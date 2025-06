Le point sur les bouffées de chaleur Plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, les bouffées de chaleur s’apparentent à une chaleur intense et soudaine ressentie depuis le haut du torse jusqu’au cuir chevelu. Elles peuvent incommoder quelques secondes jusqu’à plusieurs dizaines de minutes avant de disparaître peu à peu.Le point avec le laboratoire Monin qui propose des compléments alimentaires pour réduire ce phénomène. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 13 Juin 2025





Régulièrement, en remédiant à ce qui a été le déclencheur des bouffées de chaleur, on soulage ces dernières. Selon les cas, elles peuvent même disparaître pour de bon. Les causes sont principalement physiologiques mais il n’est pas rare qu’elles soient aussi psychologiques.





Pourquoi a-t-on des bouffées de chaleur ?



De nombreux facteurs sont responsables des bouffées de chaleur. Celles-ci résultent principalement d’un changement hormonal, aussi bien chez la femme que chez l’homme.



Lorsque la période de menstruation approche, certaines femmes sont sujettes aux bouffées de chaleur. Chez les femmes enceintes, la production d’hormones engendre quelques changements internes qui entraînent leurs apparitions.



A l’approche de la



Concernant les hommes, ils ont de grandes probabilités d’être sujets aux bouffées de chaleur à l’arrivée de l’andropause qui survient en moyenne entre 45 et 65 ans.



Cependant, on note que l’andropause ne concerne qu’une faible proportion de la population masculine, ce qui explique que les femmes sont plus souvent susceptibles d’en souffrir.



Elles se manifestent aussi davantage chez les personnes de nature angoissée, lors de pics de stress. Néanmoins, elles apparaissent également lorsque l’on a une mauvaise hygiène de vie. La consommation excessive de tabac, caféine, alcool ou même de plats épicés peut augmenter la probabilité d’en ressentir.



Un déséquilibre de la glande thyroïde a pour conséquence des bouffées de chaleur. Elles peuvent tout autant être provoquées par certaines intolérances alimentaires et allergies.



De plus, elles sont souvent citées comme étant un des effets indésirables de certains traitements (chimiothérapie, contraception, médicaments) et apparaissent dans les suites d’interventions de type ablation des ovaires.



Les patientes souffrant d’un cancer du sein en ressentent également, car les traitements de cette maladie peuvent, bien souvent, déclencher une ménopause précoce.



On remarque aussi que les personnes qui rougissent plus facilement (suite à des situations plus ou moins anxiogènes) ont plus de risques d’être sujettes aux bouffées de chaleur. Une bouffée de chaleur peut être le signe d’une hypoglycémie.





Comment reconnaître une bouffée de chaleur ?



Une bouffée de chaleur peut se produire tout au long de la journée ou bien en pleine nuit, c’est ce que l’on appelle la sueur nocturne.



Lors de sa manifestation, le rythme cardiaque va s’accélérer (on parle alors de palpitations), on remarque une transpiration excessive située notamment au niveau du visage, du thorax mais aussi des jambes. Des rougeurs vont apparaître sur le visage et dans le cou.



Cependant, dans la plupart des cas, la température corporelle reste absolument normale, sauf cas exceptionnels il arrive que la personne sujette aux bouffées de chaleurs soit victime d’une forte fièvre ou au contraire d’une hypothermie. Ceci se produit beaucoup moins fréquemment, le ressenti dépend surtout de la personne qui en souffre.



De plus, une sensation de frissons et un échauffement dans les extrémités (mains et pieds) sont également signalés chez un grand nombre de personnes concernées.



La durée de ces sensations peut varier entre quelques secondes et parfois jusqu’à 30 minutes, avant de disparaître peu à peu. Il arrive également que cette sensation de chaleur finisse par causer un étourdissement voire un évanouissement.



Mais cela se produit plus rarement et ne concerne qu’un faible pourcentage des personnes touchées par les bouffées de chaleur.



On remarque que les sueurs nocturnes amoindrissent la qualité du sommeil et il en résulte parfois un stress et une fatigue.



Souffrir de bouffées de chaleur n’est pas une fatalité car il existe différentes solutions pour y remédier. Plusieurs choses peuvent être conseillées tel qu’un changement d’hygiène de vie, ou bien la pratique de la médecine douce (phytothérapie, acupuncture, homéopathie, aromathérapie).



