillé

Réservation au 03 89 73 74 74

Musée ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. En continu le samedi.

Visite libre gratuite. Visite guidée : 5€/personne





6. Les coulisses de La Brosserie Française



Fondée en 1845 à Beauvais, l’entreprise a connu une activité florissante avant de traverser une période difficile face à la montée de l’industrialisation de masse.



Confrontée à d’importants défis industriels et financiers, elle est placée en redressement judiciaire au début des années 2000. En 2012, Olivier Remoissonnet, alors directeur industriel, reprend l’entreprise avec la conviction que le "made in France" et la relocalisation sont des leviers d’avenir.



Rebaptisée La Brosserie Française, l’usine est relancée autour d’un projet industriel responsable, engagé et ancré dans la tradition.



La visite permet de découvrir toutes les étapes de fabrication d’une brosse à dents ou d’une brosse à cheveux à travers les différents ateliers intégrés : injection des manches, implantation manuelle ou robotisée des fibres, polissage, marquage et emballage.



L’ensemble du processus est réalisé en un seul et même lieu, dans une usine de 4 000 m² située à Beauvais, dans l’Oise. Ce circuit de production court permet de limiter l’impact environnemental tout en assurant une maîtrise complète de la qualité.



Les visites sont ouvertes tout l’été, en partenariat avec l’Office de Tourisme de Beauvais.



La Brosserie Française

66, rue du Pont d'Arcole, 60000 Beauvais

Les visites de l’usine sont proposées toute l’année, du mardi au jeudi (hors week-ends et jours de fermeture exceptionnel).



Réservées aux groupes constitués, elles sont accessibles sur réservation uniquement auprès de l’Office de Tourisme de Beauvais : par téléphone au 03 44 15 30 34 ou par mail à l’adresse



Tarifs : 15,26 € / personne – Tarif scolaire (à partir de 12 ans) : 10,26 € / élève.





7. Les secrets de fabrication des madeleines Jeannette



La longue histoire de la Biscuiterie Jeannette commence avec la création de la Biscuiterie Mollier en 1850, à Caen, spécialisée dans la fabrication de petits fours et de sablés normands.



En 1927, Lucien Jeannette reprend la Biscuiterie Mollier. En 1930, il se lance dans la production de madeleines, jusqu’ici une spécialité de Commercy.



N’ayant pas d’héritier, il décide en 1951 de vendre la biscuiterie aux frères Vinchon qui lancent alors une production industrielle à grande échelle de madeleines. Les années 80 signent son apogée avec 15 000 madeleines produites à l’heure.



S’en suivent une succession de rachats entre 1986 et 1997 qui fragilisent la santé de la biscuiterie. La situation financière est très délicate et l’entreprise restera extrêmement fragile jusqu'en 2013, année de sa liquidation. Les salariés, alors licenciés, occuperont l’usine pendant 344 jours afin d’éviter la vente aux enchères des outils de production.



Une vaste campagne de financement participatif est lancée. Grâce à ce combat collectif et à sa médiatisation, celle-ci rencontre un franc succès et la Biscuiterie Jeannette est sauvée. En 2014, elle trouve un repreneur. C’est en 2019 qu’André Réol et Benoît Martinet reprennent les manettes de la Biscuiterie.



Aujourd’hui les madeleines Jeannette sont composées d’ingrédients bruts et locaux : œufs de poules élevées en plein air à Lisieux dans le Calvados, farine récoltée dans la Manche et beurre d’Isigny AOP. La recette est formulée sans conservateurs, arômes artificiels et colorants. Cette année, l’entreprise normande fête ses 175 ans.



Biscuiterie Jeannette

23 Av. du Pays de Caen, 14460 Colombelles



La boutique de la Biscuiterie Jeannette est ouverte tout l'été, du lundi au samedi, de 10h à 19h. Visites guidées gratuites proposées les mardi et jeudi matin.



Réservation

Créneaux de visites limités à 30 personnes



D’une durée de 45 minutes, elles sont ouvertes sur réservation sur le site internet ou directement à la boutique et comprennent :

La découverte de l'histoire de la Biscuiterie Jeannette

Une observation de la production avec explications des différentes étapes : création de la pâte, cuisson, démoulage, refroidissement, ensachage, mise en boîte, stockage

Une dégustation de madeleines chaudes sorties du four

Une visite de la boutique de l'usine

